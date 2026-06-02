Πέθανε ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών

Πέθανε σε ηλικία 75 χρόνων ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου.

Ο δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή μετά από μεγάλη μάχη που έδινε καθώς τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο Νάσος Αθανασίου, γεννήθηκε στο Αιγάλεω στις 2 Μαρτίου 1951.

Ο Νάσος Αθανασίου έχει εργαστεί στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΤ1 με τον Γιώργο Παπαδάκη και την Σεμίνα Διγενή, στην εμβληματική ενημερωτική εκπομπή «Τρεις στον αέρα». Για πολλά χρόνια εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό Mega Channel παρουσιάζοντας την Εκπομπή.

Ασχολήθηκε με την πολιτική και διετέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από τον Μάιο του 2012 έως και το 2023. Το 2023, αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά, συμμετέχοντας στο Μεταβατικό Πανελλαδικό Συντονιστικό Νέας Αριστεράς

