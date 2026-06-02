Στάση εργασίας των εργαζομένων στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας την Τετάρτη

Στάση εργασίας έχει προκηρύξει για αύριο Τετάρτη 3 Ιουνίου, από τις 11:00 έως τις 15:00, ο ο Σύλλογος Εργαζομένων Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας «ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ».

Την ίδια ώρα θα διεξαχθεί σε συνδιοργάνωση με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο (ΠΑΣΠΑΜΑ), συνέντευξη Τύπου, όπου θα παρουσιάσουν τις ενστάσεις τους για τις προωθούμενες αλλαγές γύρω από το πληροφοριακό σύστημα αιμοδοσίας.

«Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας βάσει νόμου είναι η αρμόδια Αρχή για το αίμα και τα προϊόντα αίματος τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βασική παράμετρος της λειτουργίας των Εθνικών συστημάτων Αιμοδοσίας είναι η συγκεντροποίηση των διαδικασιών/πληροφοριών», επισημαίνουν σε ανακοίνωσή τους (διαβάστε το πλήρες κείμενο) οι εργαζόμενοι.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο σε ανακοίνωσή του (διαβάστε το πλήρες κείμενο) αναφέρει μεταξύ άλλων ότι: «εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις εξελίξεις γύρω από το πληροφοριακό σύστημα αιμοδοσίας της χώρας, τις νέες συμβάσεις που υπεγράφησαν από το Υπουργείο Υγείας και τις προβλέψεις του Άρθρου 36 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το αίμα δεν είναι ούτε πεδίο διοικητικών πειραματισμών ούτε χώρος πολιτικών και οικονομικών ελιγμών. Για τους πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς, η ασφαλής, ενιαία και κεντρικά ελεγχόμενη λειτουργία του συστήματος αιμοδοσίας αποτελεί όρο ζωής].

