Sani Festival 2026: Οι «Τhe Waterboys» φέρνουν τον μοναδικό folk-rock ήχο τους στον Λόφο της Σάνης

Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα έρχεται στον Λόφο της Σάνης το Σάββατο 1 Αυγούστου για μια βραδιά λυρισμού και έκστασης, με τραγούδια από όλη την πορεία του

Newsbomb

Sani Festival 2026: Οι «Τhe Waterboys» φέρνουν τον μοναδικό folk-rock ήχο τους στον Λόφο της Σάνης
ANNOUNCEMENTS
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με μια πορεία που εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, οι θρυλικοί The Waterboys έρχονται το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Sani Festival 2026, μεταφέροντας στην ιστορική σκηνή του Λόφου της Σάνης τον χαρακτηριστικό τους ήχο που κινείται με φυσικότητα ανάμεσα στο rock, την folk και τις κέλτικες επιρροές.

unnamed-1.jpg

Με επικεφαλής τον Mike Scott, μια από τις πιο ιδιαίτερες και αναγνωρίσιμες μορφές της βρετανικής μουσικής, το συγκρότημα έχει διαμορφώσει ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό αποτύπωμα, όπου ο λυρισμός συναντά τη μουσική αφήγηση. Οι συνθέσεις τους, συχνά εσωτερικές και στοχαστικές, διατηρούν μια έντονη συναισθηματική αμεσότητα που μεταφέρεται δυναμικά και στις ζωντανές τους εμφανίσεις.

Από το εμβληματικό "The Whole of the Moon" μέχρι το "Fisherman's Blues", οι Waterboys έχουν δημιουργήσει ένα πολυδιάστατο μουσικό σύμπαν, στο οποίο το προσωπικό στοιχείο συνυπάρχει με πιο μυθικές και συμβολικές αναφορές. Η σχέση του Mike Scott με την ελληνική μυθολογία αποτελεί μία σταθερή πηγή έμπνευσης στο έργο του, με αναφορές στον θεό Πάνα να διατρέχουν τραγούδια όπως το "The Pan Within" και το "The Return of Pan", προσδίδοντας μια ιδιαίτερη σύνδεση με την Ελλάδα. Η εμφάνιση της μπάντας στο φετινό Sani Festival θα κινηθεί ανάμεσα σε όλη τη δισκογραφία τους, συνδυάζοντας αγαπημένα τραγούδια τους με νεότερο υλικό, σε μια συναυλία που δίνει έμφαση στη ροή, την ένταση και τη ζωντανή αλληλεπίδραση με το κοινό.

unnamed-2.jpg

Η παρουσία των Waterboys προσθέτει μια ατμοσφαιρική και αφηγηματική διάσταση στο φετινό Sani Festival, το οποίο φιλοξενεί τον Robert Plant με τους Saving Grace και την Suzi Dian (11 Ιουλίου), τον James Arthur (18 Ιουλίου), την Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου και την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου υπό τη Διεύθυνση του Ανδρέα Κατσιγιάννη και τη συμμετοχή του Βασίλη Προδρόμου (25 Ιουλίου), τους Soul II Soul (8 Αυγούστου) και την Vicky Leandros (15 Αυγούστου). Ένα line-up που κινείται ανάμεσα σε διαφορετικά μουσικά ιδιώματα και αφηγήσεις, διαμορφώνοντας τη δική του πολιτιστική ταυτότητα μέσα στο καλοκαίρι.

unnamed-3.jpg

Sani Festival: ένα μοναδικό πολιτιστικό γεγονός στην καρδιά της Χαλκιδικής με σταθερή δέσμευση στη βιωσιμότητα

Το Sani Festival αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα της χώρας. Κάθε καλοκαίρι φιλοξενείται στο Sani Resort, το παγκοσμίου κύρους θέρετρο του Ομίλου Sani/Ikos στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, προσελκύοντας θεατές από κάθε γωνιά της Ελλάδας -είτε διαμένουν στο θέρετρο είτε όχι- και το εξωτερικό. Πέρα από την υψηλού επιπέδου καλλιτεχνική εμπειρία, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την απαράμιλλη φυσική ομορφιά, τις χρυσαφένιες παραλίες και τη μοναδική πολιτιστική ταυτότητα της Χαλκιδικής.

Το Sani Festival ενισχύει ακόμη περισσότερο τον προσανατολισμό του προς τη βιώσιμη διοργάνωση, υιοθετώντας πρακτικές που μειώνουν το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. To φεστιβάλ του Sani Resort -του πρώτου ανθρακικά ουδέτερου resort στην Ελλάδα- λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια από 100% ανανεώσιμες πηγές εγγυημένης προέλευσης. Παράλληλα, έχει ενσωματώσει υπεύθυνες πρακτικές σε κάθε στάδιο της διοργάνωσης, από την κατάργηση των πλαστικών μίας χρήσης στον συναυλιακό χώρο και την ανακύκλωση όλων των συσκευασιών, έως τη μεταφορά των επισκεπτών με ηλεκτροκίνητα οχήματα και τη συνολική διαχείριση υλικών και πόρων. Στο πλαίσιο αυτό, το Sani Festival ευθυγραμμίζεται με το διεθνές πρότυπο βιώσιμης διοργάνωσης εκδηλώσεων ISO 20121, αποτελώντας το πρώτο μουσικό φεστιβάλ στην Ελλάδα με δέσμευση στη βιωσιμότητα, σε συνεργασία με την TÜV Austria Hellas. Με αυτόν τον τρόπο, συνδυάζει τον πολιτισμό με τον σεβασμό στο περιβάλλον, προσφέροντας μια συναρπαστική εμπειρία σε αρμονία με τη φύση και το όραμα του Ομίλου Sani/Ikos.

unnamed-4.jpg

Από το 1992 έως σήμερα, το φεστιβάλ έχει φιλοξενήσει περισσότερες από 400 συναυλίες και παραστάσεις, φέρνοντας στον Λόφο της Σάνης καλλιτέχνες που καθόρισαν την παγκόσμια μουσική ιστορία, αλλά και σύγχρονες δημιουργικές φωνές. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται θρύλοι της διεθνούς σκηνής όπως οι Andrea Bocelli, Plácido Domingo, Tom Jones, Bonnie Tyler, Bob Geldof, Al Di Meola, Mory Kanté, Ludovico Einaudi, Cesaria Evora, Ahmad Jamal, Tito Puente, Milva, Abbey Lincoln, Cassandra Wilson, Yann Tiersen, Lila Downs, Arturo Sandoval, Charles Lloyd, Dee Dee Bridgewater, Joss Stone, Daniel Hope, Gonzalo Rubalcaba, Brad Mehldau, Peter Greenaway, Michel Legrand, Branford Marsalis, Richard Galliano και Alison Moyet, καθώς και εμβληματικοί Έλληνες δημιουργοί και ερμηνευτές, όπως ο Νίκος Παπάζογλου, ο Διονύσης Σαββόπουλος, η Ελένη Καραΐνδρου, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Σταύρος Ξαρχάκος, η Μαρία Φαραντούρη και ο Θάνος Μικρούτσικος. Η διεθνής αναγνώριση του θεσμού επισφραγίζεται με τη διάκριση του Sani Resort ως World's Leading Cultural Destination Resort στα World Travel Awards για τέσσερα διαδοχικά έτη (2022–2025).

Η ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων για τη συναυλία των Waterboys έχει ξεκινήσει στο more.com

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Sani Festival πατήστε εδώ

Για περισσότερα σχετικά με το Sani Resort, επισκεφθείτε εδώ

unnamed-5.jpg

Website: www.sanifestival.gr
Facebook: SANI FESTIVAL
Instagram: Sani Festival (@sani_festival_official)

#SaniFestival #StarsOnTheHill #OnlyatSani

unnamed-6.jpg

Σχετικά με το Sani Resort

Το Sani Resort στην Χαλκιδική είναι ένας παγκοσμίου κύρους προορισμός για οικογενειακές διακοπές πολυτελείας, που περιλαμβάνει πέντε βραβευμένα παραθαλάσσια ξενοδοχεία: Sani Beach, Sani Club, Porto Sani, Sani Asterias και Sani Dunes. Το συγκρότημα εκτείνεται σε ένα φυσικό καταφύγιο 4.000 στρεμμάτων, που περιβάλλεται από πυκνά πευκοδάση και παραλίες μοναδικής ομορφιάς, ενώ εδώ και πάνω από 50 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πολυτελή τουρισμό της Μεσογείου. Το Sani προσφέρει κορυφαίας ποιότητας υπηρεσίες και εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων ιδιωτική μαρίνα σκαφών, το Rafa Nadal Tennis Center, την ακαδημία ποδοσφαίρου σε συνεργασία με το Chelsea FCF και το Bear Grylls Survival Academy. Κάθε χρόνο, διοργανώνει δύο καταξιωμένα πολιτιστικά φεστιβάλ, το Sani Festival και το Sani Gourmet. Πρωτοπόρος σε θέματα βιώσιμου τουρισμού, το Sani έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλάνο αειφορίας, ενώ έχει επανειλημμένως αποσπάσει διεθνείς διακρίσεις στα World Travel Awards: "World's Leading Luxury Green Resort" επί έξι συνεχόμενα έτη και "World's Leading Family and Beach Resort" επί επτά διαδοχικά έτη. Παράλληλα, έχει βραβευτεί επί τρία συνεχόμενη έτη ως "Best Sustainable Destination" στα Marie Claire Sustainability Awards. Το Sani είναι μέλος του Ομίλου Sani/Ikos, ενός καινοτόμου, δυναμικά αναπτυσσόμενου ξενοδοχειακού ομίλου με συγκροτήματα πολυτελείας σε μοναδικούς παραθαλάσσιους προορισμούς της Μεσογείου. Περισσότερες πληροφορίες: https://sani-resort.com/gr .

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:51ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η νέα φορητή κονσόλα της ASUS έρχεται με OLED οθόνη και βελτιώνει όσα ξέραμε για το gaming

15:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τους συνταξιούχους

15:39ΕΛΛΑΔΑ

Πατησίων: Προφυλακιστέος ο 30χρονος που κατηγρείται για συμμετοχή στην ένοπλη ληστεία

15:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Financial Times: Ο χρυσός εκτόπισε τα αμερικανικά ομόλογα από την κορυφή των αποθεματικών

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού για άνδρα που αγνοείται

15:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλακές Κορυδαλλού: Αυτός είναι ο Αλβανός δραπέτης - Εκμεταλλεύτηκε την ώρα της προμήθειας ψωμιού

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Ο δράστης κατακρεούργησε την Σίλια με περισσότερες από 40 μαχαιριές

15:19LIFESTYLE

Η πριγκίπισσα Λεονόρ έγινε το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας που πραγματοποιεί άλμα με αλεξίπτωτο

15:10ΦΑΡΜΑΚΟ

Ποια είναι η υπό δοκιμή ογκολογική θεραπεία που φαίνεται αποτελεσματική σε πολλούς τύπους όγκων

15:10ANNOUNCEMENTS

Η Novibet στηρίζει για δεύτερη χρονιά το THI Summer Youth Academy, φέρνοντας περισσότερα παιδιά κοντά στον αθλητισμό

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Εξετάζεται άγριο ενδοοικογενειακό επεισόδιο πριν ένα μήνα - Ο ισχυρισμός που σκηνοθέτησε ο καθ'ομολογίαν δολοφόνος και το «κατεβασμένο ρελέ»

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Απόκοσμη ανακάλυψη στη Σαχάρα: Βρήκαν 260 κυκλικούς τάφους με ένα κοινό, ανατριχιαστικό στοιχείο

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Δρόμος του Μυστηρίου» στην έρημο Μοχάβι: 80 χιλιόμετρα σε ευθεία, χωρίς όνομα και υποδομές

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Στο ταραγμένο μυαλό της Μέριλιν Μονρό: 100 χρόνια από τη γέννησή της θρυλικής ξανθιάς του Χόλιγουντ- Ποιος ήταν ο μεγαλύτερος εφιάλτης της

14:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο αρχείο η δικογραφία για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

14:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: Συναντήθηκε με τον ΠτΔ του Παναμά - «Μας συνδέει η κοινή σχέση μας με τη θάλασσα»

14:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά: Οι αποχωρήσεις, ο ξαφνικός θάνατος της ΚΟ και η επόμενη μέρα για τον Σακελλαρίδη

14:38LIFESTYLE

Η Sydney Sweeney ήταν αποφασισμένη να τα παίξει όλα για όλα στην τελευταία σεζόν του Euphoria

14:35ANNOUNCEMENTS

Η Live Nation και η High Priority Promotions ενώνουν δυνάμεις

14:29ANNOUNCEMENTS

«Οργή Λαού»: Και η φωνή του από τα Υπόγεια Ρεύματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο Άρειος Πάγος δικαίωσε τον Ολυμπιονίκη Νίκο Κακλαμανάκη στη διαμάχη με την Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία

21:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τέλος εποχής για τον σπουδαίο Κλιντ Ίστγουντ; «Ναι, έχει αποσυρθεί από τον κινηματογράφο»

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Ο δικηγόρος του καθ' ομολογίαν δολοφόνου επιχειρεί να αθωώσει τον πελάτη του: «Είδα έναν άνθρωπο που είχε δεχθεί επίθεση, είναι ανθρώπινο κουρέλι»

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Εξετάζεται άγριο ενδοοικογενειακό επεισόδιο πριν ένα μήνα - Ο ισχυρισμός που σκηνοθέτησε ο καθ'ομολογίαν δολοφόνος και το «κατεβασμένο ρελέ»

15:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλακές Κορυδαλλού: Αυτός είναι ο Αλβανός δραπέτης - Εκμεταλλεύτηκε την ώρα της προμήθειας ψωμιού

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο Βασιλιάς Κάρολος θέλει να δει τα εγγόνια του, αλλά θέτει έναν αυστηρό όρο στον Χάρι

14:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά: Οι αποχωρήσεις, ο ξαφνικός θάνατος της ΚΟ και η επόμενη μέρα για τον Σακελλαρίδη

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Απόκοσμη ανακάλυψη στη Σαχάρα: Βρήκαν 260 κυκλικούς τάφους με ένα κοινό, ανατριχιαστικό στοιχείο

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Λονδίνο: Νοσηλευτές άφησαν αβοήθητη 20χρονη με φρικτούς πόνους στο στομάχι για να δουν ποδόσφαιρο - Λίγες ώρες αργότερα κατέληξε

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Κατά τη διάρκεια μεταφοράς ψωμιού η απόδραση του Αλβανού κρατούμενου - Συνελήφθησαν δύο σωφρονιστικοί

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ μαινόμενος προς Νετανιάχου: «Είσαι τρελός. Θα ήσουν φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Όλοι σε μισούν»

12:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κλιντ Ίστγουντ: Ο μοναχικός καουμπόι του κινηματογράφου ρίχνει αυλαία στη σπουδαία καριέρα του

13:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Από το «πάρε τηλέφωνο τον εραστή σου» στο «κυκλοφορώ μ' ένα μωρό»: Αφιέρωμα στα πιο καλτ λαϊκά τραγούδια

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Ο δράστης κατακρεούργησε την Σίλια με περισσότερες από 40 μαχαιριές

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο σε πατέρα και γιο που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο

15:19LIFESTYLE

Η πριγκίπισσα Λεονόρ έγινε το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας που πραγματοποιεί άλμα με αλεξίπτωτο

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Νερό... πολυτελείας στη Σαντορίνη: 6,30 ευρώ στο αεροδρόμιο, 1,86 ευρώ στο σούπερ μάρκετ

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: «Το είχε εκμυστηρευτεί σε πολλούς ότι περνούσε δύσκολα - Φοβόταν για τη ζωή της» - Βρέθηκαν ηρεμιστικά στο σπίτι

15:14LIFESTYLE

«Porto Leone»: Καθηλωτικό το φινάλε της σειράς – Τι θα δούμε στα τελευταία επεισόδια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ