Sani Festival 2026: Οι «Τhe Waterboys» φέρνουν τον μοναδικό folk-rock ήχο τους στον Λόφο της Σάνης

Με μια πορεία που εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, οι θρυλικοί The Waterboys έρχονται το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Sani Festival 2026, μεταφέροντας στην ιστορική σκηνή του Λόφου της Σάνης τον χαρακτηριστικό τους ήχο που κινείται με φυσικότητα ανάμεσα στο rock, την folk και τις κέλτικες επιρροές.

Με επικεφαλής τον Mike Scott, μια από τις πιο ιδιαίτερες και αναγνωρίσιμες μορφές της βρετανικής μουσικής, το συγκρότημα έχει διαμορφώσει ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό αποτύπωμα, όπου ο λυρισμός συναντά τη μουσική αφήγηση. Οι συνθέσεις τους, συχνά εσωτερικές και στοχαστικές, διατηρούν μια έντονη συναισθηματική αμεσότητα που μεταφέρεται δυναμικά και στις ζωντανές τους εμφανίσεις.

Από το εμβληματικό "The Whole of the Moon" μέχρι το "Fisherman's Blues", οι Waterboys έχουν δημιουργήσει ένα πολυδιάστατο μουσικό σύμπαν, στο οποίο το προσωπικό στοιχείο συνυπάρχει με πιο μυθικές και συμβολικές αναφορές. Η σχέση του Mike Scott με την ελληνική μυθολογία αποτελεί μία σταθερή πηγή έμπνευσης στο έργο του, με αναφορές στον θεό Πάνα να διατρέχουν τραγούδια όπως το "The Pan Within" και το "The Return of Pan", προσδίδοντας μια ιδιαίτερη σύνδεση με την Ελλάδα. Η εμφάνιση της μπάντας στο φετινό Sani Festival θα κινηθεί ανάμεσα σε όλη τη δισκογραφία τους, συνδυάζοντας αγαπημένα τραγούδια τους με νεότερο υλικό, σε μια συναυλία που δίνει έμφαση στη ροή, την ένταση και τη ζωντανή αλληλεπίδραση με το κοινό.

Η παρουσία των Waterboys προσθέτει μια ατμοσφαιρική και αφηγηματική διάσταση στο φετινό Sani Festival, το οποίο φιλοξενεί τον Robert Plant με τους Saving Grace και την Suzi Dian (11 Ιουλίου), τον James Arthur (18 Ιουλίου), την Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου και την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου υπό τη Διεύθυνση του Ανδρέα Κατσιγιάννη και τη συμμετοχή του Βασίλη Προδρόμου (25 Ιουλίου), τους Soul II Soul (8 Αυγούστου) και την Vicky Leandros (15 Αυγούστου). Ένα line-up που κινείται ανάμεσα σε διαφορετικά μουσικά ιδιώματα και αφηγήσεις, διαμορφώνοντας τη δική του πολιτιστική ταυτότητα μέσα στο καλοκαίρι.

Sani Festival: ένα μοναδικό πολιτιστικό γεγονός στην καρδιά της Χαλκιδικής με σταθερή δέσμευση στη βιωσιμότητα

Το Sani Festival αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα της χώρας. Κάθε καλοκαίρι φιλοξενείται στο Sani Resort, το παγκοσμίου κύρους θέρετρο του Ομίλου Sani/Ikos στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, προσελκύοντας θεατές από κάθε γωνιά της Ελλάδας -είτε διαμένουν στο θέρετρο είτε όχι- και το εξωτερικό. Πέρα από την υψηλού επιπέδου καλλιτεχνική εμπειρία, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την απαράμιλλη φυσική ομορφιά, τις χρυσαφένιες παραλίες και τη μοναδική πολιτιστική ταυτότητα της Χαλκιδικής.

Το Sani Festival ενισχύει ακόμη περισσότερο τον προσανατολισμό του προς τη βιώσιμη διοργάνωση, υιοθετώντας πρακτικές που μειώνουν το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. To φεστιβάλ του Sani Resort -του πρώτου ανθρακικά ουδέτερου resort στην Ελλάδα- λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια από 100% ανανεώσιμες πηγές εγγυημένης προέλευσης. Παράλληλα, έχει ενσωματώσει υπεύθυνες πρακτικές σε κάθε στάδιο της διοργάνωσης, από την κατάργηση των πλαστικών μίας χρήσης στον συναυλιακό χώρο και την ανακύκλωση όλων των συσκευασιών, έως τη μεταφορά των επισκεπτών με ηλεκτροκίνητα οχήματα και τη συνολική διαχείριση υλικών και πόρων. Στο πλαίσιο αυτό, το Sani Festival ευθυγραμμίζεται με το διεθνές πρότυπο βιώσιμης διοργάνωσης εκδηλώσεων ISO 20121, αποτελώντας το πρώτο μουσικό φεστιβάλ στην Ελλάδα με δέσμευση στη βιωσιμότητα, σε συνεργασία με την TÜV Austria Hellas. Με αυτόν τον τρόπο, συνδυάζει τον πολιτισμό με τον σεβασμό στο περιβάλλον, προσφέροντας μια συναρπαστική εμπειρία σε αρμονία με τη φύση και το όραμα του Ομίλου Sani/Ikos.

Από το 1992 έως σήμερα, το φεστιβάλ έχει φιλοξενήσει περισσότερες από 400 συναυλίες και παραστάσεις, φέρνοντας στον Λόφο της Σάνης καλλιτέχνες που καθόρισαν την παγκόσμια μουσική ιστορία, αλλά και σύγχρονες δημιουργικές φωνές. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται θρύλοι της διεθνούς σκηνής όπως οι Andrea Bocelli, Plácido Domingo, Tom Jones, Bonnie Tyler, Bob Geldof, Al Di Meola, Mory Kanté, Ludovico Einaudi, Cesaria Evora, Ahmad Jamal, Tito Puente, Milva, Abbey Lincoln, Cassandra Wilson, Yann Tiersen, Lila Downs, Arturo Sandoval, Charles Lloyd, Dee Dee Bridgewater, Joss Stone, Daniel Hope, Gonzalo Rubalcaba, Brad Mehldau, Peter Greenaway, Michel Legrand, Branford Marsalis, Richard Galliano και Alison Moyet, καθώς και εμβληματικοί Έλληνες δημιουργοί και ερμηνευτές, όπως ο Νίκος Παπάζογλου, ο Διονύσης Σαββόπουλος, η Ελένη Καραΐνδρου, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Σταύρος Ξαρχάκος, η Μαρία Φαραντούρη και ο Θάνος Μικρούτσικος. Η διεθνής αναγνώριση του θεσμού επισφραγίζεται με τη διάκριση του Sani Resort ως World's Leading Cultural Destination Resort στα World Travel Awards για τέσσερα διαδοχικά έτη (2022–2025).

Η ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων για τη συναυλία των Waterboys έχει ξεκινήσει στο more.com

Σχετικά με το Sani Resort

Το Sani Resort στην Χαλκιδική είναι ένας παγκοσμίου κύρους προορισμός για οικογενειακές διακοπές πολυτελείας, που περιλαμβάνει πέντε βραβευμένα παραθαλάσσια ξενοδοχεία: Sani Beach, Sani Club, Porto Sani, Sani Asterias και Sani Dunes. Το συγκρότημα εκτείνεται σε ένα φυσικό καταφύγιο 4.000 στρεμμάτων, που περιβάλλεται από πυκνά πευκοδάση και παραλίες μοναδικής ομορφιάς, ενώ εδώ και πάνω από 50 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πολυτελή τουρισμό της Μεσογείου.