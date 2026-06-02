Καλαμάτα: «Το είχε εκμυστηρευτεί σε πολλούς ότι περνούσε δύσκολα - Φοβόταν για τη ζωή της»

Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο δράστης απειλούσε τη γυναίκα ότι θα της πάρει τα παιδιά και δεν θα μπορεί να τα βλέπει.

Μιχάλης Παπαδάκος

Καλαμάτα: «Το είχε εκμυστηρευτεί σε πολλούς ότι περνούσε δύσκολα - Φοβόταν για τη ζωή της»
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η 39χρονη γυναίκα είχε εκμυστηρευτεί σε πολλούς ότι περνούσε δύσκολα και φοβόταν για τη ζωή της και τα παιδιά της.
  • Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο δράστης απειλούσε τη γυναίκα ότι θα της πάρει τα παιδιά και δεν θα μπορεί να τα βλέπει.
  • Στο σπίτι βρέθηκαν ηρεμιστικά χάπια, πιθανώς για να ναρκώσει τα παιδιά κατά τη διάρκεια της δολοφονίας.
  • Τα παιδιά της οικογένειας νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Καλαμάτας και λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη.
  • Ψυχολόγοι επισκέφθηκαν το σχολείο της μεγάλης κόρης για να υποστηρίξουν τους συμμαθητές της μετά τα τραγικά γεγονότα.
Snapshot powered by AI

Αρχίζουν κι ανοίγουν στόματα για τη δολοφονία στην Καλαμάτα με ανθρώπους από το περιβάλλον του θύματος να μιλούν για πρόβλημα το οποίο ήταν γνωστό στον ευρύτερο κύκλο της 39χρονης.

Όπως λέει φίλος του θύματος η γυναίκα, «το είχε εκμυστηρευτεί σε πολλούς ότι περνάει δύσκολα». Πρόσθεσε δε, μιλώντας στο «Το Πρωινό» ότι η κοπέλα κατά το παρελθόν «μπορεί να είχε δεχθεί απειλές για τη ζωή της, αλλά και για τα παιδιά της».

Ο φίλος του θύματος τόνισε ότι «σίγουρα φοβόταν και για τα παιδιά της, γιατί της είχε πει ο δολοφόνος ότι θα τα πάρει και δεν θα μπορεί να τα βλέπει, αλλά και για τη ζωή της».

Βρέθηκαν ηρεμιστικά χάπια στο σπίτι

Την ίδια στιγμή, ελέγχεται η πληροφορία ότι ο άνδρας ίσως είχε ναρκώσει τα παιδιά του, για να μην τον ακούν την ώρα που σκότωνε τη μητέρα τους. Στο σπίτι οι αστυνομικοί εντόπισαν καρτέλες από ηρεμιστικά χάπια που χορηγούνται σε ασθενείς που αντιμετωπίζουν ψυχικά προβλήματα.

Ψυχολόγος στο σχολείο του μεγάλου παιδιού

Σε ό,τι αφορά στα παιδιά, παραμένουν στο νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου τους παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη, κάτι που έγινε και στους συμμαθητές του μεγάλου παιδιού της οικογένειας. Ψυχολόγοι πήγαν σήμερα το πρωί στο σχολείο όπου φοιτά η μεγάλη κόρη της νεκρής γυναίκας, έτσι ώστε να μιλήσουν στα παιδιά που προφανώς κάποια εξ αυτών έμαθαν τα άσχημα μαντάτα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:07ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνια οδός: Νεκρός 47χρονος σε τροχαίο - Φέρεται να υπέστη παθολογικό επεισόδιο στο τιμόνι

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Isuzu D-MAX 2027: Πιο ώριμο και πιο αποδοτικό

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Μαθηματικά των ΕΠΑΛ και ο σχολιασμός τους - Τι λένε οι ειδικοί

10:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg: Αποκάλυψη για ευρωπαϊκό σχέδιο δημοσιονομικής χαλάρωσης λόγω της ενεργειακής κρίσης

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα ο μπασκετμπολίστας που συνελήφθη στην Καλλιθέα

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Σε ποιους κλάδους επεκτείνεται η χρήση της

10:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαλύεται η ΚΟ της ΝΕΑΡ: Αποχωρούν 150 στελέχη, μεταξύ τους οι 7 βουλευτές

10:34LIFESTYLE

Τζένη Μπαλατσινού: Χόρεψε ζεϊμπέκικο για τα μάτια της κόρης της, Αμαλίας και αποθεώθηκε

10:30ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η τεχνητή νοημοσύνη παίζει μπάλα και στο Μουντιάλ: Η Trionda αλλάζει την ιστορία του ποδοσφαίρου

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον ΗΣΑΠ - Άνοιξαν και οι 4 σταθμοί που είχαν κλείσει

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο επέκτασης των πυρηνικών δυνάμεων στην Ευρώπη

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: «Το είχε εκμυστηρευτεί σε πολλούς ότι περνούσε δύσκολα - Φοβόταν για τη ζωή της» - Βρέθηκαν ηρεμιστικά στο σπίτι

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Μαθηματικά για τα ΕΠΑΛ - Τι έπεσε στην Άλγεβρα

10:07LIFESTYLE

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Πόζαρε με μπικίνι στη Μύκονο και «ζάλισε» με τις αναλογίες της

10:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και πόσο διαρκούν

10:00ΥΓΕΙΑ

Παγίδευση υπερπλάτιου νεύρου: Μια συχνά υποδιαγνωσμένη αιτία πόνου στον ώμο

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Από τη διατροφή μέχρι το βούρτσισμα των δοντιών: Οι παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία των ούλων

10:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026 - Ε' Όμιλος: Τα προφίλ των Γερμανίας, Κουρασάο, Εκουαδόρ και Ακτής Ελεφαντοστού - Τα ρόστερ, τα φαβορί και το πρόγραμμα

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Λειψοί: Ένα νησί - πρότυπο της βιώσιμης ανάπτυξης και της ορθής διαχείρισης υδάτινων πόρων

09:55LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου: Στο Μιλάνο για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με τα δύο παιδιά της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαλύεται η ΚΟ της ΝΕΑΡ: Αποχωρούν 150 στελέχη, μεταξύ τους οι 7 βουλευτές

21:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τέλος εποχής για τον σπουδαίο Κλιντ Ίστγουντ; «Ναι, έχει αποσυρθεί από τον κινηματογράφο»

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμάτα: Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά του ζευγαριού για να διαπιστωθεί αν ήταν ναρκωμένα - Τι ερευνούν οι αρχές

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Η κρίση της τηγανητής πατάτας «χτυπάει» το Βέλγιο: Πέντε εκατ. τόνοι περισσεύουν στην Ευρώπη

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Μαθηματικά για τα ΕΠΑΛ - Τι έπεσε στην Άλγεβρα

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στα Ιωάννινα: 21χρονος οδηγός έπεσε στον γκρεμό

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Κινητά τηλέφωνα: Σε αυτά τα δωμάτια του σπιτιού θα τα «απαγορεύσει» η Σουηδία

10:34LIFESTYLE

Τζένη Μπαλατσινού: Χόρεψε ζεϊμπέκικο για τα μάτια της κόρης της, Αμαλίας και αποθεώθηκε

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: «Το είχε εκμυστηρευτεί σε πολλούς ότι περνούσε δύσκολα - Φοβόταν για τη ζωή της» - Βρέθηκαν ηρεμιστικά στο σπίτι

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα ο μπασκετμπολίστας που συνελήφθη στην Καλλιθέα

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον ΗΣΑΠ - Άνοιξαν και οι 4 σταθμοί που είχαν κλείσει

10:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και πόσο διαρκούν

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Έβερεστ: Η πιο ψηλή κατασκήνωση του κόσμου έχει μετατραπεί σε απέραντο σκουπιδότοπο

08:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην κόψη του ξυραφιού το ΠΑΣΟΚ, σε κρίση ο ΣΥΡΙΖΑ, διαλύεται σήμερα η ΚΟ της ΝΕΑΡ, «κλείνει» ο Κόσμος του Κόκκαλη

08:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν τα πάντα από αύριο - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Φώναζε για «βοήθεια» η 39χρονη - Έφερε τραύματα και στην πλάτη - Τα βίντεο στο TikTok και οι τριβές του ζευγαριού

00:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στο αυτόφωρο γνωστός μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ – Κατηγορείται για απείθεια και απειλή κατά αστυνομικών

10:07LIFESTYLE

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Πόζαρε με μπικίνι στη Μύκονο και «ζάλισε» με τις αναλογίες της

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Νερό... πολυτελείας στη Σαντορίνη: 6,30 ευρώ στο αεροδρόμιο, 1,86 ευρώ στο σούπερ μάρκετ

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Μαθηματικά των ΕΠΑΛ και ο σχολιασμός τους - Τι λένε οι ειδικοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ