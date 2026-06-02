Καλαμάτα: «Το είχε εκμυστηρευτεί σε πολλούς ότι περνούσε δύσκολα - Φοβόταν για τη ζωή της»

Ψυχολόγοι επισκέφθηκαν το σχολείο της μεγάλης κόρης για να υποστηρίξουν τους συμμαθητές της μετά τα τραγικά γεγονότα.

Αρχίζουν κι ανοίγουν στόματα για τη δολοφονία στην Καλαμάτα με ανθρώπους από το περιβάλλον του θύματος να μιλούν για πρόβλημα το οποίο ήταν γνωστό στον ευρύτερο κύκλο της 39χρονης.

Όπως λέει φίλος του θύματος η γυναίκα, «το είχε εκμυστηρευτεί σε πολλούς ότι περνάει δύσκολα». Πρόσθεσε δε, μιλώντας στο «Το Πρωινό» ότι η κοπέλα κατά το παρελθόν «μπορεί να είχε δεχθεί απειλές για τη ζωή της, αλλά και για τα παιδιά της».

Ο φίλος του θύματος τόνισε ότι «σίγουρα φοβόταν και για τα παιδιά της, γιατί της είχε πει ο δολοφόνος ότι θα τα πάρει και δεν θα μπορεί να τα βλέπει, αλλά και για τη ζωή της».

Βρέθηκαν ηρεμιστικά χάπια στο σπίτι

Την ίδια στιγμή, ελέγχεται η πληροφορία ότι ο άνδρας ίσως είχε ναρκώσει τα παιδιά του, για να μην τον ακούν την ώρα που σκότωνε τη μητέρα τους. Στο σπίτι οι αστυνομικοί εντόπισαν καρτέλες από ηρεμιστικά χάπια που χορηγούνται σε ασθενείς που αντιμετωπίζουν ψυχικά προβλήματα.

Ψυχολόγος στο σχολείο του μεγάλου παιδιού

Σε ό,τι αφορά στα παιδιά, παραμένουν στο νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου τους παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη, κάτι που έγινε και στους συμμαθητές του μεγάλου παιδιού της οικογένειας. Ψυχολόγοι πήγαν σήμερα το πρωί στο σχολείο όπου φοιτά η μεγάλη κόρη της νεκρής γυναίκας, έτσι ώστε να μιλήσουν στα παιδιά που προφανώς κάποια εξ αυτών έμαθαν τα άσχημα μαντάτα.

