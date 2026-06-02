Μουντιάλ 2026 - Ε' Όμιλος: Τα προφίλ των Γερμανίας, Κουρασάο, Εκουαδόρ και Ακτής Ελεφαντοστού

Snapshot Ο 5ος όμιλος του Μουντιάλ 2026 περιλαμβάνει τις Γερμανία, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού και Ισημερινό, με τη Γερμανία ως το ξεκάθαρο φαβορί.

Η Γερμανία προκρίθηκε πρώτη στον όμιλό της με εντυπωσιακή νίκη 6

0 επί της Σλοβακίας και διαθέτει ένα έμπειρο ρόστερ με παίκτες από κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες.

Το Κουρασάο συμμετέχει για πρώτη φορά σε τελική φάση Μουντιάλ ως η μικρότερη χώρα στην ιστορία που προκρίνεται, με αήττητη πορεία στα προκριματικά.

Η Ακτή Ελεφαντοστού επιστρέφει στη διοργάνωση με παίκτες έμπειρους από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στοχεύοντας σε ανταγωνιστική παρουσία και πρόκριση.

Ο Ισημερινός επιδιώκει να περάσει στα νοκ άουτ, βασιζόμενος σε σκληροτράχηλο και ταλαντούχο σύνολο, με προγραμματισμένα παιχνίδια από τις 14 έως 25 Ιουνίου 2026.

Ο 5ος όμιλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 συγκεντρώνει τέσσερις ομάδες με εντελώς διαφορετική ποδοσφαιρική ιστορία και διαδρομή. Συγκεκριμένα, η Γερμανία, το Κουρασάο, η Ακτή Ελεφαντοστού και ο Ισημερινός (Εκουαδόρ) συνθέτουν ένα γκρουπ με ξεκάθαρο φαβορί, αλλά και μια ιστορική συμμετοχή.

Η πρεμιέρα του ομίλου είναι προγραμματισμένη για τις 14 Ιουνίου στο Χιούστον με την αναμέτρηση Γερμανία - Κουρασάο, ενώ την επόμενη ημέρα (15 Ιουνίου) ακολουθεί το παιχνίδι Ακτή Ελεφαντοστού - Ισημερινός στη Φιλαδέλφεια.

Γερμανία: Τα «πάντσερ» ξανάρχονται

Η εθνική ομάδα της Γερμανίας αποτελεί την παραδοσιακή δύναμη του ομίλου, έχοντας στην ιστορία της τέσσερις κατακτήσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η «Νασιονάλμανσαφτ» εξασφάλισε την παρουσία της στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής κάνοντας επίδειξη δύναμης στα προκριματικά.

Σφράγισε την πρωτιά στον όμιλό της και την απευθείας πρόκριση με μια εντυπωσιακή νίκη με 6-0 επί της Σλοβακίας στην τελευταία αγωνιστική, σε ένα παιχνίδι όπου οι δύο ομάδες ισοβαθμούσαν μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Αναλυτικά η αποστολή της εθνικής Γερμανίας:

Τερματοφύλακες: Όλιβερ Μπάουμαν (Χόφενχαϊμ), Μάνουελ Νόιερ (Μπάγερν) , Αλεξάντερ Νούμπελ (Στουτγάρδη)



Αμυντικοί: Βάλντεμαρ Άντον (Ντόρτμουντ), Ναθάνιελ Μπράουν (Άιντραχτ), Πάσκαλ Γκρος (Μπράιτον), Γιόσουα Κίμιχ (Μπάγερν), Φέλιξ Νμέτσα (Ντόρτμουντ), Αλεξάντερ Πάβλοβιτς (Μπάγερν), Ντάβιντ Ράουμ (Λειψία), Αντόνιο Ρούντιγκερ (Ρεάλ), Νίκο Σλότερμπεκ (Ντόρτμουντ), Άνγκελο Στίλερ (Στουτγάρδη), Γιόναθαν Τα (Μπάγερν), Μάλικ Τιό (Νιούκαστλ)

Μεσοεπιθετικοί: Νάντιεμ Αμίρι (Μάιντζ), Μαξιμίλιαν Μπέιερ (Nτόρτμουντ), Λέον Γκορέτσκα (Μπάγερν), Κάι Χάβερτς (Άρσεναλ), Λέναρτ Καρλ (Μπάγερν), Τζέιμι Λέβελινγκ (Στουτγάρδη), Τζαμάλ Μουσιάλα (Μπάγερν), Λερόι Σανέ (Γαλατάσαραϊ), Ντένιζ Ουντάβ (Στουτγάρδη), Φλόριαν Βιρτς (Λίβερπουλ), Νικ Βολτεμάντε (Νιούκαστλ)

Κουρασάο: Ένα μικρό θαύμα

Το Κουρασάο αποτελεί ίσως την πιο ενδιαφέρουσα ποδοσφαιρική ιστορία της φετινής διοργάνωσης, όντας μία από τις τέσσερις «Σταχτοπούτες» που συμμετέχουν για πρώτη φορά σε τελική φάση Μουντιάλ.

Η μικρή νησιωτική χώρα της Καραϊβικής, με πληθυσμό μόλις 156.000 κατοίκων, ξεπέρασε το ρεκόρ της Ισλανδίας και έγινε η μικρότερη χώρα στην ιστορία που προκρίνεται σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Υπό τις οδηγίες του πολύπειρου Ολλανδού τεχνικού Ντικ Άντβοκαατ, κατέγραψε αήττητη πορεία (3 νίκες, 3 ισοπαλίες) και εξασφάλισε την πρόκριση με ισοπαλία απέναντι στην Τζαμάικα την τελευταία αγωνιστική. Το ρόστερ της ομάδας αποτελείται από παίκτες που έχουν γεννηθεί αποκλειστικά στην Ολλανδία.

Στην αποστολή του Κουρασάο, συμπεριλήφθηκε και ο Τζέρεμι Αντονίσε, επιθετικός της Κηφισιάς:



Τερματοφύλακες:Ταϊρίκ Μπόντακ (Τέλσταρ), Τρέβορ Ντουρνμπουσκ (Φένλο), Ίλοϊ Ρουμ (Μαϊάμι)

Αμυντικοί: Ρίτσντλι Μπάζοερ (Κόνιασπορ), Τζόσουα Μπρένετ (Καϊσέρισπορ), Ρόσον Βαν Έιμα (Βάαλβαϊκ), Σέρελ Φλοράνους (Τσβόλε), Ντέβερον Φονβιλ (Νάιμεχεν), Γιουριέν Γκαάρι (Κάμπχα), Αρμάντο Ομπίσπο (Αϊντχόφεν), Σουράντι Σαμπό (Σπάρτα Ρότερνταμ)



Μέσοι: Ζουνίνιο Μπακούνα (Φόλενταμ), Λεάντρο Μπακούνα (Ιγκντίρ), Λιβάνο Κομενένσια (Ζυρίχη), Κέβιν Φελίντα (Ντεν Μπος), Αργιάνι Νόσλι (Ρόδερχαμ), Ταϊρίς Νόσλιν (Τέλσταρ), Γκοντφριντ Ρομερατό (Βάαλβαϊκ)

Επιθετικοί: Τζέρεμι Αντονίσε (Κηφισιά), Ταίθ Τσονγκ (Σέφιλντ Γιουνάιτεντ), Κένι Γκόρε (Μακάμπι Χάϊφα), Σόντγιε Χάνσεν (Μίντλεσμπρο), Τζερβέιν Καστανέερ (Τερενγκάνου), Μπράντλεϊ Κούβας (Φόλενταμ), Γιούργκεν Λοκάντια (Μαϊάμι), Ζαρλ Μαργκαρίθα (Μπέβερεν)

??? OFFICIAL: Curaçao release 2026 World Cup. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

Ακτή Ελεφαντοστού: Με εμπειρία από την Ευρώπη

Η Ακτή Ελεφαντοστού είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ποδοσφαιρικές δυνάμεις της αφρικανικής ηπείρου. Η ομάδα επιστρέφει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, με στόχο να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο και να διεκδικήσει την πρόκριση.

Οι «Ελέφαντες» έχουν ήδη ανακοινώσει την 26μελή αποστολή που θα ταξιδέψει στην Αμερική, ποντάροντας σε παίκτες με εμπειρία στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και αθλητικά προσόντα.

Αναλυτικά η αποστολή της Ακτής Ελεφαντοστού για το Μουντιάλ:



Τερματοφύλακες: Γιάχια Φοφανά (Ρίζεσπορ), Μοχάμεντ Κονέ (Σαρλερουά), Αλμπάν Λαφόν (Παναθηναϊκός)

Αμυντικοί: Εμάνουελ Αγκμπαντού (Μπεσίκτας), Κλεμέν Ακπά (Οσέρ), Ουσμάν Ντιομαντέ (Σπόρτινγκ), Γκουελά Ντουέ (Στρασβούργο), Γκισλέν Κόναν (Ζιλ Βιθέντε), Οντιλόν Κοσουνού (Αταλάντα), Εβάν Εντικά (Ρόμα), Γουίλφριντ Σινγκό (Γαλατασαράι)

Μέσοι: Σέκο Φοφανά (Πόρτο), Παρφέ Γκουιαγκόν (Σαρλερουά), Ιναό Ουλαϊ (Τράμπζονσπορ), Φραν Κεσιέ (Αλ Αχλί), Ιμπραχίμ Σανγκαρέ (Νότιγχαμ), Μισέλ Σερί (Μάριμπορ)

Επιθετικοί:, Σιμόν Αντίνγκρα (Μονακό), Γιοάν Μπονί (Ίντερ), Αμάντ Ντιαλό (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ουμάρ Ντιακιτέ (Σερκλ Μπριζ), Γιαν Ντιομαντέ (Ζάλτσμπουργκ), Εβάν Γκεσάντ (Κρίσταλ Πάλας), Νικολά Πεπέ (Βιγιαρεάλ), Μπαζουμάνα Τουρέ (Χοφενχάιμ), Έλιε Ουαχί (Νις)

Ισημερινός: Στόχος η πρόκριση στα νοκ άουτ

Ο Ισημερινός (Εκουαδόρ) εκπροσωπεί τη ζώνη της Λατινικής Αμερικής (CONMEBOL), έχοντας πλέον καθιερωθεί ως μία υπολογίσιμη δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια έχει συχνή παρουσία στα Μουντιάλ, βασιζόμενος σε ένα σκληροτράχηλο σύνολο που συνδυάζει ταλέντο και ένταση στο παιχνίδι του.

Στόχος της ομάδας είναι να φανεί ανταγωνιστική, ειδικά απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού και το Κουρασάο, προκειμένου να εξασφαλίσει ένα από τα εισιτήρια για τη νοκ-άουτ φάση της διοργάνωσης.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα του 5ου ομίλου του Μουντιάλ 2026 είναι το εξής:

1η Αγωνιστική

Κυριακή 14 Ιουνίου 2026

Γερμανία – Κουρασάο (14 Ιουνίου |9:00 μ.μ. – Χιούστον)

Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026

Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ (Ισημερινός) | 2:00 π.μ.– Φιλαδέλφεια)

2η Αγωνιστική

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026

Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού | 11:00 μ.μ. – Τορόντο)- 5ος Όμιλος.

Κυριακή 21 Ιουνίου 2026

Εκουαδόρ – Κουρασάο | 3:00 π.μ. – Κάνσας)- 5ος Όμιλος.

3η Αγωνιστική

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026

Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού | 11:00.μ.μ. – Φιλαδέλφεια) –5ος Όμιλος.

Εκουαδόρ – Γερμανία | 11:00.μ.μ. – Νιου Τζέρσεϋ)- 5ος Όμιλος.

