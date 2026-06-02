Τζένη Μπαλατσινού: Χόρεψε ζεϊμπέκικο για τα μάτια της κόρης της, Αμαλίας και αποθεώθηκε

Η Αμαλία Κωστοπούλου παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της, Τζέικ Μέντγουελ το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, παρουσία συγγενών και στενών φίλων.

Το ζευγάρι κατάφερε να κεντρίσει το ενδιαφέρον με το εντυπωσιακό pre wedding παρτυ του στην Πύλο. Η Αμαλία Κωστοπούλου είχε στο πλευρό της τους γονείς της, Πέτρο Κωστόπουλο και Τζένη Μπαλατσινού, οι οποίοι έλαμπαν από ευτυχία.

Ένα από τα clue της βραδιάς ήταν η στιγμή που η μαμά Τζένη χόρεψε ζεϊμπέκικο για τα μάτια της κόρης της και αποθεώθηκε από τους πάντες.

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ παντρεύτηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (30/5) σε ένα ειδυλλιακό καταπράσινο τοπίο, όπως φαίνεται σε στιγμιότυπα που μοιράστηκαν οι καλεσμένοι στα social media.

Ο διάδρομος ήταν στολισμένος με λουλούδια σε απαλές ρομαντικές αποχρώσεις και στο βάθος διακρινόταν η θάλασσα, δίνοντας ένα ακόμη πιο ρομαντικό τόνο στην τόσο σημαντική ημέρα του ζευγαριού.

