Ιόνια οδός: Νεκρός 47χρονος σε τροχαίο - Φέρεται να υπέστη παθολογικό επεισόδιο στο τιμόνι

Ο 47χρονος οδηγός δεν ενεπλάκη σε σύγκρουση με άλλο όχημα

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο 150ό χιλιόμετρο της Ιόνιας οδού, στο ρεύμα προς Ιωάννινα, με θύμα έναν 47χρονο οδηγό.
  • Ο 47χρονος φέρεται να υπέστη παθολογικό επεισόδιο ενώ οδηγούσε, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος.
  • Το όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε εκτός οδοστρώματος χωρίς να συγκρουστεί με άλλο όχημα.
  • Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Φιλιππιάδας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
  • Διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αρχές για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην Ιόνια οδό, και συγκεκριμένα στο 150ό χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός 47χρονου.

Ο 47χρονος οδηγούσε το όχημά του και, σύμφωνα με τις αρχές, φέρεται να υπέστη παθολογικό επεισόδιο ενώ βρισκόταν στο τιμόνι, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του και το όχημα να εξέλθει της πορείας του, καταλήγοντας εκτός οδοστρώματος, χωρίς να συγκρουστεί με άλλο όχημα.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Φιλιππιάδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διενεργείται η προβλεπόμενη προανάκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

