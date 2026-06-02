Μάριος Οικονόμου: Σήμερα η κηδεία του ποδοσφαιριστή - Σε εξέλιξη η έρευνα για το τροχαίο δυστύχημα

Βαρύ είναι το πένθος στα Ιωάννινα και στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τον θάνατο του Μάριου Οικονόμου, του 33χρονου πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή, ο οποίος μετά από σοβαρό τροχαίο και έπειτα από εννέα ημέρες νοσηλείας, άφησε χθες την τελευταία του πνοή.

Οικογένεια, συγγενείς και φίλοι του 33χρονου θα πουν σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου, το τελευταίο «αντίο» στον άνθρωπό τους, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοπάνων στα Ιωάννινα, στις 17:00.

Πώς έγινε το ατύχημα

Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, 23 Μαΐου, στη λεωφόρο Στρατηγού Μακρυγιάννη στα Ιωάννινα. Έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από τις αρχές, ωστόσο, όπως είχε γίνει γνωστό ήδη από τις πρώτες ώρες του τραγικού συμβάντος, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο Μάριος Οικονόμου προσέκρουσε με ΙΧ.

Ειδικότερα, το όχημα που ενεπλάκη στο τροχαίο ήταν παρκαρισμένο επί της λεωφόρου και στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει ο 63χρονος οδηγός, έκανε όπισθεν και επιχείρησε να κάνει αναστροφή σε σημείο που απαγορεύεται, χωρίς να έχει δει ότι κάποιος ερχόταν.

Έτσι το αυτοκίνητο βρέθηκε κάθετα στο οδόστρωμα και ο Μάριος Οικονόμου που εκινείτο με τη μοτοσικλέτα του στο ρεύμα της ανόδου, προς το νοσοκομείο «Χατζηκώστα», δεν πρόλαβε να αντιδράσει και να φρενάρει και χτύπησε με μεγάλη ταχύτητα στο μπροστινό μέρος του οχήματος.

Τόσο το ΙΧ αυτοκίνητο όσο και η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 33χρονος έχουν μεταφερθεί σε ειδικά φυλασσόμενο χώρο της Αστυνομίας, προκειμένου να εξεταστούν από πραγματογνώμονες στο πλαίσιο της έρευνας.

Από τη σύγκρουση, ο Μάριος Οικονόμου τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ έφερε και βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Τις πρώτες ημέρες νοσηλείας, είχε υποβληθεί σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αντιμετωπιστεί το εκτεταμένο εγκεφαλικό οίδημα, ενώ τις τελευταίες ημέρες είχε ξεκινήσει σταδιακά η διαδικασία αφύπνισης, ώστε να αξιολογηθεί η εγκεφαλική του λειτουργία.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η κατάσταση της υγείας του δεν παρουσίασε την αναμενόμενη βελτίωση. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν κρίθηκαν ιδιαίτερα δυσμενή και τελικά ο πρώην ποδοσφαιριστής δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Στο πλαίσιο της έρευνας της Τροχαίας για τα αίτια του δυστυχήματος, θα διενεργηθεί και νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του 33χρονου.

Η πορεία του διεθνούς αμυντικού

Ο άλλοτε διεθνής κεντρικός αμυντικός γεννήθηκε στις 6 Οκτωβρίου 1992 στα Ιωάννινα και πραγματοποίησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στα τμήματα υποδομής του ΠΑΣ Γιάννινα.

Οι εμφανίσεις του με την ομάδα της Ηπείρου του άνοιξαν τον δρόμο για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, μετρώντας 23 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα από το 2011 έως το 2013.

Το πέρασμα από την Ιταλία

Το καλοκαίρι του 2013 έκανε το μεγάλο βήμα για το εξωτερικό, καθώς μεταγράφηκε στην Κάλιαρι από τον ΠΑΣ Γιάννινα. Έναν χρόνο αργότερα συνέχισε την καριέρα του στην Μπολόνια, όπου πραγματοποίησε την πιο παραγωγική περίοδο της παρουσίας του στην Ιταλία.

Με τη φανέλα της Μπολόνια κατέγραψε συνολικά 74 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και συνέβαλε στην επιστροφή της ομάδας στη Serie A το 2015. Στη συνέχεια αγωνίστηκε ως δανεικός σε ΣΠΑΛ και Μπάρι, αποκτώντας επιπλέον εμπειρίες από το ιταλικό ποδόσφαιρο.

Η επιστροφή στην Ελλάδα και η ΑΕΚ

Το 2018 επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ, αρχικά με τη μορφή δανεισμού από την Μπολόνια. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Ένωση συμμετείχε και στη φάση των ομίλων του Champions League, ενώ στο εντός έδρας παιχνίδι με την Μπενφίκα είχε καταγράψει και μία ασίστ.

Έναν χρόνο αργότερα η ΑΕΚ προχώρησε στην οριστική απόκτησή του. Συνολικά με τα κιτρινόμαυρα πραγματοποίησε 64 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, καταγράφοντας τέσσερα γκολ και μία ασίστ.

Κοπεγχάγη, Σαμπντόρια και Παναιτωλικός

Το 2020 άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, μετακομίζοντας στη Δανία για λογαριασμό της Κοπεγχάγης. Με τη δανική ομάδα αγωνίστηκε σε 20 αναμετρήσεις και πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2022.

Ακολούθησε η παρουσία του στη Σαμπντόρια τη σεζόν 2022/23, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα για να φορέσει τη φανέλα του Παναιτωλικού. Με την ομάδα του Αγρινίου κατέγραψε 21 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Το τέλος της ποδοσφαιρικής διαδρομής

Το καλοκαίρι του 2024, σε ηλικία 31 ετών, ανακοίνωσε την απόφασή του να ολοκληρώσει την ποδοσφαιρική του καριέρα.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του είχε ευχαριστήσει τον Παναιτωλικό για τη συνεργασία και τη στήριξη που έλαβε, τονίζοντας πως έκλεινε ένας σημαντικός κύκλος της ζωής του, ενώ παράλληλα άνοιγε ένας νέος δρόμος με διαφορετικές προκλήσεις και στόχους.

Η παρουσία στην Εθνική Ελλάδας

Παράλληλα με τη συλλογική του πορεία, ο Μάριος Οικονόμου φόρεσε και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας. Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στις 24 Μαρτίου 2016 και κατέγραψε συνολικά έξι συμμετοχές με το εθνόσημο.

Με αφετηρία τον ΠΑΣ Γιάννινα, ο Μάριος Οικονόμου ακολούθησε μια σημαντική διαδρομή στα ελληνικά και ευρωπαϊκά γήπεδα, αγωνιζόμενος σε Ελλάδα, Ιταλία και Δανία και αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

