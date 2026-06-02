Ο Δούκας και ο Ανδρουλάκης, ο υπουργός που θέλει πρόωρες, το κόμμα Σαμαρά και η λεπτομέρεια

Άρχισαν τα... όργανα σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Η εβδομάδα που ξεκινησε θα έχει ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Την Τετάρτη ο Νίκος

Ανδρουλάκης συγκαλεί και θα προεδρεύσει στο Πολιτικό Συμβούλιο του

ΠΑΣΟΚ και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει για τις δημοσκοπήσεις και

την τρίτη θέση που του δίνουν οι δημοσκοπήσεις και για τα σενάρια

συνεργασίας με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Μέσα στην εβδομάδα επίσης ο

Σωκράτης Φάμελλος θα ορίσει τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του

ΣΥΡΙΖΑ και το Σάββατο θα μιλήσει στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Οι

διεργασίες και στα δύο κόμματα θα βγάλουν ειδήσεις καθώς το κλίμα είναι

βαρύ και για τον Ανδρουλάκη και για τον Φάμελλο.

Ο Δούκας βάζει φωτιές στον Ανδρουλάκη

Πάντως στο ΠΑΣΟΚ έχουν γίνει μαθαίνω άνω - κάτω μετά τη συνέντευξη του

Χάρη Δούκα στο Mega που μίλησε για κοινό ψηφοδέλτιο Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ

στη δεύτερη κάλπη. Άφησε μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην είναι

επικεφαλής αυτής της συνεργασίας ο Νίκος Ανδρουλάκης αλλά ο Αλέξης

Τσίπρας, καθώς σημείωσε με νόημα απαντώντας σε σχετική ερώτηση:

«Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός, θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος

θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος

του ΠΑΣΟΚ». Όπως καταλαβαίνετε πάμε σε νέο κύκλο εσωστρέφειας στο

ΠΑΣΟΚ. Κοίτα να δεις που θα πέσει μέσα ο διευθύνων σύμβουλος

της Metron Analysis Στράτος Φαναράς που είπε πρόσφατα ότι «όσοι

ονειρεύονται περιπάτους και θριάμβους και θέλουν σιγουριές μάλλον δεν

έχουν καταλάβει τίποτα», συμπληρώνοντας με νόημα ότι «το νεκροταφείο

κομμάτων θα έχει δουλίτσα οσονούπω».

Ο τριτοτέταρτος και η ακυβερνησία

Έτσι όπως δείχνουν οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις ο Τσίπρας πιάνει τη θέση

της αξιωματικής αντιπολίτευσης και δεν την αφήνει με τίποτα και ο

μουντζούρης πέφτει στον τριτοτέταρτο. Ποιος μουντζούρης; Της

ακυβερνησίας. Είτε τρίτος είτε τέταρτος ο Νίκος Ανδρουλάκης θα χρεωθεί από

τη ΝΔ όλο το πολιτικό κόστος αν δεν συνεργαστεί. Από την άλλη μεριά όπως

λένε ορισμένοι υπό αυτές τις συνθήκες ο μόνος τρόπος για να επιβιώσει το

ΠΑΣΟΚ είναι να πάρει κάνα υπουργείο και να βρεθεί στο κέντρο λήψης των

αποφάσεων και της εξουσίας.

Η κυρία της ΠΑΣΠ που κατεβαίνει υποψήφια με τη ΝΔ

Μεγάλη αναστάτωση μαθαίνω ότι υπάρχει στους κόλπους της ΝΔ με γυναίκα

υποψήφια βουλευτή η οποία λογίζεται στο περιβάλλον του Κυριάκου

Μητσοτάκη αν και υπήρξε ενεργό μέλος της ΠΑΣΠ στα φοιτητικά της χρόνια.

Στο εσωτερικό της γαλάζιας παράταξης υπάρχει πολλή γκρίνια για την

συγκεκριμένη κυρία με βασική κατηγορία ότι το σύστημα Μαξίμου την

προωθεί και την βοηθά στον προεκλογικό της αγώνα παρά το γεγονός ότι δεν

είναι γέννημα θρέμμα της δεξιάς... Μια ωραία ατμόσφαιρα είναι στη ΝΔ.

Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε Στουρνάρα;

Δεν σας κρύβω ότι το ερώτημα που κυριαρχεί στα πολιτικά πηγαδάκια είναι

αν το «παρών» του ΠΑΣΟΚ για την τρίτη θητεία του Γιάννη Στουρνάρα ήταν

απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη ή αν ήταν εισήγηση κάποιου άλλου... Οι

κακές γλώσσες λένε ότι ο άνθρωπος που πίεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ

προς αυτή την κατεύθυνση είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Για όσους δεν

γνωρίζουν οι σχέσεις Βενιζέλου - Στουρνάρα έχουν περάσει από 40 κύματα.

Για όσους αγνοούν το παρασκήνιο, ο «Μπένι» δεν τον ήθελε ούτε για

υπουργό Οικονομικών στην συγκυβέρνηση με τον Σαμαρά. Προτιμούσε

εκείνη την περίοδο τον Γιώργο Προβόπουλο... Η κόντρα Βενιζέλου -

Στουρνάρα κρατάει χρόνια καθότι και οι δύο αισθάνονται

«πρωθυπουργίσιμοι». Αυτά. Ας μην επεκταθώ...

Ο υπουργός που θέλει πρόωρες εκλογές

Ποιος κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης εισηγείται επιμόνως στον

πρωθυπουργό να προκηρύξει πρόωρες εκλογές μέσα στον Οκτώβριο; Η

αλήθεια είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμπιστεύεται την κρίση του επί

εκλογικών ζητημάτων διότι έχει πέσει μέσα σε αρκετές προβλέψεις του και

στο παρελθόν. Τώρα ο κύριος υπουργός πιστεύει ότι το μέγα πλεονέκτημα

είναι ο αιφνιδιασμός. Να μην προλάβουν να οργανωθούν και να

ανασυνταχθούν στην κεντροαριστερά.

Περσινά ξινά σταφύλια με Κατσέλη

Τις τελευταίες ημέρες έχει επανέλθει στην επικαιρότητα ένα μπαγιάτικο θέμα

το οποίο λανσάρεται ως αποκλειστικό και τρομερή αποκάλυψη κλπ. Ότι

η Λούκα Κατσέλη είναι στο ΔΣ μιας εταιρείας που διαχειρίζεται κόκκινα δάνεια

κλπ. Γράφουν λοιπόν ότι η πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ έχει εταιρεία που

ρουφάει το αίμα των φτωχών ανθρώπων και άλλα τέτοια γλαφυρά. Πρώτον, η

Κατσέλη δεν ήταν ποτέ υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Να ξεκινήσουμε από τα

βασικά, του δημοτικού. Δεύτερον, το θέμα είναι παλιό. Είχε βγεί στη

δημοσιότητα το 2022 και είχε απαντήσει η κυρία Κατσέλη. Οπότε δεν υπάρχει

καμία αποκάλυψη και κανένα ασυμβίβαστο. Όταν μπήκε στο ΔΣ δεν είχε

κανένα δημόσιο αξίωμα. Η κυρία Κατσέλη δηλαδή δεν σιτίζεται από το

δημόσιο. Κάπου κράτει δηλαδή με τον λαϊκισμό.

Το κόμμα Σαμαρά και το... νεύμα Καραμανλή

Ρωτούν πολλοί πότε θα ιδρύσει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Η απάντηση δεν

είναι εύκολη. Ο πρώην πρωθυπουργός δεν επιθυμεί να καταγράψει απλά ένα

ποσοστό ως κόμμα διαμαρτυρίας. Οι αξιόπιστες πηγές αναφέρουν ότι αν

κάνει κάτι θα το κάνει λίγο πριν την προκήρυξη των εκλογών. Προφανώς

θέλει να διατηρήσει το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού, καθώς και να περιμένει

μήπως ξεφουσκώνουν τα κόμματα του Τσίπρα και της Καρυστιανού. Υπάρχει

ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας. Ο Καλαματιανός πολύ θα ήθελε τη

στήριξη του Κώστα Καραμανλή έστω κι αν κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει

ανοιχτά. Ο Σαμαράς προσδοκά ακόμα και ένα κλείσιμο του ματιού από τον

Καραμανλή κάτι που θα έδινε μια ικανοποιητική δυναμική στην γαλάζια

εκλογική δεξαμενή. Ο στόχος του Σαμαρά είναι να επηρεάσει τις εσωτερικές

εξελίξεις στη ΝΔ την επομένη των εκλογών και όχι απλά να κόψει την

αυτοδυναμία.

Κερδίζει πόντους η Μανιάτισσα Κουφονικολάκου

Ακούω πολλά αρνητικά σχόλια από αριστερούς του... Κολωνακίου και

διαφόρους Συριζαίους για τη νέα εκπρόσωπο του κόμματος Τσίπρα την

Θεώνη Κουφονικολάκου. Άρα μάλλον κάνει καλά τη δουλειά της. Εδώ που

φτάσαμε είναι τίτλος τιμής να σε κατηγορούν οι διάφοροι ιδεολόγοι

της αριστεράς. Άσε που πολλοί δεξιοί λένε για την Κουφονικολάκου ότι είναι

ταλέντο... και δύσκολος αντίπαλος.

Το κόστος της «σημαίας»

Σας είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα για τα γονατογραφήματα της

οικονομικής αστυνομίας σε συνδυασμό με τα στοιχεία από τον

ΟΠΕΚΕΠΕ στην υπόθεση με τους βουλευτές τα οποία έρχεται

να «διορθώσει» η έκθεση Τυχεροπούλου. Βέβαια δεν περιμέναμε να γίνουν

σημαία τα μισά συμπεράσματα της έκθεσης που συνέταξε και η οποία δεν

έχει ολοκληρωθεί γιατί λείπουν στοιχεία. Και αυτή η σημαία μπορεί να

κοστίσει σε όσους βιάζονται να βγάλουν συμπεράσματα. Και για να μην το

ξεχάσω βλέπω η έκθεση Τυχεροπούλου να φέρνει μεγάλους πονοκεφάλους

στην Neuropublic.

Τα δρομολόγια με οικονομική αστυνομία και ΟΠΕΚΕΠΕ

Επί της ουσίας της έκθεσης όμως το γεγονός ότι λείπουν στοιχεία σημαίνει ότι

πολύ απλά η οικονομική αστυνομία έκανε μισή δουλειά και τα καλά παιδιά του

ΟΠΕΚΕΠΕ έδωσαν μισά και ανέσωστα στοιχεία. Και όταν δώσουν για

κάποιους που ελέγχονται τα πράγματα μπορεί να είναι δυσκολότερα. Όμως

υπάρχει και κάτι άλλο πιο σοβαρό. Ότι αρχικά στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

είχαν πάει στοιχεία μόνο για δύο βουλευτές τον Μπουκώρο και το Σενετάκη.

Και ο Μπουκώρος το γνώριζε και γι αυτό ξιφουλκούσε μέχρι να του βάλουν

φρένο. Τι έγινε όμως στη συνέχεια; Άλλοι εισαγγελείς που τρέχουν τη μεγάλη

δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση δεν αρκέστηκαν σε αυτά που δίνει

η οικονομική αστυνομία γενικώς και ζήτησαν όλα τα CD και άρχισαν να

ακούνε. Και αφού άκουσαν κατάλαβαν ότι οι εμπλεκόμενοι είναι πολύ

περισσότεροι των δύο. Στη συνέχεια εστάλη το μήνυμα στην οικονομική

αστυνομία η οποία άρχισε να στέλνει άλλο κόσμο. Μόνο που φαίνεται ότι δεν

τους έστειλε και πάλι όλους αλλά και οι υποθέσεις οι υπόλοιπες που έστειλε

ήταν στο πόδι. Λόγω ανικανότητας ή σκοπιμότητας μένει να φανεί.

Η λεπτομέρεια της μετοχικής σύνθεσης της ΔΕΗ

Διαβάζοντας τις χρηματιστηριακές ανακοινώσεις της περασμένης

Παρασκευής στη ΔΕΗ μπορεί να διαπιστώσει κάποιος κάτι ιδιαίτερα

ενδιαφέρον. Ότι στην αύξηση κεφαλαίου δεν μπήκε το Υπερταμείο αλλά

απευθείας το Ελληνικό Δημόσιο. Και αυτό έχει τη σημασία του δεδομένου ότι

τα έσοδα του Υπερταμείου ως γνωστόν κατανέμονται κατά 50% στην

αποπληρωμή του χρέους, 25% για δημόσιες επενδύσεις και 25% για

επενδύσεις άλλης μορφής. Πλέον το ελληνικό δημόσιο έχει απευθείας 11,58%

και η ΕΕΣΥΠ λόγω μη άσκησης δικαιωμάτων 21,82%. Αυτό πρακτικά

σημαίνει ότι τα μερίσματα κατά 12% περίπυο θα πηγαίνουν στο δημόσιο για

να τα κατανείμει όπως αυτό κρίνει και εκτός δεσμεύσεων που υπάρχουν για

τη λειτουργία του Υπερταμείου. Υποψιάζομαι ότι όλα αυτά συμβαίνουν

λόγω Πιερρακάκη αλλά και της ταχείας αποπληρωμής του χρέους από την

Ελλάδα.

Μήνυμα των insiders, κλοιός στους σορτάκηδες

Συνεχίζουν οι insiders να αγοράζουν μετοχές της Metlen. Και στον Ευάγγελο

Μυτιληναίο που τοποθετήθηκε στα χαμηλά και όταν η μετοχή πιεζόταν έντονα

ήλθε να προστεθεί και ο κ. Νίκος Παπαπέτρου Chief Executive Director Renewables &

Energy Transition Platform που αγόρασε με τιμή πάνω από τα 41 ευρώ ανά

μετοχή. Και αν μη τι άλλο αυτό αποτελεί ένα ακόμα μήνυμα σε όσους

έχουν σορτάρει άγρια τη μετοχή και πόνταραν στην καταστροφή. Μόνο που

με τη μετοχή στα επίπεδα των 42 ευρώ όσοι έπαιξαν το καθοδικό σενάριο

έχουν αρχίσει να πνίγονται γιατί έχουν αρχίσει να καταγράφουν ζημίες στο

χαρτοφυλάκιό τους. Και επειδή οι ανοιχτές θέσεις ακόμα παραμένουν σε

υψηλά επίπεδα και κάποιοι όπως το ΑΚΟ Capital τις αύξησαν πρόσφατα όσο

οι κλοιός σφίγγει τόσο θα αυξάνονται οι πιθανότητες το απότομο κλείσιμο

θέσεων να εκτινάξει τη μετοχή.

Προς αύξηση διασποράς η Viohalco

Στα αυτιά μας φτάνουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι στον

όμιλο Βιοχάλκο αποφάσισαν να αυξήσουν τη διασπορά μετοχών της μητρικής

ειδικά μετά το πρόσφατα ράλι που συνδέεται και με τις υπεραξίες από

την Cenergy. Μάλιστα φαίνεται ότι έχουν αναθέσει την προεργασία

στην Goldman Sachs από την οποία είναι ικανοποιημένοι λόγω των

χειρισμών στη διάθεση πακέτων από την Cenergy. Είναι προφανές οι μέτοχοι

της Viohalco αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι ένας όμιλος του μεγέθους της

δεν μπορεί να έχει μακροχρόνια τύχη με διασπορά μόλις 20%. Ούτε από

πλευράς δεικτών ούτε από πλευράς ποιότητας επενδυτών. Άλλωστε στο

παρελθόν αυτό έχει πολλές φορές αποδειχτεί ότι δεν ήταν ιδιαίτερα θετικό

στην προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων όταν ήταν αναγκαία λόγω υψηλού

δανεισμού.

Με φόρα από το καπέλο στους καταναλωτές

Με φόρα μπήκε η ΚΡΙ ΚΡΙ στη νέα χρονιά και τα αποτελέσματα τριμήνου

έδειξαν εκτίναξη με το τζίρο να αυξάνεται κατά 35,4% και τα κέρδη μετά από

φόρους να ανέρχονται σε €13,89 εκ., έναντι €7,25 εκ. το 2025. Όμως όπως η

ίδια λέει τα αποτελέσματα δεν είναι αντιπροσωπευτικά για το 2025 αλλά δεν

το ποσοτικοποιεί και αναφέρει γενικώς ότι «δεν έχουν ενσωματωθεί οι

επιβαρύνσεις σε διάφορα στοιχεία κόστους, ως επίπτωση της συνεχιζόμενης

σύγκρουσης στη Μ. Ανατολή.

Έτσι, για το υπόλοιπο της χρονιάς, αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση των περιθωρίων κέρδους». Όμως δεν λέει και κάτι άλλο. Ότι ένα κομμάτι της αύξησης της κερδοφορίας προέκυψε από το γεγονός ότι στο περυσινό πρώτο τρίμηνο δεν είχαν γίνει αυξήσεις τιμών που έγιναν στη συνέχεια του έτους. Και αυτό φαίνεται στο μεικτό περιθώριο κέρδους το οποίο ήταν στο φετινό τρίμηνο 32,9% από 27,35% πράγμα που

δείχνει και την έκταση των αυξήσεων που έχουν μεσολαβήσει. Όμως η

αύξηση του κόστους από τα καύσιμα που θα φανεί στα επόμενα τρίμηνα θα

καταπιεί τις αυξήσεις ενώ δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια για νέα καπέλα

στους καταναλωτές ειδικά στις αγορές του εξωτερικού.

Η … ανακάλυψη

Πραγματικά δεν ξέρω πόσο πρέπει να χαίρονται στη Μασούτης από την

εξαγορά της Κρητικός για την οποία σύμφωνα με διαρροές γιατί επίσημες

ανακοινώσεις δεν υπάρχουν κόστισε και 100 εκ ευρώ. Μπορεί να

ανακάλυψαν ότι η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός ναι μεν έβγαζε ζημιές αλλά η μητρική

της ΚΡΗΤΙΚΟΣ Holdings που ιδρύθηκε μόλις στο τέλος του 2023 με τα πέρα

δώθε και τις συγχωνεύσεις έβγαζε κέρδη και έφτασε να διανείμει και

προσωρινό μέρισμα 800 χιλιάδες ευρώ με βάση τα αποτελέσματα ενιαμήνου

του 2025.

Το μυστικό της Motor Oil

Το γεγονός ότι τα κέρδη της Motor Oil στο τρίμηνο απογειώθηκαν σε επίπεδα

πάνω από αυτά που περίμεναν οι αναλυτές είναι γνωστό. Το γιατί οι αναλυτές

δεν μπόρεσαν να πιάσουν το σύνολο της αύξησης έχει την εξήγησή του και

ονομάζεται αεροπορικά καύσιμα. Η εταιρία που έχει κάνει μεγάλες επενδύσεις

στον τομέα αυτό κυριολεκτικά «ξεπούλησε» καθώς ο όγκος πωλήσεών της

αυξήθηκε στο τρίμηνο του 2025 κατά σχεδόν 100% ενώ την ίδια στιγμή οι

τιμές του αεροπορικού καυσίμου υπερδιπλασιάστηκαν. Έτσι είχε έσοδα κοντά

στα 500 εκ ευρώ από 185 εκ ευρώ στο περυσινό τρίμηνο. Το ενδιαφέρον εδώ

είναι ότι η αξιοπιστία της εταιρίας στον εφοδιασμό των αεροσκαφών έφερε και

νέους πελάτες. Και ότι και αν συμβεί τους επόμενους μήνες στη Μέση

Ανατολή είναι βέβαιο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των νέων πελατών ήλθε

για να μείνει.

«Διαφάνεια» που δεν αντέχεται

Τελικά στην PEPSICO είναι άγνωστο στις πόσες αλλαγές διοικήσεων

θεωρούν ότι η άσκηση θα βγει στην Ελλάδα. Γιατί μέσα σε ένα χρόνο έχουν

κάνει δύο και δεν ξέρω πόσες ανακατανομές αρμοδιοτήτων. Κατά τα λοιπά η

εταιρία με τζίρο 243 εκ ευρώ γράφει κερδοφορία προ φόρων μόλις 2,4 εκ

ευρώ και αυτό κάτι δείχνει.Βέβαια υπάρχει και το θέμα των αγοραπωλησιών

αγαθών και υπηρεσιών με τα συνδεδεμένα μέρη του ομίλου PEPSICO όπου

δεν βγαίνει λογαριασμός καθώς δεν διαχωρίζονται οι υπηρεσίες από τα

αγαθά. Κοινώς στις οικονομικές καταστάσεις δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ

των αγορών αγαθών (υλικά κλπ) και των υπηρεσιών που μπορεί να είναι

διάφορες χρεώσεις που απλά μεταφέρουν κέρδη σε άλλες αγορές. Και

πραγματικά τέτοια επίπεδα διαφάνειας δεν … αντέχονται.

Άρωμα στρατηγικής συνεργασίας ή εξαγοράς

Πολύ ενδιαφέρον έχει το θέμα που έχει εισαχθεί προς έγκριση στη Γενική

Συνέλευση των μετόχων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και συγκεκριμένα της παροχής

έγκρισης στο ΔΣ να αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου ή μετατρέψιμο ομολογιακό με δυνατότητα κατάργησης ή περιορισμού δικαιωμάτων προτίμησης. Το ποσοστό που ζητείται να εγκριθεί είναι το 15% του κεφαλαίου που σημαίνει ότι να θεωρητικά υλοποιεί η έγκριση μπορεί και υπάρξει μέτοχος που να αποκτήσει έως 13% του μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό αν μη τι άλλο παραπέμπει σε εξαγορά ή στρατηγική

συνεργασία πράγμα που γνωρίζει καλά να κάνει ο Γιώργος Περιστέρης και το

έχει αποδείξει κατεπανάληψη.

Διαβάστε επίσης