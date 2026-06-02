Πολιτικό Survivor μόλις ξεκίνησε, δεν παρακαλάνε λένε περήφανα στο ΠΑΣΟΚ από την 4η θέση

Η συνταγή είναι κλασική όπως σε κάθε reality: φτιάχνονται οι ομάδες, ξεκινούν οι δοκιμασίες, δημιουργούνται σχέσεις (συμπάθειες/αντιπάθειες/αδιάφορες), και μια ωραία μέρα που οι παίχτες πίνουν πρωινό καφέ με το επιτελείο, τσουπ εμφανίζονται από μακριά δύο νέοι. Είναι ωραίοι και μυστηριώδεις. Και το βασικότερο. Άγνωστοι. Δεν τους ξέρει κανείς, δεν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις, τίποτα.

Κάποιοι παίκτες είναι έτοιμοι για αποχώρηση. Σήμερα από Νέα Αριστερά, το Σάββατο ποιος ξέρει τί θα γίνει στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ. Οι εξελίξεις θα είναι καυτές, κι ο Πολάκης είναι με το ψαροντούφεκο στο χέρι.

Από Μάη σε Ιούνη

Η είσοδος των νέων είναι δυνατή. Το μέτρησε κι ο Ζαχαρίας Ζούπης (Action24) της Opinion Poll, ενώ αυτή η εβδομάδα έχει ακόμα Pulse, GPO και Metron,

Οι νέοι μπήκαν κατευθείαν με καλό διψήφιο. Βελό, Πλεύση συμπιέζονται. Συριζα, ΝεΑρ, Νίκη σχεδόν εξαφανίζονται.

Σύγκρυο

Το μεγάλο στραπάτσο, πολιτικό, ψυχολογικό, και ίσως υπαρξιακό το παθαίνει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ του Νίκου Ανδρουλάκη. Εκεί που του ήρθε άκοπα η θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης λόγω της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ και καλόμαθε στο σαλόνι, βλέπει τον Αλέξη να απειλεί τα κεκτημένα. Η ιδέα προκάλεσε σύγκρυο και ξέσπασαν επάνω στον πρώτο που τους το έδειξε: τον Αλληλόμη της Real Polls. Μέχρι και ανακοίνωση βγήκε, ενώ στενοί συνεργάτες του Προέδρου όπως ο υποψήφιος Λέσβου Δουδωνής, μίλησε για σενάρια μυστικής συνεννόησης μεταξύ Κυριάκου-Αλέξη προκειμένου να πετάξουν απ’ το παιγνίδι τον κ. Ανδρουλάκη. Ο κ. Δουδωνής εκτός από τον δύσκολο προεκλογικό του αγώνα στο νησί, έχει να ασχοληθεί και το εξώδικο της δημοσκοπικής για αυτά που είπε.

Ημέρα της πατάτας

Η ημέρα της πατάτας πάντως για μερικούς δεν τελείωσε. Καθώς και η Opinion Poll δίνει στο ΠΑΣΟΚ την μεγαλοπρεπή τέταρτη θέση, πετάχτηκε ξαφνικά ο Δήμαρχος Αθηναίων και πρότεινε συνεργασία Αλέξη-Ανδρουλάκη μετά την πρώτη κάλπη, με στόχο να ξαναγίνει ότι έγινε στον Δήμο. Ο κ. Δούκας πιστεύει πολύ η κατάκτηση του δημαρχιακού θώκου μπορεί να επαναληφθεί σε πανελλαδικό επίπεδο και να φέρει το ίδιο αποτέλεσμα. Μόνο που εδώ οι παίκτες δεν είναι δημοτικές παρατάξεις, αλλά κόμματα, τα οποία θα χτυπηθούν αλύπητα το επόμενο διάστημα στο πολιτικό survivor, υπό το φως ανελέητης δημοσιότητας, σε έναν αγώνα που μπορεί να κρατήσει μήνες αν οι εκλογές γίνουν στην ώρα τους, δηλαδή την επόμενη άνοιξη.

Δεν παρακαλάνε

Κάποιος από το επιτελείο Ανδρουλάκη ζήτησε από τον Δήμαρχο να την μαζέψει την πατάτα, αλλά το αποτέλεσμα ήταν μάλλον πενιχρό. Η νέα δήλωση δεν άλλαξε και πολύ τα πράγματα. Αυτό που πρότεινε ο Χάρης δεν είναι και τόσο κακό, αλλά ίσως να το κρατούσε για κανένα τραπέζι με λίγους και έμπιστους φίλους. Η δημόσια κατάθεση φέρνει σε δύσκολη θέση τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ τα οποία θα κληθούν να απαντήσουν και να σχολιάσουν, μαρτυρικά, σε κάθε πάνελ και μικρόφωνο τις επόμενες μέρες. Εκτός απ’ την Άννα, που βγήκε μπροστάρισσα του Προέδρου, κι έδωσε ηρωική γραμμή». «Εμείς δεν παρακαλάμε κανέναν. Όποιος αγαπάει το ΠΑΣΟΚ, απόδειξη» σημείωσε η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού που θα παλέψει σκληρά για να κερδίσει την έδρα που βγάζει στο Πασοκ στα Νότια από τον Χρηστίδη, ή να φέρει περισσότερους στην κάλπη ώστε να βγουν δύο.

Φυσικά το αν θα «παρακαλέσουν» θα φανεί από το αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης. Εάν όντως τερματίσουν τέταρτοι θα γίνει ο σώσων εαυτόν. Άσε που αν επιβεβαιωθεί το εύρημα της Interview (με χαρά να ενημερωθώ εάν υπήρξαν στο παρελθόν επιτυχίες), κινδυνεύουν να μην μπουν καν στην Βουλή στελέχη όπως ο πολύς Μανώλης Χριστοδουλάκης – η πρόσφατη δημοσκόπηση έδινε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν βγάζει έδρα στην Ανατολική Αττική.

Σνομπ

Η πρόταση του Δημάρχου όμως έπεσε στο κενό από απέναντι. «Εμείς δεν μπαίνουμε καθόλου σε αυτή τη συζήτηση. Έχουμε αποφασίσει ότι επιθυμούμε να στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις» ξεκαθάρισε η εκπρόσωπος Τύπου Θεώνη.

Είμαι φαν. Η κοκκινομάλλα έχει το απόλυτο σνομπ ύφος που σου παγώνει το αίμα. Τα λέει ορθά κοφτά. Καμιά σχέση με τα νιανιά, νιανιά του παρελθόντος. Έχοντας καεί από την στρατηγική της απλή αναλογική στις εκλογές του ’23, ο κ. Τσίπρας πήρε τις αποφάσεις του. Φυσικά η κάλπη μπορεί να του αλλάξει γνώμη, αλλά αυτό θα γίνει τότε.

Καταλληλότητα

Τουλάχιστον στην ΕΛΑΣ, δεν έχουν πρόβλημα εικόνας Αρχηγού. «Ένα από τα θέματα που πάντα βάζαμε είναι η κυβερνησιμότητα» είπε λακωνικά, ο αμείλικτος κ. Ζούπης ξεκινώντας την φράση με το , «να δούμε λίγο τον κ. Ανδρουλάκη γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι ένα μεγάλο κόμμα».

Η κυβερνησιμότητα του Αρχηγού είναι ένα ζήτημα που η Χαριλάου Τρικούπη το απάντησε με τις εσωκομματικές του ’24. Εκεί έκλεισε το θέμα. Αυτός είναι ο Αρχηγός, μ’ αυτόν θα πάνε στις εκλογές. Τελεία.

Πως θα ψηφίσουν

Σε γενικές γραμμές οι πολίτες ψηφίζουν με κριτήριο το πορτοφόλι, αλλά κάπως κοιτάζουν και τον αρχηγό. Σε ασταθείς γεωπολιτικές συνθήκες (Ιράν, Ουκρανία) με άμεσες επιπτώσεις στην οικονομία, το πορτοφόλι παίζει ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Το βρήκε και η Opinion του Ζαχαρία, ως βιοτικό επίπεδο...

...στην πρώτη θέση, αλλά υπάρχει και μέσα στην ανάγκη για σταθερότητα, καθώς μπορεί το πορτοφόλι να μην γεμίσει, αλλά για μερικούς σταθερότητα σημαίνει και το να μην χάσουν αυτά που έχουν. Και μέχρι στιγμής, σταθερότητα = Κυριάκος.

Σαφές;

Σας φιλώ

Η Πυθία