Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (2/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 6 Ιουλίου, στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
2/6/2026 8:00:00 πμ
2/6/2026 10:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ απο κάθετο: ΦΛΕΜΙΝΓΚ έως κάθετο: ΓΡΑΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΙΓΙΑΛΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΑΜΟΥ απο κάθετο: ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ έως κάθετο: ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
631
Λειτουργία
2/6/2026 8:00:00 πμ
2/6/2026 10:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΜΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ απο κάθετο: ΚΡΑΤΗΣΙΚΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΧΕΙΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΜΑΔΥΤΟΥ έως κάθετο: ΧΕΙΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
636
Λειτουργία
2/6/2026 8:00:00 πμ
2/6/2026 11:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΠΛ. ΒΑΡΝΑΒΑ έως κάθετο: ΑΙΔΕΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΠΛ. ΒΑΡΝΑΒΑ απο κάθετο: ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΙΡΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
632
Λειτουργία
2/6/2026 8:00:00 πμ
2/6/2026 12:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ απο κάθετο: ΖΑΪΜΗ έως κάθετο: ΣΒΟΡΩΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΒΟΡΩΝΟΥ απο κάθετο: ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ έως κάθετο: ΡΟΔΩΝ ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
Κατασκευές
2/6/2026 8:00:00 πμ
2/6/2026 12:00:00 μμ
ΔΑΦΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΝΑΡΗ απο κάθετο: ΓΡΑΒΙΑΣ έως κάθετο: ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΒΕΡΩΦ απο κάθετο: ΓΡΑΒΙΑΣ έως κάθετο: ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ έως κάθετο: ΑΒΕΡΩΦ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
646
Κατασκευές
2/6/2026 8:00:00 πμ
2/6/2026 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΣΤΡΟΦΑΔΩΝ απο κάθετο: ΣΚΥΡΟΥ έως κάθετο: ΕΥΒΟΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΕΥΒΟΙΑΣ απο κάθετο: ΣΤΡΟΦΑΔΩΝ έως κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΚΥΡΟΥ απο κάθετο: ΣΤΡΟΦΑΔΩΝ έως κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
637
Λειτουργία
2/6/2026 8:00:00 πμ
2/6/2026 3:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΝΟ 34 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
657
Κατασκευές
2/6/2026 8:00:00 πμ
2/6/2026 4:00:00 μμ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΙΟ ΛΙΜΑΝΙ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΟΥΡΑΝΙΑΣ - ΚΑΔΜΟΥ - ΚΕΚΡΩΠΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΙΒΑ - ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΥ - ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ - ΚΑΛΛΙΑ - Ι ΚΑΚΚΑΒΑ.
1662
Λειτουργία
2/6/2026 8:00:00 πμ
2/6/2026 5:00:00 μμ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΙΟ ΟΔΟΙ: ΛΕΩΦ.ΣΟΥΝΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ
454
Λειτουργία
2/6/2026 8:30:00 πμ
2/6/2026 11:30:00 πμ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ απο κάθετο: ΤΣΑΚΑΛΩΦ έως κάθετο: ΚΡΩΜΝΗΣ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Μ. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ απο κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ έως κάθετο: ΠΛ. ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ
578
Κατασκευές
2/6/2026 8:30:00 πμ
2/6/2026 5:30:00 μμ
ΒΙΛΛΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΥΟ ΠΗΓΑΔΙ ΒΙΛΛΙΩΝ
1578
Κατασκευές
2/6/2026 9:00:00 πμ
2/6/2026 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ 178, 176 - 178, 174 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
656
Κατασκευές
2/6/2026 9:00:00 πμ
2/6/2026 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: Γ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 171 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ
648
Κατασκευές
2/6/2026 9:00:00 πμ
2/6/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΤΕΡΙΑΣ απο κάθετο: ΠΑΡΝΗΘΟΣ έως κάθετο: ΚΡΙΣΣΗΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΔΟΚΙΑΣ απο κάθετο: ΚΑΡΤΕΡΙΑΣ έως κάθετο: ΦΙΛΟΘΕΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΑΔΝΗΣ απο κάθετο: ΦΑΙΔΡΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΠΑΡΝΗΘΟΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΦΙΛΟΘΕΟΥ απο κάθετο: ΕΥΔΟΚΙΑΣ έως κάθετο: ΦΑΙΔΡΙΑΔΩΝ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΦΑΙΔΡΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΦΙΛΟΘΕΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΤΕΡΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΝΗΘΟΣ απο κάθετο: ΑΛΚΗΣ έως κάθετο: ΚΑΡΤΕΡΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ
626
Λειτουργία
2/6/2026 10:00:00 πμ
2/6/2026 12:00:00 μμ
ΑΝΟΙΞΗΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΥΨΟΣ.
371
Κατασκευές
2/6/2026 10:00:00 πμ
2/6/2026 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ απο κάθετο: ΤΣΟΛΙΑ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ
638
Λειτουργία