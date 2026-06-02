Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (2/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 6 Ιουλίου, στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (2/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

2/6/2026 8:00:00 πμ

2/6/2026 10:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ απο κάθετο: ΦΛΕΜΙΝΓΚ έως κάθετο: ΓΡΑΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΙΓΙΑΛΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΑΜΟΥ απο κάθετο: ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ έως κάθετο: ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

631

Λειτουργία

2/6/2026 8:00:00 πμ

2/6/2026 10:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΜΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ απο κάθετο: ΚΡΑΤΗΣΙΚΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΧΕΙΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΜΑΔΥΤΟΥ έως κάθετο: ΧΕΙΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

636

Λειτουργία

2/6/2026 8:00:00 πμ

2/6/2026 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΠΛ. ΒΑΡΝΑΒΑ έως κάθετο: ΑΙΔΕΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΠΛ. ΒΑΡΝΑΒΑ απο κάθετο: ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΙΡΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

632

Λειτουργία

2/6/2026 8:00:00 πμ

2/6/2026 12:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ απο κάθετο: ΖΑΪΜΗ έως κάθετο: ΣΒΟΡΩΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΒΟΡΩΝΟΥ απο κάθετο: ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ έως κάθετο: ΡΟΔΩΝ ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Κατασκευές

2/6/2026 8:00:00 πμ

2/6/2026 12:00:00 μμ

ΔΑΦΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΝΑΡΗ απο κάθετο: ΓΡΑΒΙΑΣ έως κάθετο: ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΒΕΡΩΦ απο κάθετο: ΓΡΑΒΙΑΣ έως κάθετο: ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ έως κάθετο: ΑΒΕΡΩΦ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

646

Κατασκευές

2/6/2026 8:00:00 πμ

2/6/2026 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΣΤΡΟΦΑΔΩΝ απο κάθετο: ΣΚΥΡΟΥ έως κάθετο: ΕΥΒΟΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΕΥΒΟΙΑΣ απο κάθετο: ΣΤΡΟΦΑΔΩΝ έως κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΚΥΡΟΥ απο κάθετο: ΣΤΡΟΦΑΔΩΝ έως κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

637

Λειτουργία

2/6/2026 8:00:00 πμ

2/6/2026 3:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΝΟ 34 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

657

Κατασκευές

2/6/2026 8:00:00 πμ

2/6/2026 4:00:00 μμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΙΟ ΛΙΜΑΝΙ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΟΥΡΑΝΙΑΣ - ΚΑΔΜΟΥ - ΚΕΚΡΩΠΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΙΒΑ - ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΥ - ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ - ΚΑΛΛΙΑ - Ι ΚΑΚΚΑΒΑ.

1662

Λειτουργία

2/6/2026 8:00:00 πμ

2/6/2026 5:00:00 μμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΙΟ ΟΔΟΙ: ΛΕΩΦ.ΣΟΥΝΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ

454

Λειτουργία

2/6/2026 8:30:00 πμ

2/6/2026 11:30:00 πμ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ απο κάθετο: ΤΣΑΚΑΛΩΦ έως κάθετο: ΚΡΩΜΝΗΣ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Μ. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ απο κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ έως κάθετο: ΠΛ. ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ

578

Κατασκευές

2/6/2026 8:30:00 πμ

2/6/2026 5:30:00 μμ

ΒΙΛΛΙΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΥΟ ΠΗΓΑΔΙ ΒΙΛΛΙΩΝ

1578

Κατασκευές

2/6/2026 9:00:00 πμ

2/6/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ 178, 176 - 178, 174 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

656

Κατασκευές

2/6/2026 9:00:00 πμ

2/6/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: Γ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 171 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

648

Κατασκευές

2/6/2026 9:00:00 πμ

2/6/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΤΕΡΙΑΣ απο κάθετο: ΠΑΡΝΗΘΟΣ έως κάθετο: ΚΡΙΣΣΗΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΔΟΚΙΑΣ απο κάθετο: ΚΑΡΤΕΡΙΑΣ έως κάθετο: ΦΙΛΟΘΕΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΑΔΝΗΣ απο κάθετο: ΦΑΙΔΡΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΠΑΡΝΗΘΟΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΦΙΛΟΘΕΟΥ απο κάθετο: ΕΥΔΟΚΙΑΣ έως κάθετο: ΦΑΙΔΡΙΑΔΩΝ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΦΑΙΔΡΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΦΙΛΟΘΕΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΤΕΡΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΝΗΘΟΣ απο κάθετο: ΑΛΚΗΣ έως κάθετο: ΚΑΡΤΕΡΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ

626

Λειτουργία

2/6/2026 10:00:00 πμ

2/6/2026 12:00:00 μμ

ΑΝΟΙΞΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΥΨΟΣ.

371

Κατασκευές

2/6/2026 10:00:00 πμ

2/6/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ απο κάθετο: ΤΣΟΛΙΑ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

638

Λειτουργία

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:49ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε ρωσική επίθεση

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (2/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Λευτέρης Κογκαλίδης

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Κάστρο Μποφόρ: Το μνημείο των σταυροφόρων του Λιβάνου που κατέλαβε το Ισραήλ, σύμβολο αιματηρής ιστορίας αιώνων

07:30ΥΓΕΙΑ

Οι κίνδυνοι του τριψίματος των ματιών: Πώς να προστατεύσετε την όρασή σας από σοβαρές παθήσεις

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το «Plan Β» της Ευρώπης για το αντι - ΝΑΤΟ: Τι είναι το «Nordic Plus»

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η αντιπαράθεση Ράμα - Τσίπρα και η σημασία της για το νέο κόμμα

07:14ΜΑΝΤΕΙΟ

Πολιτικό Survivor μόλις ξεκίνησε, δεν παρακαλάνε λένε περήφανα στο ΠΑΣΟΚ από την 4η θέση

07:12ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Συνέχεια σήμερα με Μαθηματικά για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Σταθερότητα ή πολιτική Βαβέλ;» - Η νέα γραμμή του Μαξίμου απέναντι στον κατακερματισμό του πολιτικού σκηνικού

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Φώναζε για «βοήθεια» η 39χρονη - Έφερε τραύματα και στην πλάτη - Τα βίντεο στο TikTok και οι τριβές του ζευγαριού

06:54ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Δούκας και ο Ανδρουλάκης, ο υπουργός που θέλει πρόωρες, το κόμμα Σαμαρά και η λεπτομέρεια στη μετοχική σύνθεση της ΔΕΗ, το μήνυμα σε όσους σόρταραν Metlen, η Βιοχάλκο, η ΚΡΙ ΚΡΙ, το μυστικό της Motor Oil και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 2 Ιουνίου

06:46LIFESTYLE

Η λαμπερή επιστροφή των μεγάλων σόου και των ριάλιτι

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: «Τζάμπολ» στους τελικούς με media day - Αποφασίζουν για την 8άδα ξένων

06:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν ίσως οριστικοποιηθεί «την επόμενη εβδομάδα» – Οργισμένο τηλεφώνημα σε Νετανιάχου για τον Λίβανο

06:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στους 34 βαθμούς η θερμοκρασία την Τρίτη – Πού θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες

06:18ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (2/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουλίου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

05:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε σχεδόν 80.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 5 Ιουνίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:00ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Φώναζε για «βοήθεια» η 39χρονη - Έφερε τραύματα και στην πλάτη - Τα βίντεο στο TikTok και οι τριβές του ζευγαριού

21:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τέλος εποχής για τον σπουδαίο Κλιντ Ίστγουντ; «Ναι, έχει αποσυρθεί από τον κινηματογράφο»

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή βρέθηκε η πρώτη αγνοούμενη από την ομάδα επιστημόνων στις Ηνωμένες Πολιτείες – Αγνοείτο επί 1 χρόνο

00:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στο αυτόφωρο γνωστός μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ – Κατηγορείται για απείθεια και απειλή κατά αστυνομικών

08:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν τα πάντα από αύριο - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Νερό... πολυτελείας στη Σαντορίνη: 6,30 ευρώ στο αεροδρόμιο, 1,86 ευρώ στο σούπερ μάρκετ

01:14ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλος σεισμός 6,2 Ρίχτερ στη Νότια Ιταλία – Σε περιοχή της Καλαβρίας το επίκεντρο – Αισθητός και στα νησιά του Ιονίου

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: «Τζάμπολ» στους τελικούς με media day - Αποφασίζουν για την 8άδα ξένων

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι τις 3 Αυγούστου

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η αντιπαράθεση Ράμα - Τσίπρα και η σημασία της για το νέο κόμμα

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:19ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Λάβρος ο Μητροπολίτης Κοζάνης: «Έχουν τα παιδιά μάνα σήμερα;» - Τι είπε για Όσκαρ, τεχνητή νοημοσύνη και... γίγαντες

06:54ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Δούκας και ο Ανδρουλάκης, ο υπουργός που θέλει πρόωρες, το κόμμα Σαμαρά και η λεπτομέρεια στη μετοχική σύνθεση της ΔΕΗ, το μήνυμα σε όσους σόρταραν Metlen, η Βιοχάλκο, η ΚΡΙ ΚΡΙ, το μυστικό της Motor Oil και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

22:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο άνδρας που ζούσε τρία χρόνια με το ήπαρ της Έμμας Καρυωτάκη

06:46LIFESTYLE

Η λαμπερή επιστροφή των μεγάλων σόου και των ριάλιτι

07:30ΥΓΕΙΑ

Οι κίνδυνοι του τριψίματος των ματιών: Πώς να προστατεύσετε την όρασή σας από σοβαρές παθήσεις

06:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν ίσως οριστικοποιηθεί «την επόμενη εβδομάδα» – Οργισμένο τηλεφώνημα σε Νετανιάχου για τον Λίβανο

09:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για καλοκαίρι - Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά βαθμίδα

15:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη δημοσιότητα 300 υπογραφές υπέρ Τσίπρα - Ποιοι δημοσιογράφοι, δικηγόροι και καθηγητές στηρίζουν

15:14LIFESTYLE

«Porto Leone»: Καθηλωτικό το φινάλε της σειράς – Τι θα δούμε στα τελευταία επεισόδια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ