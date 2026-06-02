Εσπρέσο: 1,40 ευρώ στη Λισαβόνα, 3,50 ευρώ ο ίδιος καφές στην Αθήνα

Με ίδιο κατώτατο μισθό στις δύο χώρες, το κόστος μιας απλής εξόδου για καφέ και γλυκό διαφέρει έως και πέντε φορές μεταξύ Λισαβόνας και Αθήνας

  • Ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα και την Πορτογαλία είναι περίπου 920 ευρώ μεικτά μηνιαίως.
  • Στη Λισαβόνα, το κόστος για έναν μονό εσπρέσο και ένα παραδοσιακό γλυκό είναι περίπου 2,90 ευρώ.
  • Στην Αθήνα, το ίδιο κόστος για καφέ και γλυκό φτάνει στα 13,50 ευρώ σε καταστήματα στο κέντρο της πόλης.
  • Οι τιμές για καφέ take away στην Ελλάδα είναι χαμηλότερες από τις καθήμενες στο κέντρο, αλλά παραμένουν υψηλότερες από αυτές της Λισαβόνας.
Με τον ίδιο κατώτατο μισθό να καταγράφεται σε Ελλάδα και Πορτογαλία, η καθημερινότητα στην εστίαση στις δύο πρωτεύουσες φαίνεται να αποκλίνει σημαντικά, ειδικά όταν συγκρίνεται το κόστος μιας απλής εξόδου για καφέ και γλυκό.

Ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 920 ευρώ μεικτά μηνιαίως, ενώ αντίστοιχα ο νόμιμος κατώτατος μισθός στην Πορτογαλία, ανέρχεται επίσης περίπου στα 920 ευρώ τον μήνα.

Στη Λισαβόνα, ένας μονός εσπρέσο κοστίζει περίπου 1,40 ευρώ, ενώ το παραδοσιακό γλυκό pastel de nata διατίθεται στα 1,50 ευρώ. Έτσι, το συνολικό κόστος για έναν καφέ σε κατάστημα και ένα γλυκό φτάνει τα 2,90 ευρώ.

Στην Αθήνα, σε πολυσύχναστα καταστήματα στο κέντρο της πόλης, οι τιμές εμφανίζονται σημαντικά υψηλότερες. Ένας μονός εσπρέσο κοστίζει περίπου 3,50 ευρώ, ενώ ένα μικρό γλυκό τύπου lemon pie μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 10 ευρώ.

Το συνολικό κόστος ανεβαίνει στα 13,50 ευρώ για την ίδια περίπου εμπειρία κατανάλωσης.

Η εικόνα διαφοροποιείται μερικώς στις επιλογές take away, όπου ένας μονός εσπρέσο σε μεγάλη αλυσίδα καφέ που δραστηριοποιείται σε όλη τη χώρα κοστίζει περίπου 2,10 ευρώ, παραμένοντας χαμηλότερος από το καθήμενο σε κατάστημα στο κέντρο, αλλά υψηλότερος σε σχέση με τις τιμές που καταγράφονται στη Λισαβόνα.

