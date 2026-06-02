Το Hennessey Demon 1700 καίει λάστιχα ακόμα και με 160 χλμ./ώρα

Του Γιάννη Σκουφή

Η Hennessey αποφάσισε να μετατρέψει το ήδη ακραίο Dodge Challenger SRT Demon 170 σε κάτι σχεδόν παράλογο. Το αποτέλεσμα ονομάζεται Demon 1700 και σύμφωνα με την αμερικανική εταιρεία αποδίδει έως και 1.700 ίππους, βάζοντας στο στόχαστρο όχι μόνο muscle cars αλλά και hypercars.

Το εντυπωσιακό είναι πως το Demon 1700 μπορεί να συνεχίσει να σπινάρει τους πίσω τροχούς ακόμη και με ταχύτητες που ξεπερνούν τα 160 χλμ./ώρα. Σε βίντεο που δημοσίευσε η Hennessey, ο πρόεδρος της εταιρείας Alex Roys πραγματοποιεί burnout με τριψήφιες ταχύτητες, περιγράφοντας το αυτοκίνητο ως κάτι που «θέλει να σε σκοτώσει».

Η Hennessey τονίζει μάλιστα πως η πλήρης απενεργοποίηση των ηλεκτρονικών βοηθημάτων δεν είναι κάτι που θα έπρεπε να επιχειρήσει σχεδόν κανείς σε δημόσιο δρόμο. Και όχι άδικα, αφού οι πίσω τροχοί δυσκολεύονται να διαχειριστούν τα περίπου 1.920 Nm που αποδίδει ο νέος bi-turbo V8.

Για να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα ισχύος, η Hennessey αντικατέστησε τον εργοστασιακό μηχανικό υπερσυμπιεστή με δύο turbo και δημιούργησε έναν εντελώς νέο κινητήρα 7.200 κυβικών βασισμένο σε HEMI V8. Μάλιστα μόνο το μηχανικό σύνολο κοστίζει περίπου 88.000 ευρώ επιπλέον σε σχέση με τον στάνταρ κινητήρα του Demon 170.

Παρά το γεγονός πως η εταιρεία ανακοινώνει ισχύ 1.700 ίππων, οι μετρήσεις στο δυναμόμετρο έδειξαν περίπου 1.595 ίππους και 1.920 Nm στο στρόφαλο. Ακόμα κι έτσι όμως, τα νούμερα παραμένουν ακραία για ένα αυτοκίνητο παραγωγής που βασίζεται σε muscle car δρόμου.

Η εξέλιξη του Demon 1700 διήρκεσε περισσότερο από δύο χρόνια, με τη Hennessey να πραγματοποιεί τις τελικές δοκιμές στην πίστα Pennzoil Proving Ground στις ΗΠΑ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημοι χρόνοι για τα 0-100 χλμ./ώρα ή το 400άρι, όμως θεωρείται βέβαιο πως το συγκεκριμένο Dodge συγκαταλέγεται πλέον στα πιο γρήγορα θερμικά αυτοκίνητα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ.