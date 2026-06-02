Πέθανε ο δημοσιογράφος Λευτέρης Κογκαλίδης

Ο Λευτέρης Κογκαλίδης υπήρξε συστηματικός συλλέκτης και ερευνητής της μουσικής και πολιτιστικής ιστορίας

Μίλτος Τσεκούρας

  • Ο Λευτέρης Κογκαλίδης, γνωστός δημοσιογράφος και ραδιοτηλεοπτικός παραγωγός, πέθανε σε ηλικία 83 ετών.
  • Εργάστηκε σε πολλές εφημερίδες και ραδιοφωνικούς σταθμούς και διατέλεσε διευθυντής στην ΕΡΤ3.
  • Παρουσίαζε την εκπομπή Ράδιο
  • Νοσταλγία από το 1991 έως το 2013 στο β΄ πρόγραμμα της ΕΡΑ.
  • Ήταν μέλος και πρόεδρος της CIRCOM και συνέβαλε σημαντικά στη μουσική και πολιτιστική έρευνα με μεγάλη συλλογή αρχειακού υλικού.
  • Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουνίου στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Καλαμαριά.
Πέθανε σε ηλικία 83 ετών ο γνωστός δημοσιογράφος και ραδιοτηλεοπτικός παραγωγός Λευτέρης Κογκαλίδης.

Η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ) αποχαιρετά με μεγάλη θλίψη τον δημοσιογράφο Λευτέρη Κογκαλίδη που πέθανε χθες, αφήνοντας πίσω του ένα πολυσχιδές και τεράστιο έργο που σφράγισε την ιστορία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην Ελλάδα, ενίσχυσε το πολιτιστικό απόθεμα της χώρας και πολλαπλασίασε τις γέφυρες της επικοινωνίας της με τη διεθνή σκηνή.

Ο Λευτέρης Κογκαλίδης άρχισε να δημοσιογραφεί το 1962. Συνεργάστηκε με τις εφημερίδες Νέα Αλήθεια, Ελληνικός Βορράς, Εσπερινή Ώρα, Μακεδονία, τα περιοδικά Επιλογές και "Θ" της Θεσσαλονίκης, και με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM100, A103, Ράδιο 105 Helexpo και Πρακτορείο FM 104,9. Η πορεία του στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση είναι όμως ταυτισμένη με την ΕΡΤ3, όπου έγινε Διευθυντής Τηλεόρασης και Διευθυντής Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων.

Ως ραδιοφωνικός παραγωγός παρουσίαζε το διάστημα 1991-2013 την εκπομπή Ράδιο-Νοσταλγία κάθε Κυριακή από το β΄ πρόγραμμα της ΕΡΑ μαζί με τους Παπαστεφάνου, Πετρίδη και Κωστάλα.

Ήταν μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Πρόκρισης του Φεστιβάλ Τραγουδιού. Παρακολούθησε για 30 χρόνια το Φεστιβάλ Midem στις Κάννες. Διετέλεσε ανταποκριτής του Billboard στην Ελλάδα το διάστημα 1970-80. Στα τέλη της δεκαετίας του '60 έγραψε στίχους σε περισσότερα από τριάντα τραγούδια. Διετέλεσε επίσης συντονιστής των Βαλκανικών τηλεοράσεων σε θέματα συμπαραγωγών επί έξι χρόνια. Υπήρξε μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του ΔΣ της CIRCOM (Πανευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίων Περιφερειακών Τηλεοπτικών Σταθμών) και αντιπρόεδρος και πρόεδρός του για τρία χρόνια.

Ο Λευτέρης Κογκαλίδης υπήρξε συστηματικός συλλέκτης και ερευνητής της μουσικής και πολιτιστικής ιστορίας, συγκροτώντας κατά τη διάρκεια της πολυετούς επαγγελματικής του πορείας ένα ιδιαίτερα σημαντικό αρχειακό σύνολο. Η συλλογή του, που αριθμεί δεκάδες χιλιάδες δίσκους, ηχογραφήσεις και τεκμήρια, περιλαμβάνει υλικό από το παγκόσμιο μουσικό ρεπερτόριο, ελληνικές κινηματογραφικές παραγωγές της Φίνος Φιλμ, ηχητικά ντοκουμέντα σημαντικών προσωπικοτήτων της τέχνης, καθώς και σπάνιες εκδόσεις και μουσικά περιοδικά. Μέρος του πολύτιμου αυτού αρχείου δώρισε πρόσφατα στον Οργανισμό Φεστιβάλ Ολύμπου (ΟΡ.ΦΕ.Ο.), συμβάλλοντας στη διάσωση και ανάδειξη της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου, στις 12.30, από τον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Καλαμαριά.

Η ΕΣΗΕΜ-Θ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στους οικείους του εκλιπόντος.

