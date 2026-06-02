Κινητά τηλέφωνα: Σε αυτά τα δωμάτια του σπιτιού θα τα «απαγορεύσει» η Σουηδία

Η Σουηδία προτρέπει τους γονείς να περιορίσουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων σε ορισμένα σημεία του σπιτιού, ώστε να αποτελέσουν το καλό παράδειγμα για τα παιδιά τους.

Η Σουηδική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας (PWA) δημοσίευσε πρακτικές οδηγίες για τους γονείς, ενθαρρύνοντάς τους να περιορίσουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων μπροστά στα παιδιά τους.

Σύμφωνα με τις νέες συστάσεις, οι γονείς θα πρέπει να δημιουργήσουν ζώνες «χωρίς τηλέφωνα» στο σπίτι, όπως το τραπέζι της τραπεζαρίας ή το υπνοδωμάτιο, και να αποφεύγουν να ελέγχουν συνεχώς τις ειδοποιήσεις και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσία των παιδιών τους. Η αρχή είναι σαφής: εάν οι γονείς δώσουν το καλό παράδειγμα, τα παιδιά τους θα μειώσουν τον κίνδυνο ενός εθισμού που η σουηδική κυβέρνηση θεωρεί ότι αυξάνεται ανησυχητικά.

Οι οδηγίες του Οργανισμού Δημόσιας Υγείας περιλαμβάνουν:

-Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου κατά τη διάρκεια των γευμάτων

-Μην κρατάτε smartphones και tablets στην κρεβατοκάμαρα τη νύχτα

-Απενεργοποιήστε τις περιττές ειδοποιήσεις για να μειώσετε τις συνεχείς διακοπές

-Να ορίσετε συγκεκριμένες ώρες κατά τις οποίες όλη η οικογένεια αποσυνδέεται από τις συσκευές

-Ενθαρρύνετε εναλλακτικές δραστηριότητες όπως αθλήματα, διάβασμα, επιτραπέζια παιχνίδια και χρόνο σε εξωτερικούς χώρους·

-Συζητήστε με τα παιδιά σας για το περιεχόμενο που βλέπουν στο διαδίκτυο αντί απλώς να το παρακολουθείτε ή να το απαγορεύετε.

-Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ως εργαλείο για να ηρεμείτε αυτόματα τα παιδιά όταν βαριούνται ή είναι αναστατωμένα.

Μια μάχη που ξεκίνησε το 2024

Η μάχη της Σουηδίας κατά των smartphones και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συνεχίζεται εδώ και αρκετά χρόνια. Ήδη από το 2024, η υγειονομική αρχή συνέστησε την πλήρη αποφυγή οθονών για παιδιά κάτω των δύο ετών, θέτοντας επίσης ημερήσια όρια για τις επόμενες ηλικιακές ομάδες: μέγιστο μία ώρα την ημέρα για παιδιά δύο έως πέντε ετών, δύο ώρες για παιδιά έξι έως δώδεκα ετών και τρεις ώρες για εφήβους.

Τους τελευταίους μήνες, η σουηδική κυβέρνηση έχει ανεβάσει περαιτέρω τον πήχη στην αντιπαράθεσή της με τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Τον Απρίλιο, η κυβέρνηση ανέθεσε στην υγειονομική αρχή να αξιολογήσει την εισαγωγή μιας ελάχιστης συνιστώμενης ηλικίας για την απόκτηση ενός πρώτου smartphone . Παρουσιάζοντας την πρωτοβουλία, ο υπουργός Γιάκομπ Φόρσμεντ υποστήριξε ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες έχουν αποκτήσει «άμεση πρόσβαση» στη ζωή των παιδιών και ότι το επιβλαβές περιεχόμενο, τα προβλήματα ύπνου και η μειωμένη σωματική δραστηριότητα έχουν γίνει μια αυξανόμενη ανησυχία.

Οι αριθμοί δείχνουν πόσο διαδεδομένο είναι το φαινόμενο στη σκανδιναβική χώρα: σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το σουηδικό δημόσιο ραδιόφωνο, το 90% των δεκάχρονων και το 95% των εντεκάχρονων έχουν ήδη ένα προσωπικό smartphone.

Νέοι κανόνες για τα κινητά τηλέφωνα στο σχολείο

Όπως αναφέρει το Agi , από την επόμενη σχολική χρονιά, η οποία ξεκινά στα μέσα Αυγούστου, θα τεθεί σε ισχύ στη Σουηδία η απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων σε όλη τη χώρα στα σχολεία έως και την ένατη τάξη . Οι μαθητές θα πρέπει να παραδίδουν τις συσκευές τους στην αρχή της ημέρας και θα μπορούν να τις παραλαμβάνουν μόνο μετά την αποχώρησή τους. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το μέτρο θα βοηθήσει στη βελτίωση της συγκέντρωσης, της μάθησης και των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών.

