ΒΒC: Ο Τραμπ θέλει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, αλλά το Ιράν δεν υποχωρεί

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποτίμησαν την αποφασιστικότητα του Ιράν να αντισταθεί στις επιθέσεις τους.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν διατηρούν εκεχειρία και συνεχίζουν διαπραγματεύσεις με μεσολάβηση χωρών όπως το Πακιστάν και το Κατάρ.

Το Ιράν διατηρεί υψηλή επιφυλακή και χρησιμοποιεί την κατάπαυση πυρός για αναδιοργάνωση των δυνάμεών του.

Η διατήρηση κλειστών των Στενών του Ορμούζ έχει προκαλέσει σημαντική παγκόσμια οικονομική ζημία, με το Ιράν να ζητά άρση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για το άνοιγμα της ναυτιλιακής οδού.

Η ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο και η αντίθεση του Νετανιάχου σε συμφωνία με το Ιράν περιπλέκουν τις αμερικανο

ιρανικές διαπραγματεύσεις.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θέλουν να επιστρέψουν στον πόλεμο που έχει ανασταλεί μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας στις 8 Απριλίου. Καμία από τις δύο πλευρές δεν επέτρεψε στους συνεχείς τυμπανοκρουσίες των στρατιωτικών αντιπαραθέσεων μεταξύ τους να τερματίσουν τις συνομιλίες που διεξάγονται με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, του Κατάρ και άλλων χωρών.

Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να διαθέτουν ισχυρές ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις σε απόσταση βολής από το Ιράν. Και όλα δείχνουν πως το ιρανικό καθεστώς έχει διατηρήσει τις δυνάμεις του σε υψηλή επιφυλακή και θα χρησιμοποιήσει την κατάπαυση του πυρός για να αναδιοργανωθεί και να αποκαταστήσει τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η ένταση στην περιοχή εντός και γύρω από τον Κόλπο δημιουργεί σαφή κίνδυνο λανθασμένων υπολογισμών και παρερμηνειών και για τις δύο πλευρές. Οι ΗΠΑ προσπαθούν να διατηρήσουν την πίεση στο καθεστώς της Τεχεράνης για να κάνει παραχωρήσεις, αποδεικνύοντας ότι είναι ικανές να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά.Οι Ιρανοί υπενθυμίζουν στις ΗΠΑ ότι η αποφασιστικότητά τους να αντισταθούν είναι αμείωτη και, εάν χρειαστεί, θα επιτεθούν σε αμερικανικές βάσεις και στην ευρύτερη υποδομή του αραβικού κόλπου.

Οι πρώτοι στόχοι σε αυτό που θα ήταν ένας μακρύς και ίσως άβατος δρόμος προς μια ευρύτερη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν είναι η συνέχιση της εκεχειρίας και μια συμφωνία για ένα «μνημόνιο κατανόησης» στην ατζέντα περισσότερων συνομιλιών μεταξύ τους. Το να φτάσουν σε αυτό αποδεικνύεται δύσκολο. Η δήλωση του Ισραήλ ότι τα βομβαρδιστικά του θα επέστρεφαν στη Βηρυτό έχει περιορίσει ακόμη περισσότερο τις επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν θα ανησυχήσει αν η ανανεωμένη επίθεσή του στον Λίβανο δυσχεράνει την επίτευξη μιας αμερικανικής συμφωνίας με το Ιράν. Δεν ήθελε εξαρχής την εκεχειρία με το καθεστώς της Τεχεράνης. Κατά την άποψή του, οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ Αμερικής και Ιράν είναι κακή.

Οι Ιρανοί συνεχίζουν να υποστηρίζουν τη Χεζμπολάχ, τον σύμμαχό τους και πληρεξούσιό τους στον Λίβανο. Έχουν υποδείξει ότι μια ευρύτερη συμφωνία με τις ΗΠΑ θα πρέπει να περιλαμβάνει τον τερματισμό της ισραηλινής επίθεσης. Ο πρόεδρος Τραμπ φαίνεται, προς το παρόν, να προσπαθεί να συγκρατήσει το Ισραήλ.

Όσο για τα Στενά του Ορμούζ, το ιρανικό καθεστώς θα απαιτήσει ένα τίμημα, ίσως με τη μορφή άρσης των κυρώσεων ή αποδεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων για το άνοιγμα της ναυτιλιακής οδού, κάτι που φαίνεται να αποτελεί προϋπόθεση για σοβαρές διαπραγματεύσεις.

Μόνο μια μικρή ποσότητα πλοίων διέρχεται από τη ζωτικής σημασίας και πολυσύχναστη πριν τον πόλεμο πλωτή οδό. Το Ιράν την έκλεισε μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Η Σαουδική Αραβία διοχετεύει πετρέλαιο στα λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) διαθέτουν αγωγό που οδηγεί σε τερματικούς σταθμούς στο μικρό κομμάτι της ακτής τους που βλέπει στον Κόλπο του Ομάν, πέρα ​​από τα Στενά του Ορμούζ.

Αλλά ο υπόλοιπος κόσμος έχει χάσει περίπου το 20% της συνήθους προσφοράς του σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, καθώς και άλλων ζωτικών εξαγωγών. Το να παραμείνουν τα Στενά κλειστά προμηνύει καταστροφή για μεγάλο μέρος της παγκόσμιας οικονομίας. Οι ΗΠΑ δεν εξαρτώνται πλέον από το πετρέλαιο του Κόλπου, αλλά οι τιμές της βενζίνης στην Αμερική εξακολουθούν να καθορίζονται από την παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Ο Τραμπ βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Είναι μπλεγμένος στις συνέπειες του λάθους που έκανε ξεκινώντας πόλεμο υποθέτοντας μια εύκολη νίκη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο στενός σύμμαχός του, πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποτίμησαν θανάσιμα τον βαθμό στον οποίο το ισλαμικό καθεστώς ήταν προετοιμασμένο να αντισταθεί και να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις τους. Ο Τραμπ δεν έχει εύκολη διέξοδο και το ιρανικό καθεστώς θέλει να διατηρήσει την κατάσταση έτσι.

Πρέπει να ανοίξει ξανά τα Στενά. Ο πόλεμος κατά του Ιράν είναι βαθιά αντιδημοφιλής στις ΗΠΑ και η εκ νέου κλιμάκωσή του θα στρέψει ακόμη περισσότερους Αμερικανούς εναντίον του. Το πρόβλημα του Τραμπ είναι ότι οι παραχωρήσεις που θα απαιτήσει το Ιράν για να ανοίξει ξανά τα Στενά βρίσκουν αντίθεση στα «γεράκια» του ίδιου του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και στην ίδια του την επιθυμία να επιδείξει μια νίκη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι βαθιά αλλεργικός σε οποιαδήποτε σύγκριση μεταξύ οποιασδήποτε συμφωνίας που κάνει με το Ιράν, ακόμη και μιας συμφωνίας για παράταση της εκεχειρίας για περισσότερες συνομιλίες, και της πυρηνικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε υπό τον Μπαράκ Ομπάμα το 2015. Ο Τραμπ την καταδίκασε και κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο απέσυρε τις ΗΠΑ από αυτήν.

Οι ηγέτες του Ιράν πιστεύουν, με κάποια δικαιολογία, ότι αγωνίζονται για την ύπαρξη του καθεστώτος τους. Είναι αρκετά σαφές ότι περισσότερες επιθέσεις από τις ΗΠΑ, με ή χωρίς το Ισραήλ, δεν πρόκειται να τους πτοήσουν σε αυτό. Τα πλούσια αραβικά κράτη του Κόλπου που παράγουν πετρέλαιο έχουν υποστεί μακροπρόθεσμη οικονομική ζημία και δεν θέλουν να υποφέρουν άλλο.

Το επιχειρηματικό τους μοντέλο και η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των χωρών τους εξαρτώνται από τη θεμελίωση του Κόλπου ως σταθερού κόμβου για την παγκόσμια οικονομία και ασφαλούς για ξένες επενδύσεις. Ο πόλεμος έχει προκαλέσει σοβαρό πλήγμα και η αποκατάσταση της αύρας σταθερότητάς τους θα διαρκέσει χρόνια.

Το Κατάρ μεσολαβεί μαζί με το Πακιστάν, στην διπλωματική προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία έχουν αντιδράσει στο Ιράν από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Τα ΗΑΕ έχουν ενισχύσει τη στρατηγική τους σχέση με τους Ισραηλινούς, οι οποίοι ανέπτυξαν το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας Iron Dome στα ΗΑΕ, μαζί με στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων για τη λειτουργία του. Έχει αποκαλυφθεί ότι οι Σαουδάραβες επιτέθηκαν στο Ιράν, όπως λένε, σε αντίποινα για τις ιρανικές επιθέσεις. Αλλά είναι σημαντικό ότι ανώτερες σαουδαραβικές πηγές λένε ότι κατέστησαν σαφές στην Τεχεράνη ότι ενεργούσαν ανεξάρτητα, όχι ως μέρος του συνασπισμού ΗΠΑ-Ισραήλ.

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκίνησαν πόλεμο με το Ιράν, οι δύο ηγέτες δήλωσαν ότι η σημαντική αεροπορική ισχύς των χωρών τους θα ήταν αρκετή για να ανατρέψουν το ισλαμικό καθεστώς στην Τεχεράνη. Έκαναν λάθος. Παρεξήγησαν τη φύση ενός καθεστώτος που έχει επιβιώσει για σχεδόν μισό αιώνα παρά τις σοβαρές δοκιμασίες που επιβλήθηκαν από τον πόλεμο, τις κυρώσεις και την απομόνωση. Τώρα οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ζουν με τις συνέπειες - και το ίδιο ισχύει και για τον υπόλοιπο κόσμο.

