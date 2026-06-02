Η Κίνα έστειλε στην Αυστραλία το μεγαλύτερο μηχάνημα διάνοιξης σηράγγων
Το μεγαλύτερο μηχάνημα διάνοιξης σηράγγων που έχει εξαγάγει ποτέ η Κίνα έφτασε στην Αυστραλία για να κατασκευάσει ένα υπόγειο τούνελ έξι λωρίδων κυκλοφορίας κάτω από το λιμάνι του Σίδνεϊ
Ένα από τα μεγαλύτερα μηχανήματα εκσκαφής που κατασκευάστηκαν ποτέ στην Κίνα βρίσκεται στην Αυστραλία, αντιμετωπίζοντας ένα από τα πιο απαιτητικά υπόγεια περιβάλλοντα του πλανήτη. Ο μετροπόντικας, που ονομάστηκε «Patyegarang» προς τιμήν μιας γυναίκας των Αβορίγινων, έχει διάμετρο εκσκαφής 15,7 μέτρα και αποτελεί το μεγαλύτερο μηχάνημα του είδους του που εξήγαγε ποτέ η χώρα.
