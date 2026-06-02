Παγίδευση υπερπλάτιου νεύρου: Μια συχνά υποδιαγνωσμένη αιτία πόνου στον ώμο

Γράφει ο Δρ. Ιωσήφ Γαβριηλίδης, Ορθοπεδικός, Διευθυντής Δ' Ορθοπαιδικής Κλινικής-Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης  

Η παγίδευση του υπερπλάτιου νεύρου αποτελεί μια συχνά υποδιαγνωσμένη αιτία χρόνιου πόνου και αδυναμίας στον ώμο, ιδιαίτερα σε αθλητές ή σε άτομα που πραγματοποιούν επαναλαμβανόμενες κινήσεις με το χέρι πάνω από το ύψος του ώμου.

Το υπερπλάτιο νεύρο ξεκινά από τον αυχένα, περνά πίσω από την ωμοπλάτη και νευρώνει δύο σημαντικούς μύες του ώμου, τον υπερακάνθιο και τον υπακάνθιο, οι οποίοι συμβάλλουν στη σταθερότητα και στην κίνηση της άρθρωσης.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο;

Σε αθλήματα όπως το βόλεϊ, το τένις, η κολύμβηση και οι ρίψεις, αλλά και σε βαριές χειρωνακτικές εργασίες, οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις πάνω από το κεφάλι μπορεί να προκαλέσουν σταδιακό ερεθισμό ή πίεση του νεύρου. Σε άλλες περιπτώσεις, η παγίδευση σχετίζεται με μεγάλη ρήξη του στροφικού πετάλου, η οποία μεταβάλλει τη θέση των μυών και ασκεί τάση στο νεύρο.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένας αθλητής βόλεϊ που δυσκολεύεται πλέον να σερβίρει δυνατά. Μπορεί να αισθάνεται έντονο πόνο στο πίσω μέρος του ώμου, αδυναμία όταν σηκώνει το χέρι και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να παρατηρεί ατροφία των μυών γύρω από την ωμοπλάτη. Αντίστοιχα, ένας κολυμβητής μπορεί να δυσκολεύεται σε κινήσεις όπως το crawl ή να εμφανίζει πόνο που επιδεινώνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πού οφείλεται η παγίδευση και ποια είναι τα συμπτώματα;

Η παγίδευση του υπερπλάτιου νεύρου οφείλεται συνήθως σε μηχανική πίεση ή έλξη του νεύρου. Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω ανατομικών παραγόντων, κύστεων, οστικών αλλοιώσεων ή μεγάλης ρήξης του στροφικού πετάλου.

Τα βασικά συμπτώματα είναι ο βαθύς πόνος στο πίσω και πλάγιο μέρος του ώμου, συχνά και κατά τη διάρκεια της νύχτας, η αδυναμία στην ανύψωση ή στην έξω στροφή του χεριού, καθώς και η ατροφία συγκεκριμένων μυών γύρω από την ωμοπλάτη. Η εικόνα αυτή παρατηρείται συχνότερα σε αθλητές, όπως βολεϊμπολίστες και κολυμβητές.

Η διάγνωση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε ασθενείς με επίμονο πόνο και αδυναμία στον ώμο, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν ευρήματα στο ηλεκτρομυογράφημα ή σημεία μυϊκής ατροφίας και, κυρίως, σε αθλητές που κάνουν επαναλαμβανόμενες κινήσεις πάνω από το κεφάλι.

Πώς γίνεται η αρθροσκοπική αποσυμπίεση;

Σήμερα, η αρθροσκοπική αποσυμπίεση αποτελεί τη σύγχρονη χειρουργική αντιμετώπιση της πάθησης. Πρόκειται για μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική που πραγματοποιείται μέσα από πολύ μικρές τομές με τη βοήθεια κάμερας και ειδικών λεπτών εργαλείων. Η επέμβαση διαρκεί συνήθως 30 έως 60 λεπτά και στόχος της είναι η απελευθέρωση του νεύρου από το σημείο όπου πιέζεται, χωρίς να απαιτείται η τοποθέτηση εμφυτεύσιμων υλικών ή η διατομή μυών.

Πώς είναι η αποκατάσταση μετά την επέμβαση;

Η αποκατάσταση μετά την επέμβαση είναι συνήθως σταδιακή και εξατομικεύεται ανάλογα με την περίπτωση. Τις πρώτες ημέρες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί νάρθηκας ανάρτησης για μεγαλύτερη άνεση ενώ ήδη από την πρώτη ή δεύτερη ημέρα ξεκινούν ελαφριές κινήσεις του ώμου.

Στις επόμενες εβδομάδες, ακολουθεί πρόγραμμα κινητοποίησης και ενδυνάμωσης, με την πλήρη επιστροφή σε αθλητικές ή απαιτητικές δραστηριότητες να γίνεται συνήθως μέσα σε 3 έως 6 μήνες.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της αρθροσκοπικής μεθόδου;

Η αρθροσκοπική τεχνική συνδέεται με λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο, σύντομη νοσηλεία, συνήθως μίας ημέρας, και ταχύτερη αποκατάσταση. Επιπλέον, μπορεί να συνδυαστεί, όταν χρειάζεται, με άλλη επέμβαση στον ώμο, όπως η συρραφή ρήξης του στροφικού πετάλου, και υπάρχει πολύ μικρός κίνδυνος βλάβης νεύρου, αν η επέμβαση γίνει σωστά.

Πότε μπορεί να μην είναι τόσο αποτελεσματική;

Η επέμβαση μπορεί να έχει περιορισμένο όφελος όταν η μυϊκή ατροφία είναι πολύ προχωρημένη ή όταν δεν υπάρχουν σαφή ευρήματα παγίδευσης του νεύρου. Για τον λόγο αυτό, η σωστή διάγνωση και η επιλογή των κατάλληλων ασθενών είναι καθοριστικής σημασίας.

Η αρθροσκοπική αποσυμπίεση του υπερπλάτιου νεύρου αποτελεί σήμερα μια αξιόπιστη και ελάχιστα επεμβατική τεχνική για ασθενείς με επιβεβαιωμένη παγίδευση, ιδιαίτερα για αθλητές και άτομα με έντονη χρήση του ώμου.

Με έγκαιρη διάγνωση και κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση, μπορεί να προσφέρει σημαντική ανακούφιση από τον πόνο, βελτίωση της λειτουργικότητας του ώμου και ταχύτερη επιστροφή στις καθημερινές και αθλητικές δραστηριότητες.

