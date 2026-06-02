Financial Times: Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο επέκτασης των πυρηνικών δυνάμεων στην Ευρώπη

Snapshot Οι ΗΠΑ εξετάζουν την επέκταση της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων σε περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη μέλη του ΝΑΤΟ.

Η πιθανή επέκταση αποσκοπεί στην ενίσχυση της αποτροπής εν μέσω αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων στην Ευρώπη.

Πολωνία και χώρες της Βαλτικής έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη φιλοξενία πυρηνικών δυνατοτήτων ως μέσο αποτροπής της Ρωσίας.

Ο επικεφαλής πολιτικής του Πενταγώνου επιβεβαιώνει τη δέσμευση των ΗΠΑ στην πυρηνική προστασία των μελών του ΝΑΤΟ.

Υπάρχει κριτική από αμερικανικές ηγεσίες προς τους Ευρωπαίους συμμάχους για ανεπαρκείς αμυντικές δαπάνες και υπέρμετρη εξάρτηση από τις ΗΠΑ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διερευνούν το ενδεχόμενο επέκτασης της ανάπτυξης δυνατοτήτων που σχετίζονται με πυρηνικά όπλα σε επιπλέον κράτη μέλη του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, σε μια πιθανή μετατόπιση που αποσκοπεί στην ενίσχυση της αποτροπής. Αυτό συμβαίνει εν μέσω αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων και αβεβαιότητας σχετικά με τις μακροπρόθεσμες στρατιωτικές δεσμεύσεις των ΗΠΑ στην περιοχή.

Σύμφωνα με τους Financial Times, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει προθυμία να επεκτείνουν τη συμφωνία κοινής χρήσης πυρηνικών όπλων πέρα ​​από τις έξι ευρωπαϊκές χώρες που φιλοξενούν σήμερα αεροσκάφη με πυρηνική ικανότητα. Αυτά τα αεροσκάφη διπλής ικανότητας (DCA) μπορούν να εκτελούν τόσο συμβατικές όσο και πυρηνικές αποστολές, αποτελώντας βασικό μέρος της αποτρεπτικής στάσης του ΝΑΤΟ.

Η έκθεση σημειώνει ότι οι χώρες στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας και ορισμένων χωρών της Βαλτικής, έχουν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη φιλοξενία τέτοιων δυνατοτήτων, θεωρώντας τις ως ισχυρότερο αποτρεπτικό μέσο κατά της Ρωσίας. Πολωνοί αξιωματούχοι έχουν υποστηρίξει δημόσια την επέκταση των ρυθμίσεων κοινής χρήσης πυρηνικών όπλων και η Βαρσοβία έχει επίσης λάβει μέρος σε ευρύτερες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που διερευνούν τη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής αποτροπής.

Ο επικεφαλής πολιτικής του Πενταγώνου, Έλμπριτζ Κόλμπι, έχει δηλώσει δημόσια ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα πυρηνικά τους όπλα για την προστασία των μελών του ΝΑΤΟ, ακόμη και όταν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι αναλαμβάνουν την ηγεσία στις συμβατικές δυνάμεις. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και πολλοί από τους βοηθούς του έχουν επικρίνει τους Ευρωπαίους συμμάχους ότι δεν δαπανούν αρκετά για τους στρατούς τους και βασίζονται στις ΗΠΑ για τη συμβατική άμυνα.

