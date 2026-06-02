Η τεχνητή νοημοσύνη παίζει μπάλα και στο Μουντιάλ: Η Trionda αλλάζει την ιστορία του ποδοσφαίρου

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 φέρνει επανάσταση στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο με την επέκτασή του σε 48 ομάδες, αλλά και με την χρήση- για πρώτη φορά- «έξυπνης» μπάλας που διαθέτει τεχνητή νοημοσύνη και συλλέγει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο

Μίλτος Τσεκούρας

  • Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 θα χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά την «έξυπνη» μπάλα Trionda με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη και αισθητήρες που συλλέγουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.
  • Η μπάλα Trionda καταγράφει ταχύτητα, τροχιά, περιστροφή και επαφές με ακρίβεια 500 φορές το δευτερόλεπτο, βελτιώνοντας τις αποφάσεις των διαιτητών.
  • Οι φίλαθλοι θα έχουν πρόσβαση σε αναλυτικά δεδομένα παιχνιδιού, όπως η δύναμη και η ταχύτητα κάθε σουτ.
  • Το Μουντιάλ 2026 θα είναι η πρώτη διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί από τρεις χώρες (Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ) και θα έχει 48 ομάδες, με διάρκεια 39 ημερών.
  • Το εξωτερικό σχέδιο της μπάλας αποτυπώνει τα σύμβολα των τριών διοργανωτριών χωρών και τιμά το χρυσό τρόπαιο του FIFA World Cup.
Φαίνεται σαν ποδόσφαιρο και παίζεται σαν ποδόσφαιρο, όμως η μπάλα που θα χρησιμοποιηθεί στο Μουντιάλ κρύβει τεχνολογική έκπληξη. Το όνομά της είναι Trionda, ισπανική λέξη που σημαίνει «τρία κύματα» και είναι αφιερωμένη στις τρεις χώρες που φιλοξενούν τη διοργάνωση: Καναδά, Μεξικό και ΗΠΑ.

Η Trionda είναι «έξυπνη μπάλα» της Adidas που περιέχει ενσωματωμένο αισθητήρα βάρους 14 γραμμαρίων. Ο αισθητήρας καταγράφει την ταχύτητα, την τροχιά, την περιστροφή και τις επαφές των παικτών 500 φορές το δευτερόλεπτο. Καθώς κινείται στο γήπεδο, συλλέγει δεδομένα από αισθητήρες που έχουν τοποθετηθεί γύρω γύρω στο στάδιο, παρακολουθώντας κάθε κίνηση της μπάλας.

Τα δεδομένα επεξεργάζονται με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέποντας στους διαιτητές να λαμβάνουν πιο γρήγορες και ακριβείς αποφάσεις, ιδιαίτερα σε κρίσιμες περιπτώσεις όπως αν βρίσκεται εκτός γηέπδου και να έχει επιτευχθεί τέρμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον ακόμα και η μπάλα πρέπει να φορτίζεται πριν τον αγώνα, καθώς οι αισθητήρες συνδέονται με τον εσωτερικό αισθητήρα της μπάλας.

Οι φίλαθλοι θα μπορούν επίσης να λάβουν επιπλέον δεδομένα για το παιχνίδι, όπως ποιο σουτ είχε την περισσότερη περιστροφή, ποιο χτυπήθηκε με τη μεγαλύτερη δύναμη ή ποιο ταξίδεψε με τη μεγαλύτερη ταχύτητα.

Το εξωτερικό σχέδιο της μπάλας έχει επιλεγεί ώστε να απεικονίζει τις τρεις χώρεςπου διοργανώνουν το Μουντιάλ. Το κόκκινο αντιστοιχεί στον Καναδά, ο πράσινος αετός στο Μεξικό και το μπλε με τα αστέρια στη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι χρυσές λεπτομέρειες αποτίουν φόρο τιμής στο λαμπερό χρυσό τρόπαιο του FIFA World Cup.

Για πρώτη φορά στην ιστορία η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί από τρεις διαφορετικές χώρες. Η εναρκτήρια αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 11 Ιουνίου 2026 στην Πόλη του Μεξικού, ενώ ο τελικός έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιουλίου στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ.

Η διοργάνωση επεκτείνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της, καθώς συμμετέχουν 48 ομάδες, με αποτέλεσμα να διαρκέσει 39 ημέρες. Το νέο σύστημα θα περιλαμβάνει 12 ομίλους των τεσσάρων ομάδων και έναν επιπλέον γύρο νοκ-άουτ.

