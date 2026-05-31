Μουντιάλ 2026: Αυτά είναι τα 16 γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τους 104 αγώνες της διοργάνωσης

Ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου 2026 στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης

Μίλτος Τσεκούρας

Illustration: Εβελίνα Καράτζιου / Newsbomb.gr
  • Η FIFA ανακοίνωσε 16 πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους 104 αγώνες του Μουντιάλ 2026, με 11 στις ΗΠΑ, 3 στο Μεξικό και 2 στον Καναδά.
  • Ο τελικός θα διεξαχθεί στο Στάδιο MetLife στο Ιστ Ράδερφορντ της περιοχής Νέα Υόρκη/Νιού Τζέρσεϊ.
  • Οκτώ γήπεδα με τεχνητό χλοοτάπητα θα αλλάξουν σε φυσικό, υπό την καθοδήγηση της FIFA και ακαδημαϊκών ομάδων.
  • Τέσσερα στάδια είναι κλειστά με αναδιπλούμενες οροφές και κλιματισμό, ενώ ένα διαθέτει διαφανή οροφή χωρίς κλιματισμό.
  • Θα χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά ονόματα σταδίων λόγω των κανονισμών της FIFA για τις χορηγίες κατά τη διάρκεια του τουρνουά.
Η FIFA ανακοίνωσε επίσημα τις 16 πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, με δύο στον Καναδά, τρεις στο Μεξικό και έντεκα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στη διαδικασία υποβολής προσφορών συμμετείχαν αρχικά 41 πόλεις με 42 υπάρχουσες, πλήρως λειτουργικές εγκαταστάσεις. Μετά από δύο φάσεις αποκλεισμού και την αποχώρηση τριών πόλεων λόγω οικονομιών, ο κατάλογος περιορίστηκε σε 24 υποψήφιες εγκαταστάσεις.

Τελικά, στις 16 Ιουνίου 2022, η FIFA επέλεξε τις 16 πόλεις:

  • Άτλάντα,
  • Βοστώνη,
  • Ντάλας,
  • Γουαδαλαχάρα,
  • Χιούστον,
  • Κάνσας Σίτι,
  • Λος Άντζελες,
  • Πόλη του Μεξικού,
  • Μαϊάμι,
  • Μοντερέι,
  • Νέα Υόρκη/Νιού Τζέρσεϊ,
  • Φιλαδέλφεια,
  • Περιοχή του Σαν Φρανσίσκο,
  • Σιάτλ,
  • Τορόντο
  • Βανκούβερ.

Το στάδιο του τελικού

Στις 4 Φεβρουαρίου 2024 η FIFA ανακοίνωσε ότι ο τελικός αγώνας θα διεξαχθεί στο Στάδιο MetLife στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιού Τζέρσεϊ, στην περιοχή Νέα Υόρκη/Νιού Τζέρσεϊ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά γηπέδων

Οκτώ από τις 16 επιλεγμένες εγκαταστάσεις έχουν μόνιμες επιφάνειες τεχνητού χλοοτάπητα που προγραμματίζεται να αντικατασταθούν με φυσικό χλοοτάπητα υπό την καθοδήγηση της FIFA και ερευνητικής ομάδας από το Πανεπιστήμιο του Τενεσί και το Michigan State University.

Τέσσερα στάδια (Άτλάντα, Ντάλας, Χιούστον και Βανκούβερ) είναι κλειστά με αναδιπλούμενες οροφές και διαθέτουν κλιματισμό. Μια πέμπτη εγκατάσταση, το Λος Άντζελες, είναι ανοιχτή με διαφανή οροφή αλλά χωρίς κλιματισμό.

Τορόντο στον Καναδά

Βανκούβερ στον Καναδά

Ειδικά ποδοσφαιρικά στάδια

Παρόλο που υπάρχουν ειδικά στάδια για ποδόσφαιρο στον Καναδά και τις ΗΠΑ, το μεγαλύτερο αποκλειστικά ποδοσφαιρικό στάδιο στις ΗΠΑ, το Geodis Park στο Νάσβιλ του Τενεσί, έχει 30.000 θέσεις, κάτω από το ελάχιστο όριο των 40.000 θέσεων της FIFA. Το BMO Field στο Τορόντο επεκτείνεται από 30.000 σε 45.500 θέσεις για το τουρνουά.

Στάδια όπως το Mercedes-Benz Stadium στην Άτλάντα, το Στάδιο Gillette στο Φόξμπορο της Μασαχουσέτης και το Lumen Field στο Σιάτλ χρησιμοποιούνται από ομάδες του NFL (αμερικανικό ποδόσφαιρο) και του MLS (ποδόσφαιρο). Παρόλο που χρησιμοποιούνται κυρίως για αμερικανικό ποδόσφαιρο, όλα τα στάδια έχουν φιλοξενήσει επανειλημμένα ποδοσφαιρικούς αγώνες και είναι σχεδιασμένα για το άθλημα.

Αζτέκα στο Μεξικό

Γκουανταλαχάρα στο Μεξικό

Μοντερέι στο Μεξικό

Πρωτεύουσες και ιστορικά δεδομένα

Η Πόλη του Μεξικού είναι η μόνη πρωτεύουσα των τριών χωρών που επιλέχθηκε ως τοποθεσία αγώνων. Η Οττάβα και η Ουάσινγκτον εντάσσονται στη λίστα με τις πρωτεύουσες που δεν φιλοξένησαν Παγκόσμιο Κύπελλο, μαζί με τη Βόννη το 1974 και το Τόκιο το 2002.

Κανένα από τα στάδια που χρησιμοποιήθηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994 δεν θα χρησιμοποιηθεί σε αυτό το τουρνουά. Το Στάδιο Αζτέκα είναι το μόνο που χρησιμοποιήθηκε στα τουρνουά του 1970 και του 1986 και θα φιλοξενήσει αγώνες και το 2026.

Φιλαδέλφεια στις ΗΠΑ

Ατλάντα στις ΗΠΑ

Κάνσας στις ΗΠΑ

Λος Άντζελες στις ΗΠΑ

Μαϊάμι στις ΗΠΑ

Ντάλας στις ΗΠΑ

Σαν Φραντζίσκο στις ΗΠΑ

Σιάτλ στις ΗΠΑ

Βοστώνη στις ΗΠΑ

Χιούστον στις ΗΠΑ

Ονομασίες σταδίων κατά τη διάρκεια του τουρνουά

Λόγω των κανόνων της FIFA σχετικά με τις χορηγίες σταδίων, οι εγκαταστάσεις θα χρησιμοποιούν εναλλακτικά ονόματα για τη διάρκεια του τουρνουά.

