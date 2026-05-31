«Κάποιος πρέπει να εξηγήσει...»: Τραμπ κατά Πάπα Λέοντα για τον «άχρηστο» δήμαρχο του Σικάγο

Ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι φανερά ενοχλημένος από τις τοποθετήσεις του ποντίφικα

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε έντονα τον Πάπα Λέοντα για τη συνάντησή του με τον δήμαρχο του Σικάγο, Μπράντον Τζόνσον, χαρακτηρίζοντας τον δήμαρχο «άχρηστο».
  • Ο Τραμπ ζήτησε από τους αξιωματούχους του Βατικανού να είχαν προειδοποιήσει τον Πάπα να μην φιλοξενήσει τον ηγέτη των Δημοκρατικών.
  • Ο Τραμπ εξέφρασε την αντίθεσή του στις πολιτικές και θεολογικές θέσεις του Πάπα, ειδικά σχετικά με το Ιράν και την πυρηνική του δυνατότητα.
  • Ο Τραμπ κατηγόρησε τον Πάπα ότι θέτει σε κίνδυνο πολλούς Καθολικούς και ανθρώπους λόγω των διπλωματικών του θέσεων.
  • Ο Τραμπ απέρριψε την κριτική του Πάπα προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι εκτελεί το καθήκον για το οποίο εξελέγη.
Νέα ένταση στις σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Αμερικανικής καταγωγής Πάπα, πυροδότησε ο δήμαρχος του Σικάγο.

Ο Πάπας Λέων, συναντήθηκε με τον δήμαρχο του Σικάγο Μπράντον Τζόνσον, γεγονός που προκάλεσε την έντονη ενόχληση του Αμερικανού προέδρου.

Ισχυριζόμενος ότι ο Τζόνσον είναι «άχρηστος», ο Τραμπ συνέστησε στους αξιωματούχους του Βατικανού, ότι θα έπρεπε να είχαν προειδοποιήσει τον ποντίφικα να μην φιλοξενήσει τον ηγέτη των Δημοκρατικών.

Από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του, Truth Social, ο Τραμπ εξέφρασε την αποδοκιμασία του για τη διπλωματική δέσμευση στην Ιταλία. «Κάποιος πρέπει να εξηγήσει στον Πάπα ότι ο δήμαρχος του Σικάγο είναι άχρηστος και ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα!» έγραψε ο Τραμπ.

Νωρίτερα, είχε επαναλάβει τη σθεναρή αντίθεσή του στις θεολογικές και πολιτικές θέσεις του ποντίφικα.

«Δεν θέλω έναν Πάπα που πιστεύει ότι είναι εντάξει για το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα. Δεν θέλω έναν Πάπα που πιστεύει ότι είναι τρομερό που η Αμερική επιτέθηκε στη Βενεζουέλα», έγραψε.

Στην ίδια δήλωση, ο Πρόεδρος απέρριψε κατηγορηματικά την εξωτερική εποπτεία σχετικά με την εγχώρια εντολή του, προσθέτοντας: «Δεν θέλω έναν Πάπα που επικρίνει τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών επειδή κάνω ακριβώς αυτό για το οποίο εξελέγην».

Επεκτείνοντας τις ανησυχίες του για την ασφάλεια, ο Τραμπ κατηγόρησε επίσης τον ποντίφικα ότι «θέτει σε κίνδυνο πολλούς Καθολικούς και πολλούς ανθρώπους», υποστηρίζοντας ότι οι διπλωματικές θέσεις του θρησκευτικού ηγέτη συγχωρούν ακούσια την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από το ιρανικό καθεστώς.

