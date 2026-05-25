Νέα «καρφιά» του Πάπα στον Τραμπ: Ηγέτες μπορεί να χρησιμοποιούν τους πολέμους για αντιπερισπασμό

Ο ποντίφικας απέρριψε κατηγορηματικά τη θεωρεία του «δίκαιου πολέμου» που χρησιμοποιούν μέλη της κυβέρνησης Τραμπ για να δικαιολογήσουν την πολεμική σύγκρουση με το Ιράν

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Νέα «καρφιά» του Πάπα στον Τραμπ: Ηγέτες μπορεί να χρησιμοποιούν τους πολέμους για αντιπερισπασμό
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Πάπας απέρριψε τη θεωρία του «δίκαιου πολέμου» που χρησιμοποιείται για να δικαιολογήσει συγκρούσεις, όπως αυτή με το Ιράν.
  • Προειδοποίησε ότι η ανθρωπότητα ολισθαίνει προς μια βίαιη κουλτούρα εξουσίας, όπου η ειρήνη θεωρείται εύθραυστο διάστημα ανάμεσα σε συγκρούσεις.
  • Επισήμανε ότι οι πόλεμοι συχνά πλήττουν μαζικά τον άμαχο πληθυσμό με καταστροφικές συνέπειες.
  • Έθεσε υπό αμφισβήτηση τη χρήση της βίας ως μέσο επίλυσης προβλημάτων, χαρακτηρίζοντάς την ως έκφραση σχεσιακής φτώχειας.
  • Εκφράζει ανησυχία ότι ηγέτες μπορεί να ξεκινούν πολέμους για να αποσπάσουν την προσοχή από τα εσωτερικά προβλήματα των χωρών τους.
Snapshot powered by AI

«Η ανθρωπότητα ολισθαίνει προς μια βίαιη κουλτούρα εξουσίας», προειδοποίησε ο Πάπας Λέων, που άφησε νέες αιχμές κατά του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ποντίφικας ανέφερε ότι «τα τελευταία 60 χρόνια έχουν σημαδευτεί από συγκρούσεις εκπληκτικής βαρβαρότητας, που συχνά πλήττουν τον άμαχο πληθυσμό σε μαζική κλίμακα».

«Η ανθρωπότητα ολισθαίνει προς μια βίαιη κουλτούρα εξουσίας, όπου η ειρήνη δεν εμφανίζεται πλέον ως ευθύνη που πρέπει να αναλάβει κανείς, αλλά ως ένα εύθραυστο διάστημα ανάμεσα σε συγκρούσεις», σημείωσε.

Ο Πάπας έκανε απέρριψε κατηγορηματικά την θεωρία του «δίκαιου πολέμου», μια δογματική θέση που η ρωμαιοκαθολική εκκλησία χρησιμοποιεί τουλάχιστον από τον 5ο αιώνα για να αξιολογεί τις παγκόσμιες συγκρούσεις.

Leo XIV

Ο Πάπας Λέων XIV εμφανίζεται στο παράθυρο του γραφείου του με θέα στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026.

AP

Τη συγκεκριμένη θέση, η οποία υποστηρίζει ότι οι πόλεμος πρέπει να διεξάγονται μόνο αν πρόκειται για άμυνα έναντι επιθέσεων, έχει χρησιμοποιηθεί από αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς για να υπερασπιστούν τον πόλεμο με το Ιράν.

«Η θεωρία του “δίκαιου πολέμου”, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ συχνά για να δικαιολογήσει κάθε είδους πόλεμο, είναι πλέον ξεπερασμένη. Η χρήση βίας, βίας και όπλων αντανακλά μια σχεσιακή φτώχεια που έχει πάντα καταστροφικές συνέπειες για τον άμαχο πληθυσμό», τόνισε ο Πάπας.

Παράλληλα εξέφρασε την ανησυχία του ότι ηγέτες ενδέχεται να ξεκινούν πολέμους για να αποσπάσουν την προσοχή των πολιτών τους από τα εσωτερικά ζητήματα στις χώρες τους.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ορισμένοι ηγέτες να θεωρούν τις ένοπλες συγκρούσεις ως έναν αποτελεσματικό τρόπο για να αποσπάσουν την προσοχή από τα εσωτερικά προβλήματα και ως ένα κυνικό μέσο για τη διαχείριση των δυσκολιών», δήλωσε ο Πάπας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:22ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Μαΐου

07:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η λύση για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη»: Ψηφιακή διόρθωση στο Κτηματολόγιο χωρίς δικαστήρια

07:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Σε ρυθμούς εξετάσεων οι υποψήφιοι - «Πρεμιέρα» με Νεοελληνική Γλώσσα την Παρασκευή

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Παιδί της αδερφής της με τον σύζυγο της 25χρονης το ένα βρέφος 10 μηνών

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (27/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Σκληραίνει το παζάρι ΗΠΑ - Ιράν: Καταγγελίες για παραβίαση της εκεχειρίας, αλλά και πρόοδος στις συνομιλίες για το ουράνιο

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

06:30ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιχειρήσεις και πέρα από τη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο – Νέα σφοδρά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη – Αισιόδοξες οι προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

05:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί – Πότε θα πληρωθεί η έκτακτη ενίσχυση σε περίπου 975.000 νοικοκυριά

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:10LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 27 Μαΐου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

17:36ΚΟΣΜΟΣ

«Σταμάτησα να μετράω στους 478» - Ο Γάλλος τραπεζίτης που εξανάγκασε την πρώην του να συνευρεθεί με 500 άνδρες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ένα γιατρό... αν υπάρχει γιατρός να έλθει γρήγορα»: Το απρόοπτο στην εκδήλωση Τσίπρα

18:10ΕΛΛΑΔΑ

«Αν χωρίσουμε ποιανού το μέρος θα πάρεις;» Η μαρτυρία του κουμπάρου του ζευγαριού στο Χολαργό – Εκτός κινδύνου η 53χρονη

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Οικογένεια βρήκε ενεργούς όλμους στο νέο της διαμέρισμα

09:25TRAVEL

Πανέμορφο χωριό στην Ισπανία προσφέρει δωρεάν σπίτι και δουλειά - Αλλά με έναν όρο

19:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το νέο κόμμα στο Θησείο – Live streaming η ιδρυτική διακήρυξη

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στο Χολαργό: Αυτός είναι ο πιλότος που πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

19:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι έδωσαν το παρών στην παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο: Δείτε φωτογραφίες

10:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κεραυνοί, βροχή, χαλάζι αλλά και ζέστη - Πώς θα κάνουμε τριήμερο Αγίου Πνεύματος

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη – Αισιόδοξες οι προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ