Νέα «καρφιά» του Πάπα στον Τραμπ: Ηγέτες μπορεί να χρησιμοποιούν τους πολέμους για αντιπερισπασμό

«Η ανθρωπότητα ολισθαίνει προς μια βίαιη κουλτούρα εξουσίας», προειδοποίησε ο Πάπας Λέων, που άφησε νέες αιχμές κατά του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ποντίφικας ανέφερε ότι «τα τελευταία 60 χρόνια έχουν σημαδευτεί από συγκρούσεις εκπληκτικής βαρβαρότητας, που συχνά πλήττουν τον άμαχο πληθυσμό σε μαζική κλίμακα».

«Η ανθρωπότητα ολισθαίνει προς μια βίαιη κουλτούρα εξουσίας, όπου η ειρήνη δεν εμφανίζεται πλέον ως ευθύνη που πρέπει να αναλάβει κανείς, αλλά ως ένα εύθραυστο διάστημα ανάμεσα σε συγκρούσεις», σημείωσε.

Ο Πάπας έκανε απέρριψε κατηγορηματικά την θεωρία του «δίκαιου πολέμου», μια δογματική θέση που η ρωμαιοκαθολική εκκλησία χρησιμοποιεί τουλάχιστον από τον 5ο αιώνα για να αξιολογεί τις παγκόσμιες συγκρούσεις.

Ο Πάπας Λέων XIV εμφανίζεται στο παράθυρο του γραφείου του με θέα στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026. AP

Τη συγκεκριμένη θέση, η οποία υποστηρίζει ότι οι πόλεμος πρέπει να διεξάγονται μόνο αν πρόκειται για άμυνα έναντι επιθέσεων, έχει χρησιμοποιηθεί από αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς για να υπερασπιστούν τον πόλεμο με το Ιράν.

«Η θεωρία του “δίκαιου πολέμου”, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ συχνά για να δικαιολογήσει κάθε είδους πόλεμο, είναι πλέον ξεπερασμένη. Η χρήση βίας, βίας και όπλων αντανακλά μια σχεσιακή φτώχεια που έχει πάντα καταστροφικές συνέπειες για τον άμαχο πληθυσμό», τόνισε ο Πάπας.

Παράλληλα εξέφρασε την ανησυχία του ότι ηγέτες ενδέχεται να ξεκινούν πολέμους για να αποσπάσουν την προσοχή των πολιτών τους από τα εσωτερικά ζητήματα στις χώρες τους.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ορισμένοι ηγέτες να θεωρούν τις ένοπλες συγκρούσεις ως έναν αποτελεσματικό τρόπο για να αποσπάσουν την προσοχή από τα εσωτερικά προβλήματα και ως ένα κυνικό μέσο για τη διαχείριση των δυσκολιών», δήλωσε ο Πάπας.

