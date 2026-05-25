Reuters: Ιράν και ΗΠΑ υποβαθμίζουν τις ελπίδες για ειρηνευτική συμφωνία - Τα μεγάλα «αγκάθια»

Snapshot Ιράν και ΗΠΑ υποβαθμίζουν τις ελπίδες για άμεση ειρηνευτική συμφωνία, με βασικά ζητήματα τα Στενά του Ορμούζ, τα πυρηνικά και τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια.

Οι διαπραγματεύσεις έχουν ως στόχο τον τερματισμό του πολέμου και του ναυτικού αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, με το πυρηνικό ζήτημα να παραπέμπεται σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

Το Ιράν δεν θα χρεώνει διόδια για τη διέλευση πλοίων από το Ορμούζ, αλλά θα υπάρχει κόστος για υπηρεσίες όπως η πλοήγηση και η προστασία του περιβάλλοντος.

Η κλειστή πλωτή οδός έχει προκαλέσει αύξηση των τιμών του πετρελαίου και ενεργειακή κρίση, ενώ οι τιμές υποχώρησαν προσωρινά λόγω αισιοδοξίας για συμφωνία.

Υπάρχει εύθραυστη εκεχειρία από τον Απρίλιο, με τον Τραμπ να τονίζει την προοπτική μιας καλής συμφωνίας και να αποκρούει τις επικρίσεις για τη διαπραγματευτική του στάση.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ υποβάθμισαν τις ελπίδες για μια άμεση πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του τρίμηνου πόλεμού τους τη Δευτέρα, με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών να λέει ότι η Ουάσινγκτον είτε θα καταλήξει σε μια καλή συμφωνία είτε θα διαπραγματευτεί με τη χώρα με «άλλο τρόπο». Ο κορυφαίος διπλωμάτης των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχί ότι οι ΗΠΑ θα δώσουν στη διπλωματία κάθε ευκαιρία για να πετύχει πριν διερευνήσουν «εναλλακτικές λύσεις», αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι είχε πει στους εκπροσώπους του να μην βιαστούν να κλείσουν συμφωνία με το Ιράν.

Υπήρχε ένα «αρκετά σταθερό θέμα στο τραπέζι όσον αφορά στην ικανότητά τους να ανοίξουν τα Στενά (του Ορμούζ), να ξεκινήσουν μια πραγματική, σημαντική, χρονικά περιορισμένη διαπραγμάτευση για το πυρηνικό ζήτημα και, ελπίζουμε, να μπορέσουμε να την πετύχουμε», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι έχει επιτευχθεί συναίνεση σε πολλά θέματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι «είμαστε κοντά στην υπογραφή συμφωνίας». Το πιθανό μνημόνιο κατανόησης περιέχει 14 σημεία και επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου και του ναυτικού αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ, σε αντάλλαγμα τη λήψη μέτρων από το Ιράν για τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης μέσω της στρατηγικής πλωτής οδού, είπε.

Προς το παρόν, οι συνομιλίες δεν αφορούν το πυρηνικό ζήτημα, το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε διάστημα 60 ημερών εάν επιτευχθεί συμφωνία-πλαίσιο, δήλωσε ο Μπαγκάεϊ. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι ο βασικός στόχος του στον πόλεμο είναι να αποτρέψει το Ιράν από το να αναπτύξει πυρηνικά όπλα με το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού του. Η Τεχεράνη έχει αρνηθεί επανειλημμένα ότι έχει οποιαδήποτε σχέδια να το πράξει.

Μία ημέρα νωρίτερα, ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι ο αποκλεισμός των ΗΠΑ σε ιρανικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ «θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί, να επικυρωθεί και να υπογραφεί συμφωνία».

Τα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις

Ο Τραμπ αύξησε τις προσδοκίες για μια επικείμενη συμφωνία το Σάββατο, όταν δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη είχαν «διαπραγματευτεί σε μεγάλο βαθμό» ένα μνημόνιο κατανόησης για μια ειρηνευτική συμφωνία που θα επαναλειτουργούσε το Ορμούζ. Ο Μπαγκάεϊ δήλωσε ότι η πιθανή συμφωνία δεν περιέχει συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση των Στενών, μέσω των οποίων ρέει περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Το Ιράν δεν θα χρεώνει διόδια για τα πλοία που θα διέρχονται από το Ορμούζ, δήλωσε ο Μπαγκάεϊ. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι θα υπάρχει κόστος για τις υπηρεσίες που θα προσφέρονται, όπως η πλοήγηση και τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, βάσει πρωτοκόλλου που θα συμφωνηθεί με το Ομάν, το οποίο μοιράζεται την απέναντι όχθη της πλωτής οδού.

Το Ορμούζ έχει ουσιαστικά κλείσει από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, με μόνο μια μικρή ποσότητα πλοίων να διέρχονται από αυτό, σε σύγκριση με περίπου 125 έως 140 ημερησίως πριν από τη σύγκρουση. Το κλείσιμό του έχει προκαλέσει απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου και ενεργειακή κρίση, η οποία έχει αυξήσει το κόστος των καυσίμων, των λιπασμάτων και των τροφίμων.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κατά 5% σε χαμηλό δύο εβδομάδων τη Δευτέρα, καθώς αυξανόταν η αισιοδοξία ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν πλησιάζουν σε ειρηνευτική συμφωνία. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν σε πολλά δύσκολα ζητήματα, όπως οι πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στον Λίβανο με την υποστηριζόμενη από το Ιράν πολιτοφυλακή Χεζμπολάχ και οι απαιτήσεις της Τεχεράνης για άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων από ιρανικά έσοδα από το πετρέλαιο που έχουν παγώσει σε ξένες τράπεζες.

Ιρανικές πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι σε μελλοντικά στάδια, θα μπορούσαν να βρεθούν «εφικτές φόρμουλες» για την επίλυση της διαμάχης σχετικά με το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, συμπεριλαμβανομένης της αραίωσης του υλικού υπό την επίβλεψη της πυρηνικής αρχής του ΟΗΕ.

Εύθραυστη εκεχειρία

Ο Τραμπ που είδε τη δημοτικότητά του να μειώνεται από τον αντίκτυπο του πολέμου στις τιμές ενέργειας των ΗΠΑ και ο οποίος έχει δει το Κογκρέσο να προσπαθεί να περιορίσει τις πολεμικές του εξουσίες, έχει επανειλημμένα υπερτονίσει την προοπτική μιας συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ. Μια εύθραυστη εκεχειρία ισχύει από τις αρχές Απριλίου.

Ο πρόεδρος απάντησε στους επικριτές του για τον χειρισμό των διαπραγματεύσεων και την προθυμία του να συμβιβαστεί με το Ιράν. «Αν κάνω μια συμφωνία με το Ιράν, θα είναι μια καλή και σωστή... Οπότε μην ακούτε τους ηττημένους, που είναι επικριτικοί για κάτι για το οποίο δεν γνωρίζουν τίποτα», έγραψε ο Τραμπ την Κυριακή.

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν σκότωσαν χιλιάδες ανθρώπους προτού σταματήσουν στις αρχές Απριλίου. Το Ισραήλ έχει επίσης σκοτώσει χιλιάδες ακόμη και έχει εκδιώξει εκατοντάδες χιλιάδες από τα σπίτια τους στον Λίβανο, όπου εισέβαλε καταδιώκοντας την ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ. Οι ιρανικές επιθέσεις στο Ισραήλ και στα γειτονικά κράτη του Κόλπου έχουν σκοτώσει δεκάδες ανθρώπους.

