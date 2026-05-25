Your Face Sounds Familiar: Τα νούμερα, η εντυπωσιακή Μαριλού Κατσαφάδου και οι επόμενες μεταμφιέσεις

Snapshot Το «Your Face Sounds Familiar» σημείωσε υψηλή τηλεθέαση την Κυριακή με μέσο όρο 18,2% στο δυναμικό κοινό και 20,5% στο γενικό σύνολο.

Η Μαριλού Κατσαφάδου κέρδισε το 6ο live ενσαρκώνοντας τη Lola Young και ερμηνεύοντας το τραγούδι Messy με μεγάλη ομοιότητα.

Το σόου ξεπέρασε κατά πολύ τις τηλεθεάσεις των ανταγωνιστικών προγραμμάτων «1% Club» του STAR, «Τελευταίο νησί» της ΕΡΤ1 και «Ψυχαγωγία κυριακάτικα» του OPEN.

Στο 7ο live οι παίκτες θα μεταμφιεστούν σε γνωστούς καλλιτέχνες όπως Maneskin, Blondie, Σωτηρία Μπέλλου και Hugh Jackman.

Το βράδυ της Κυριακής, το «Your Face Sounds Familiar» κράτησε για τέσσερις περίπου ώρες συντροφιά στο κοινό και «σκαρφάλωσε» ψηλά στους πίνακες της Nielsen.

Το σόου μεταμφιέσεων του ΑΝΤ1, με τον Σάκη Ρουβά, σημείωσε μέσο όρο 18,2% στο δυναμικό κοινό, φτάνοντας μέχρι το 26,2% στο τέταρτο 00.45-01.00. Στο γενικό σύνολο, το «YFSF» είχε μέσο όρο 20,5%, ανεβαίνοντας μέχρι το 28,7% στο τέταρτο 00.45-01.00.

Στη βραδινή ζώνη της Κυριακής, το «1% Club» του STAR κατέγραψε 9,9% στο δυναμικό κοινό και 10,3% στο γενικό σύνολο. Αντίστοιχα, το «Τελευταίο νησί» της ΕΡΤ1 σημείωσε 3,8% και 4,6%. Στο μέτωπο του OPEN, η εκπομπή «Ψυχαγωγία κυριακάτικα» κράτησε παρέα στο 2,3% του δυναμικού κοινού και στο 2,8% του συνόλου.

Νικήτρια στο 6ο live του «Your Face Sounds Familiar» αναδείχθηκε η Μαριλού Κατσαφάδου, ενσαρκώνοντας τη Lola Young και ερμηνεύοντας το viral hit Messy με απόλυτη ομοιότητα. «Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, πάρα πολύ χαρούμενη. Χαίρομαι που με αυτό το κομμάτι κατάφερα να αγγίξω τόσους ανθρώπους και είναι πραγματικά μία πολύ ιδιαίτερη στιγμή που ζω αυτή τη στιγμή. Πρώτη φορά κερδίζω και έχω πολύ μεγάλη χαρά. Θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς μου για όλα όσα έχουν καταφέρει για μένα, που μου έχουν δώσει αυτές τις αξίες και εύχομαι να τις δώσω κι εγώ στο παιδί μου», δήλωσε η ηθοποιός αμέσως μετά τη νίκη της.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, όλοι οι παίκτες πέρασαν από το buzzer για να μάθουν τις επόμενες μεταμφιέσεις, που θα κληθούν να φέρουν εις πέρας στο 7ο live του παιχνιδιού. Συγκεκριμένα, θα δούμε:

Τον Κωνσταντίνο Μαγκλάρα ως Maneskin

Τη Μαριάντα Πιερίδη ως Blondie

Τον Μέμο Μπεγνή ως Σοφία Αρβανίτη

Την Αφροδίτη Χατζημηνά ως Κατερίνα Λιόλιου

Τη Δωροθέα Μερκούρη ως Rafaella Carra

Την Idra Kayne ως E. King

Τον Παναγιώτη Ραφαηλίδη ως Γιάννη Πλούταρχο

Τον Biased Beast ως Ελένη Βιτάλη

Τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη ως Hugh Jackman

Τη Μαριλού Κατσαφάδου ως Σωτηρία Μπέλλου

