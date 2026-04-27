Your face sounds familiar: Με «σπασμένα φρένα» στην τηλεθέαση και εντυπωσιακές μεταμφιέσεις

Το δεύτερο επεισόδιο του «Your face sounds familiar» βγήκε στον αέρα του ΑΝΤ1, χθες Κυριακή, σημειώνοντας ακόμη υψηλότερα νούμερα από την πρεμιέρα.

Συγκεκριμένα, το πρότζεκτ σημείωσε 22,1% στο σύνολο και 21,5% στο δυναμικό κοινό. Στην πρεμιέρα είχε καταγράψει 21,2% στο σύνολο. Τα στελέχη του καναλιού του Αμαρουσίου χαμογελούν πλατιά με την εν λόγω επιτυχία, δύο μήνες πριν το φινάλε της χρονιάς, και βάζουν σίγουρα δύσκολα στον ανταγωνισμό.

Την ίδια ώρα, στην ελληνική τηλεόραση, το τηλεπαιχνίδι του STAR, «1%Club», κατέγραψε 9,8% στο σύνολο και 9,5% στους τηλεθεατές 18-54. Το «Survivor» του ΣΚΑΪ κράτησε παρέα στο 11,3% στο σύνολο και στο 8,2% στο δυναμικό κοινό. Η σειρά «Το τελευταίο νησί», στην ΕΡΤ1, βρέθηκε στο 4,7% του συνόλου και στο 3,1% του δυναμικού κοινού. Στο μέτωπο του OPEN, η εκπομπή «Ψυχαγωγία κυριακάτικα» έκανε 2,7% και 1,9% αντίστοιχα.

Your face sounds familiar: Ο νικητής στο δεύτερο επεισόδιο

Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Δωροθέα Μερκούρη, Αφροδίτη Χατζημηνά, Μαριάντα Πιερίδη, Biased Beast, Παναγιώτης Ραφαηλίδης, Μαριλού Κατσαφάδου, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Ίντρα Κέιν και Μέμος Μπεγνής έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό ενσαρκώνοντας αγαπημένους καλλιτέχνες το βράδυ της Κυριακής.

Τις εντυπώσεις έκλεψε και ο Biased Beast ως Άννα Βίσση, αλλά και ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας ως Axl Rose.

