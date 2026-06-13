Ταϊλάνδη: Αστυνομικός έγινε… εξορκιστής για να σώσει «δαιμονισμένη» γυναίκα και αποθεώθηκε

Ο ένστολος τόνισε ότι η αστυνόμευση απαιτεί ενσυναίσθηση σε δύσκολες καταστάσεις και σεβασμό στις πεποιθήσεις κάθε ανθρώπου

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Ταϊλάνδη: Αστυνομικός έγινε… εξορκιστής για να σώσει «δαιμονισμένη» γυναίκα και αποθεώθηκε
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Αστυνομικός στην Ταϊλάνδη χρησιμοποίησε παραδοσιακές πνευματικές πρακτικές για να ηρεμήσει μία γυναίκα που θεωρήθηκε «δαιμονισμένη».
  • Η γυναίκα βρισκόταν σε κατάσταση έντονης ψυχικής αναστάτωσης και οι κάτοικοι την απέδιδαν στο κακόβουλο πνεύμα Phi Ka.
  • Ο υπαστυνόμος Τανακόρν Τατσαναγουετίν κατάφερε να εκτονώσει την κρίση της γυναίκας και να την επαναφέρει με ασφάλεια στο σπίτι της.
  • Η προσέγγιση του αστυνομικού βασίστηκε στην κατανόηση των τοπικών πεποιθήσεων και απέσπασε ευρεία αναγνώριση και συγχαρητήρια.
  • Ο ίδιος τόνισε ότι η αστυνόμευση απαιτεί ανθρωπιά και σεβασμό στις πεποιθήσεις των ανθρώπων σε δύσκολες καταστάσεις.
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Σε μία υπόθεση που θα μπορούσε να αποτελεί σενάριο ταινίας τρόμου, ένας αστυνομικός στην Ταϊλάνδη κλήθηκε να αντιμετωπίσει μία γυναίκα που οι κάτοικοι της περιοχής πίστευαν ότι είχε καταληφθεί από κακόβουλο πνεύμα. Η αντίδραση του ένστολου, ωστόσο, ήταν αυτή που τελικά κέρδισε τον θαυμασμό της κοινής γνώμης.

Συγκεκριμένα, γνώρισε την αποθέωση για τον ανθρώπινο και διακριτικό τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την περίπτωση μίας γυναίκας που βρισκόταν σε κατάσταση έντονης ψυχικής αναστάτωσης και την οποία οι κάτοικοι της περιοχής πίστευαν ότι ήταν «δαιμονισμένη».

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα στην κοινότητα Τουνγκ Χούα Τσανγκ, όταν η Αστυνομία δέχθηκε κλήση για γυναίκα που περιφερόταν στους δρόμους και παρουσίαζε ασυνήθιστη συμπεριφορά. Οι γείτονες εκτιμούσαν ότι είχε πέσει θύμα του Phi Ka, ενός πνεύματος της ταϊλανδικής λαϊκής παράδοσης, το οποίο συχνά θεωρείται υπεύθυνο για ατυχίες και ανεξήγητες ασθένειες.

Όταν έφτασε στο σημείο και ενημερώθηκε για τις ανησυχίες των κατοίκων, ο υπολοχαγός της αστυνομίας, Τανακόρν Τατσαναγουετίν, επέλεξε να προσαρμόσει την προσέγγισή του, αναλαμβάνοντας ουσιαστικά τον ρόλο ενός παραδοσιακού πνευματικού θεραπευτή προκειμένου να ηρεμήσει τη γυναίκα.

Η τακτική του αποδείχθηκε αποτελεσματική, καθώς κατάφερε σταδιακά να εκτονώσει την κρίση που βίωνε η γυναίκα και να εξασφαλίσει την ασφαλή επιστροφή της στο σπίτι της.

Ο Τατσαναγουετίν έχει έκτοτε δεχθεί θερμά συγχαρητήρια για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την υπόθεση. Όπως σημείωσε, «μερικές φορές η αστυνόμευση είναι θέμα καρδιάς. Όταν οι άνθρωποι βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση και οι πεποιθήσεις τους αποτελούν μέρος του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονται όσα τους συμβαίνουν, οφείλουμε να τους βοηθήσουμε ώστε να νιώθουν ασφαλείς και ήρεμοι».

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