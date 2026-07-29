Αμερικανικές κυρώσεις σε 10 οργανισμούς και 8 δεξαμενόπλοια που συνδέονται με το Ιράν

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, τα πλοία μετέφεραν ιρανικό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου στην Κίνα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Δέσποινα Σοφιανίδου

Αμερικανικές κυρώσεις σε 10 οργανισμούς και 8 δεξαμενόπλοια που συνδέονται με το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις σε 10 οργανισμούς και 8 δεξαμενόπλοια που συνδέονται με τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου και ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ.
  • Δύο ιρανικές δομές, η Εταιρεία Θαλάσσιας Ασφάλισης του Περσικού Κόλπου και η Αρχή Θαλάσσιων Υπηρεσιών του Ορμούζ, μπήκαν στη λίστα κυρώσεων για τη συμμετοχή τους σε υποχρεωτική ασφάλιση πλοίων που συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.
  • Τα οκτώ δεξαμενόπλοια, που σχετίζονται με οκτώ ναυτιλιακές εταιρείες υπό κυρώσεις και μετέφεραν ιρανικό πετρέλαιο σε Κίνα και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αναγνωρίστηκαν ως δεσμευμένη ιδιοκτησία από το OFAC.
  • Η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει αυτά τα πλοία μέρος ενός σκιώδους στόλου που επιτρέπει στο Ιράν να συνεχίσει τις πετρελαϊκές εξαγωγές υπό κυρώσεις, με περισσότερα από 100 πλοία να έχουν περιοριστεί από τις αρχές των ΗΠΑ από το 2026.
  • Το πρόγραμμα HormuzSafe, που προσφέρει ασφάλιση και ναυτιλιακές υπηρεσίες, λαμβάνει πληρωμές σε bitcoin και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.
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To Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέκτεινε την Τετάρτη τις κυρώσεις που σχετίζονται με τις εξαγωγές πετρελαίου και την εμπορική ναυτιλία του Ιράν μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) πρόσθεσε δέκα οργανισμούς στη λίστα κυρώσεων. Τα οκτώ δεξαμενόπλοια που συνδέονται με αυτά αναγνωρίστηκαν χωριστά ως δεσμευμένη ιδιοκτησία.

Δύο ιρανικές δομές εμπίπτουν στους περιορισμούς: η Εταιρεία Θαλάσσιας Ασφάλισης του Περσικού Κόλπου και η Αρχή Θαλάσσιων Υπηρεσιών του Ορμούζ. Περιλαμβάνονται στον κατάλογο για τις δραστηριότητές τους στον χρηματοπιστωτικό τομέα της ιρανικής οικονομίας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, αυτοί οι οργανισμοί συμμετέχουν σε ένα σύστημα στο οποίο προσφέρεται στα εμπορικά πλοία υποχρεωτική θαλάσσια ασφάλιση για διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Το υπουργείο των ΗΠΑ ισχυρίζεται ότι το πρόγραμμα συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εσόδων από τη ναυτιλία.

Το HormuzSafe προσφέρει ασφάλιση πλοίων, ασφάλεια και άλλες θαλάσσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου κυκλοφορίας και της αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, η εταιρεία δέχεται πληρωμές σε bitcoin και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν να κρατήσει όμηρο το παγκόσμιο εμπόριο ή να χρησιμοποιήσει τη διεθνή ναυτιλία για να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητες του IRGC», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ.

Οκτώ ακόμη εταιρείες βρίσκονται στη λίστα κυρώσεων για δραστηριότητες στον πετρελαϊκό τομέα του Ιράν. Είναι νηολογημένα στην Κίνα, το Χονγκ Κονγκ και τα Νησιά Μάρσαλ και, σύμφωνα με το υπουργείο των ΗΠΑ, κατέχουν ή εκμεταλλεύονται δεξαμενόπλοια.

Πρόκειται για τα σκάφη WELL SAIL, LILY, AL SALMI, BREEZE V, NATSUMI, CRYSTAL, NIRETA και YEHOPE. Η OFAC τα αναγνώρισε ως δεσμευμένη ιδιοκτησία οκτώ ναυτιλιακών εταιρειών που υπόκεινται σε κυρώσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα δεξαμενόπλοια κρατούνται ή κατάσχονται από τις αρχές των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, αυτά τα πλοία μετέφεραν ιρανικό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου στην Κίνα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Ουάσιγκτον ταξινομεί αυτά τα πλοία ως μέρος του λεγόμενου σκιώδους στόλου, ενός δικτύου εταιρειών και δεξαμενόπλοιων που επιτρέπει στο Ιράν να συνεχίσει να εξάγει πετρέλαιο υπό κυρώσεις. Από τις αρχές του 2026, η OFAC έχει επιβάλει περιορισμούς σε περισσότερα από 100 πλοία που οι αρχές των ΗΠΑ συνδέουν με αυτό το σύστημα μεταφοράς.

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