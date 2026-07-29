Σε ποιες παραλίες της Αττικής απαγορεύεται η κολύμβηση - Νέα εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας

Η απαγόρευση αφορά συγκεκριμένες ακτές της Περιφέρειας Αττικής

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Σε ποιες παραλίες της Αττικής απαγορεύεται η κολύμβηση - Νέα εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας
ΥΓΕΙΑ
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  • Απαγορεύεται η κολύμβηση σε συγκεκριμένες ακτές της Αττικής που δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια υδάτων, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας.
  • Οι απαγορεύσεις καλύπτουν λιμάνια, ναυπηγεία, περιοχές από Πειραιά έως Πέραμα, Σκαραμαγκά έως Ασπρόπυργο, και ζώνες γύρω από εκβολές αγωγών λυμάτων.
  • Οι τοπικές αρχές οφείλουν να τοποθετήσουν απαγορευτικές πινακίδες και να συνεργαστούν με υγειονομικές και λιμενικές υπηρεσίες για την εφαρμογή των μέτρων.
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Εγκύκλιο με την οποία υπενθυμίζεται η απαγόρευση της κολύμβησης σε θαλάσσιες περιοχές της Αττικής, που δεν πληρούν τα προβλεπόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υδάτων κολύμβησης, εξέδωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Η απαγόρευση αφορά συγκεκριμένες ακτές της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας. Συγκεκριμένα, η κολύμβηση απαγορεύεται στις εξής περιοχές:

  • Σε όλα τα λιμάνια, μόνιμα αγκυροβόλια, ναυπηγεία και διαλυτήρια πλοίων.
  • Σε όλη τη περιοχή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι και το Πέραμα.
  • Σε όλη την περιοχή Σκαραμαγκά μέχρι και την παραλία Ασπροπύργου.
  • Στα Λιμάνια Σκαφάκι, Σταυρού της Ακτής Θεμιστοκλέους, στο λιμανάκι της Σχολής Δοκίμων και 100 μ. εκατέρωθεν του Κέντρου MIRAMARE.
  • Στην περιοχή από το βόρειο άκρο Μικρολίμανου μέχρι και την ακτή Ξηροτάγαρου (όριο μαρίνας).
  • Στο αριστερό σημείο της ακτής «ΕΔΕΜ» πλησίον εστιατορίου «ΕΔΕΜ» και 100 μέτρα εκατέρωθεν των εκβολών του ρέματος Πικροδάφνης.
  • Σε ζώνη 50 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής όλων των αγωγών ομβρίων.
  • Σε ζώνη 200 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, και κάθε άλλης παρόμοιας εκβολής, σύμφωνα με τις νομαρχιακές αποφάσεις καθορισμού αποδέκτη, όπου τοποθετούνται τοπικές απαγορευτικές πινακίδες ή οι τοπικές υγειονομικές αρχές προτείνουν την τοποθέτηση σχετικών σημάνσεων.
  • Στην περιοχή των Ναυπηγείων και του λιμένος όρμου Λαυρίου μέχρι τη ΔΕΗ με εξαίρεση την περιοχή που αρχίζει από την ακτή Χέλμη και συνεχίζεται μέχρι την περιοχή Θωρικού (Ακτή Θεάτρου).
  • Στη Ραφήνα σε όλο το μήκος της εξωτερικής πλευράς του προσήνεμου μώλου του λιμανιού. Σε ζώνη 200 μέτρων από τα σημεία εκβολής των αγωγών των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού, που βρίσκονται στις περιοχές Ν. Μάκρης και Μαραθώνα και ειδικότερα των κατασκηνώσεων ΘΑΛΑ, και των κατασκηνώσεων Αεροπορίας-ΘΑΑ. Στην απαγόρευση δεν περιλαμβάνεται η ακτή κολύμβησης του ΚΕΔΑ/Ζ.
  • Στην περιοχή του Ασωπού ποταμού 200 μ. εκατέρωθεν της εκβολής του.

Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι οι Δ/νσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής πρέπει να συνεργασθούν με τους υπεύθυνους εκπροσώπους των ΟΤΑ και τις αντίστοιχες Λιμενικές Αρχές ή Οργανισμούς (ΕΟΤ κ.λπ.) τόσο για την εφαρμογή των αναγκαίων προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων από τους υπόχρεους, σε τακτή πάντοτε προθεσμία και στα πλαίσια των υγειονομικών και λοιπών διατάξεων, όσο και για την τήρηση όρων υγιεινής (αποδυτήρια, αποχωρητήρια, ντους, δοχεία συλλογής απορριμμάτων κ.λπ.).

Για τις περιπτώσεις ακαταλληλότητας των ακτών για κολύμβηση, επισημαίνεται η ανάγκη σήμανσης από τους υπεύθυνους των ακτών, με ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε αφού ενημερωθούν από τις αρμόδιες Δ/νσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου να τοποθετήσουν απαγορευτικές πινακίδες στα σημεία που κρίθηκαν ακατάλληλα για κολύμβηση.

Οι Λιμενικές Αρχές παρακαλούνται για την επιτήρηση των σημείων αυτών, ώστε οι πινακίδες να τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία και να μην καταστρέφονται.

Υπενθυμίζεται η ανάγκη εντατικοποίησης τόσο του συστηματικού δειγματοληπτικού ελέγχου των νερών κολύμβησης, όσο και της παρακολούθησης των πιθανών πηγών ρύπανσης (εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων κ.λπ.) με στόχο την εξυγίανση του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

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