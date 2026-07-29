Φωτιά στη Μυτιλήνη: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στο Πλωμάρι - Επιχειρούν έξι ενάερια μέσα

Snapshot Η πυρκαγιά στο Πλωμάρι Μυτιλήνης μαίνεται και οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν με 50 πυροσβέστες, 13 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρου, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Στάλθηκε μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Η φωτιά καίει στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου πάνω από τις Μηλιές, σε περιοχή με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4.

Η επιχείρηση κατάσβεσης δυσχεραίνεται από ισχυρούς βόρειους ανέμους που φτάνουν τα 6 μποφόρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο εξάπλωσης και αναζωπυρώσεων. Snapshot powered by AI

Μαίνεται η πύρινη λαίλαπα στο Πλωμάρι της Μυτιλήνης, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς να ενισχύονται διαρκώς.

Αυτή την ώρα στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, 50 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρου, ενώ από αέρος συνδράμουν τρία αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Η πυρκαγιά καίει στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου, πάνω από τις Μηλιές στη Μυτιλήνη, ενώ λίγο πριν τις 14:30 εστάλη και μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς η Mυτιλήνη βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς – κατηγορία 4, σύμφωνα με τον επίσημο χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Την επιχείρηση δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί. Στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Ισιδώρου προβλέπονται βόρειοι άνεμοι που φτάνουν τα 6 μποφόρ, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο γρήγορης εξάπλωσης και αναζωπυρώσεων.

Διαβάστε επίσης