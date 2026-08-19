Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Εκπνέει σε δύο 24ωρα η προθεσμία - Ποιοι δικαιούνται έως 500 ευρώ

Αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση των αιτήσεων στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», καθώς η προθεσμία εκπνέει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 23:59.

Η πλατφόρμα είναι ανοιχτή από τις 10 Αυγούστου για όλους τους ενδιαφερόμενους, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ. Η αίτηση μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά με κωδικούς Taxisnet είτε μέσω ΚΕΠ.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δύο διαθέσιμες επιλογές. Ηλεκτρονική υποβολή μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027, με χρήση κωδικών Taxisnet, και υποβολή αίτησης με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.

Το πρόγραμμα του υπουργείου Τουρισμού προβλέπει αυξημένη οικονομική ενίσχυση και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, με στόχο να διευρυνθεί ο αριθμός των νοικοκυριών που μπορούν να συμμετάσχουν.

Βασική αλλαγή του νέου κύκλου είναι η μεγαλύτερη έμφαση στον τουρισμό εκτός της περιόδου αιχμής.

Συγκεκριμένα, το 70% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος θα κατευθυνθεί σε διακοπές που πραγματοποιούνται από Οκτώβριο έως Απρίλιο.

Παράλληλα, προβλέπονται υψηλότερα ποσά ενίσχυσης για τους χειμερινούς και τους ενδιάμεσους μήνες, προκειμένου να ενισχυθεί η τουριστική κίνηση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Ποια είναι τα νέα εισοδηματικά όρια

Τα ανώτατα εισοδηματικά όρια έχουν αυξηθεί σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο.

Για άγαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται πλέον στις 21.000 ευρώ, από 19.000 ευρώ.

Για έγγαμους χωρίς παιδιά, το αντίστοιχο όριο ανέρχεται σε 33.000 ευρώ, έναντι 31.000 ευρώ.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για μονογονεϊκές οικογένειες και οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα παιδιά. Στις συγκεκριμένες κατηγορίες, το εισοδηματικό όριο αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς να προβλέπεται ανώτατος αριθμός παιδιών για τον υπολογισμό.

Επιπλέον, όσοι κληρωθούν και έχουν τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα παιδιά θα λάβουν επιπλέον ενίσχυση 50 ευρώ για κάθε παιδί.

Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει και ειδική πρόβλεψη για τα άτομα με αναπηρία. Συγκεκριμένα, άτομα με αναπηρία 67% και άνω, καθώς και οικογένειες με τέκνα ΑμεΑ, μπορούν να συμμετάσχουν χωρίς να εφαρμόζεται εισοδηματικό κριτήριο.

Δύο περίοδοι για τη χρήση της ενίσχυσης

Ο «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» προβλέπει δύο διαφορετικές φάσεις υλοποίησης. Η πρώτη φάση θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Για τη δεύτερη φάση δεν προβλέπεται νέα κλήρωση. Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν από τη λίστα επιλαχόντων της πρώτης κλήρωσης, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο του 2026.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και τα κριτήρια συμμετοχής παρέχονται μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027.

Για υποστήριξη λειτουργεί επίσης το Γραφείο Υποστήριξης του Προγράμματος, καθημερινά από τις 09:00 έως τις 17:00, στο τηλέφωνο 210 2150231.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνεργασία των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ την υλοποίησή του έχει αναλάβει η Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ.

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