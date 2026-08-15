Κοινωνικός Τουρισμός: Για πόσες διανυκτερεύσεις και πού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το voucher

Τι προβλέπεται για τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Κοινωνικός Τουρισμός: Για πόσες διανυκτερεύσεις και πού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το voucher
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού ισχύει έως τις 22 Ιουνίου 2027 και επιτρέπει έως 6 διανυκτερεύσεις σε καταλύματα του Μητρώου Παρόχων της ΔΥΠΑ.
  • Οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν κρατήσεις απευθείας με τους παρόχους και οι συνοδοί μπορούν να διαμείνουν χωρίς τον δικαιούχο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
  • Σε περιπτώσεις πρόωρης αναχώρησης απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων από τον δικαιούχο και ενημέρωση του παρόχου μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ.
  • Σε Λέρο, Μυτιλήνη, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο επιτρέπονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις, ενώ σε Βόρεια Εύβοια, Έβρο και Θεσσαλία έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.
  • Επιδοτούνται επίσης ακτοπλοϊκά εισιτήρια με 25% ιδιωτική συμμετοχή, εκτός από τα ΑμεΑ που λαμβάνουν δωρεάν εισιτήρια, και υπάρχει 20% προσαύξηση επιδότησης για ειδικές περιόδους και συγκεκριμένες περιοχές.
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Για 13 μήνες θα ισχύει το πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού, το οποίο λήγει στις 22 Ιουνίου 2027. Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

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Τι προβλέπεται για τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα

Οι δικαιούχοι – ωφελούμενα μέλη που είναι κάτοχοι Επιταγών Κοινωνικού Τουρισμού έρχονται απευθείας σε επαφή με τους παρόχους για τις κρατήσεις δωματίων.

Οι πάροχοι μπορούν να δεχθούν στο κατάλυμα ωφελούμενα μέλη, χωρίς αυτά να συνοδεύονται από τον δικαιούχο πολίτη, με την προϋπόθεση ότι αυτά:

  • είναι παιδιά ηλικίας άνω των 18 ετών,
  • είναι σύζυγοι των δικαιούχων,
  • είναι παιδιά ηλικίας 5 - 18 ετών που συνοδεύονται από τον/την σύζυγο του δικαιούχου πολίτη (ωφελούμενο μέλος ή μη),
  • η σύμβαση υπογράφεται από τους δικαιούχους ή από τα ωφελούμενα τέκνα άνω των 18 ετών ή τους/τις συζύγους των δικαιούχων (ωφελούμενα μέλη ή μη) με νόμιμη εξουσιοδότηση των δικαιούχων.

Δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν ξεχωριστές διακοπές:

  • οι συνοδοί ΑμεΑ χωρίς το άτομο με αναπηρία που συνοδεύουν,
  • τα παιδιά ηλικίας 5 έως 18 ετών χωρίς τους δικαιούχους ή τους/τις συζύγους τους (ωφελούμενα μέλη ή μη).

Με την άφιξη των δικαιούχων-ωφελούμενων μελών στο κατάλυμα ελέγχονται από τον πάροχο τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας τους και στη συνέχεια υπογράφεται μεταξύ τους ιδιωτικό συμφωνητικό.

Τέλος, ο πάροχος μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ ενεργοποιεί τις Επιταγές των δικαιούχων – ωφελουμένων μελών, καταχωρίζοντας τις ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης και επισυνάπτοντας το υπογεγραμμένο ιδιωτικό συμφωνητικό.

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Πρόωρη αναχώρηση: Στην περίπτωση που μετά την υπογραφή της σύμβασης δικαιούχος θελήσει για οποιονδήποτε λόγο να αναχωρήσει από το κατάλυμα πριν από την προβλεπόμενη στη σύμβαση ημερομηνία, δηλαδή πριν να πραγματοποιήσει τον αριθμό των διανυκτερεύσεων που έχει συμφωνήσει με τον πάροχο:

  • ο δικαιούχος συμπληρώνει δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις με την ημερομηνία της πρόωρης αναχώρησής του από το κατάλυμα και καταθέτει τη μία στον πάροχο και την άλλη σε οποιαδήποτε Υπηρεσία της ΔΥΠΑ την ημέρα της αναχώρησής του ή την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αναχώρησή του
  • ο πάροχος μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πριν από την αναχώρηση του δικαιούχου (check out) ή ταυτόχρονα με αυτήν, ενημερώνει για την ημερομηνία πρόωρης αναχώρησης, διαβιβάζοντας ηλεκτρονικά και αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης που του κατέθεσε ο δικαιούχος

Σε περίπτωση ωφελουμένων που πραγματοποιούν διακοπές χωρίς τον δικαιούχο η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από τα ίδια άτομα που είχαν εξουσιοδοτηθεί να υπογράψουν τη σύμβαση.

Οι περιοχές που μπορεί να χρησιμοποιηθεί το voucher

Ειδικά σε Λέρο, Μυτιλήνη, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή), ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία (πλην Σποράδων), μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η ιδιωτική συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για ΑμεΑ τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (από 15 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιανουαρίου 2027) και του Πάσχα (από 23 Απριλίου 2027 έως 9 Μαΐου 2027). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας (εκτός των Σποράδων).

Για τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι εκτυπώνουν την επιταγή από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) της ΔΥΠΑ και προσέρχονται σε ταξιδιωτικά γραφεία, πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων ή εκδοτήρια ηλεκτρονικών εισιτηρίων των παρόχων. Εκεί επιδεικνύουν την εκτυπωμένη επιταγή και ζητούν την έκδοση Εισιτηρίου Κοινωνικού Τουρισμού της κατηγορίας στην οποία εντάσσονται. Επισημαίνεται ότι για καμία κατηγορία δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, εξαιρουμένης της κατηγορίας πολυτέκνων.

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