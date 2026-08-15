Μεξικό: Διπλωματική κρίση με τις ΗΠΑ, βλέπουν «ανάμιξη» στα πολιτικά πράγματα της χώρας

Η μεξικανή πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ χαρακτήρισε χθες Παρασκευή «ανάμιξη» στα πολιτικά πράγματα της χώρας της την ακύρωση των θεωρήσεων διαβατηρίων που είχαν χορηγηθεί σε πολιτικές προσωπικότητες όπως ο γιος του προκατόχου και μέντορά της, του Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ.

Ο γιος του πρώην προέδρου ανέφερε προχθές Πέμπτη ότι η αμερικανική κυβέρνηση ακύρωσε τη βίζα που του είχε δώσει «χωρίς κανέναν λόγο», σε επιστολή την οποία απηύθυνε στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και δημοσιοποίησε μέσω Instagram.

Ο Αντρές Μανουέλ Λόπες Μπελτράν απέδωσε το ότι ακυρώθηκε η βίζα που του είχε δοθεί στη «συντηρητική νοσηρή φοβία» έναντι του κυβερνώντος κόμματος MORENA, που ίδρυσε ο πατέρας του και πρώην πρόεδρος και βρίσκεται στην εξουσία στο Μεξικό από το 2018.

Σύμφωνα με μεξικανικά ΜΜΕ, οι ΗΠΑ ακύρωσαν τις βίζες περίπου πενήντα στελεχών και προσωπικοτήτων της παράταξης της μεξικανικής συμπολίτευσης, κυρίως διότι τους προσάπτουν σχέσεις με το οργανωμένο έγκλημα. Ελάχιστοι πάντως έχουν αναγνωρίσει δημόσια το μέτρο σε βάρος τους.

Η πρόεδρος Σέινμπαουμ εκτίμησε χθες ότι οι ακυρώσεις οφείλονται στην πρόθεση να υπάρξει «επέμβαση» στα πολιτικά πράγματα της χώρας της, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί κάθε πρωί.

Η αρχηγός του κράτους πάντως είπε πως δεν θεωρεί ότι θα υπάρξει πρόβλημα στην ευρύτερη σχέση με την Ουάσιγκτον. «Πρέπει πάντα να επιδιώκουμε καλή σχέση -- όμως πρέπει επίσης να λέμε τα πράγματα» όπως έχουν, έκρινε.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μεξικό αρνήθηκε να σχολιάσει το ζήτημα. Οι «φάκελοι των θεωρήσεων διαβατηρίων είναι εμπιστευτικοί», περιορίστηκε να πει εκπρόσωπος της στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το κόμμα MORENA τόνισε σε ανακοίνωσή του πως απορρίπτει τη «χρήση εργαλείων για μεταναστευτικά και ταξιδιωτικά ζητήματα ως μηχανισμού ανάμιξης στα πολιτικά πράγματα» της χώρας.