Βόλος: Ανήλικος οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς κράνος και πινακίδες - Τραυμάτισε αστυνομικό

Snapshot Ένας ανήλικος συνελήφθη στον Βόλο για οδήγηση μοτοσικλέτας χωρίς κράνος και πινακίδες κυκλοφορίας.

Ο ανήλικος δεν υπάκουσε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα για να διαφύγει.

Κατά τη σύλληψή του, επιτέθηκε απρόκλητα σε αστυνομικό, τραυματίζοντάς τον ελαφρά, και προκάλεσε ζημιές σε περιπολικό όχημα.

Ο ανήλικος διέφυγε αρχικά μετά την επίθεση αλλά συνελήφθη σε άλλο σημείο της πόλης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός ανηλίκου προχώρησαν αστυνομικοί στον Βόλο, μετά τον εντοπισμό του να οδηγεί δίκυκλη μοτοσικλέτα χωρίς κράνος και πινακίδες κυκλοφορίας, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Σύμφωνα με το gegonotanews.gr, όταν οι αστυνομικοί έκαναν στον ανήλικο σήμα να σταματήσει για επικείμενο έλεγχο, δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, καταφέρνοντας να διαφύγει.

Ακολούθησαν αναζητήσεις από τις αστυνομικές δυνάμεις και ο ανήλικος εντοπίστηκε λίγο αργότερα σε σημείο της πόλης. Εκεί, σύμφωνα με την Αστυνομία, επιτέθηκε απρόκλητα με τα χέρια εναντίον αστυνομικού, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει ελαφρά, ενώ προκάλεσε και υλικές ζημιές σε περιπολικό όχημα.

Στη συνέχεια, ο ανήλικος κατάφερε να διαφύγει εκ νέου, ωστόσο εντοπίστηκε αργότερα σε άλλο σημείο του Βόλου, όπου και συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

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