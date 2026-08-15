Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ιερά Μονή Μεταμόρφωση του Σωτηρος Χανίων για τον Δεκαπενταύγουστο

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε σε χώρους της Ιεράς Μονής και φιλοξενήθηκε στο Αρχονταρίκι της Μονής για το καθιερωμένο κέρασμα

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ιερά Μονή Μεταμόρφωση του Σωτηρος Χανίων για τον Δεκαπενταύγουστο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην Ιερά Μονή Μεταμόρφωση του Σωτήρος στο Βαρύπετρο Χανίων παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της εορτής Κοιμήσεως της Θεοτόκου σήμερα 15 Αυγούστου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Από νωρίς το πρωί ο πρωθυπουργός συνοδευόμενος από την ηγουμένη Θεοξένη, της Ιεράς Μονής εισήλθε στο καθολικό, προσκύνησε και παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία στην οποία ψαλτικά συμμετέχουν αποκλειστικά οι μοναχές που διαβιούν και μονάζουν.

Τη λειτουργία παρακολούθησαν ο βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, εκπροσώποι των αρχών, της Περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς επίσης πλήθος πιστών. Σε δήλωση του ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε, σε όλα τα μεγάλα ιερά προσκυνήματα της Παναγίας και τα απομακρυσμένες εξωκλήσια που γιορτάζουν σήμερα την μεγάλη αυτή γιορτή της ορθοδοξία.

"Είναι πάντα μία ευκαιρία άναστοχασμού και αναζήτησης της πραγματικής δύναμης που μας δίνει η πίστη μας, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες, είτε αυτές είναι προσωπικές είτε αφορούν τη χώρα είτε προσωπικά. Σήμερα όμως η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και με αυτούς, οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, τους πυροσβέστες μας, τους εθελοντές μας, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης που και φέτος δίνουνε αυτήν την δύσκολη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση και μας θυμίζουν ότι, για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες δεν υπάρχουν γιορτές. Βρίσκονται καθημερινά ταγμένοι στο καθήκον. Σήμερα δεν είναι μέρα για πολλά λόγια, είναι μία ευκαιρία να περάσουμε λίγες ήρεμες στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπάμε, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτά τα οποία μας έχει δώσει ο θεός και να αντλησουμε δύναμη ώστε να συνεχίσουμε ο καθένας τον δικό του καθημερινό αγώνα. Χρόνια πολλά σε όλες τις ελληνίδες σε όλους τους έλληνες απανταχού της γης".

Ακολούθως ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε σε χώρους της Ιεράς Μονής και φιλοξενήθηκε στο Αρχονταρίκι της Μονής για το καθιερωμένο κέρασμα, όπου συνομίλησε με την ηγουμένη και τη συνοδεία της.

Ο πρωθυπουργός βρίσκεται στα Χανιά τις ημέρες αυτές για ολιγοήμερες διακοπές, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας αλλά καθημερινά δίπλα στη φύση και φίλους.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:51ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η επιδημία του Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό στοιχίζει τη ζωή σε έναν άνθρωπο κάθε 30 λεπτά

10:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί: Ποιοι θα πληρωθούν στα τέλη Αυγούστου

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ιερά Μονή Μεταμόρφωση του Σωτηρος Χανίων για τον Δεκαπενταύγουστο

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Ημιβύθιση ιστιοφόρου - Υπήκοοι Τουρκίας και Βελγίου οι επιβαίνοντες

10:37ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάθε πότε πρέπει να περνάει ΚΤΕΟ το όχημά σας

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κω μετά από ολονύχτια μάχη με τις φλόγες

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ανήλικος οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς κράνος και πινακίδες - Τραυμάτισε αστυνομικό

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Στους 20 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό στην Ινδονησία: Κατέρρευσαν κτήρια, χωρίς ρεύμα πόλεις και χωριά - Δείτε βίντεο

10:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Για πόσες διανυκτερεύσεις και πού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το voucher

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Αυξημένη η έξοδος από τα λιμάνια της Αττικής παρά το απαγορευτικό και τις τροποποιήσεις

10:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Στέφανος Μάνος σε ηλικία 87 ετών

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Διπλωματική κρίση με τις ΗΠΑ, βλέπουν «ανάμιξη» στα πολιτικά πράγματα της χώρας

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Μίσιγκαν: Έξι νεκροί από πυροβολισμούς - Νεκρός ο δράστης

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Ζητά συνομιλίες με τη Βόρεια Κορέα για αντικατάσταση της ανακωχής με ειρήνη

09:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 21 Αυγούστου

09:48ΑΠΟΨΕΙΣ

Γιατί άραγε καταρρέει μια αυτοκρατορία όπως η ΕΕ;

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Στην τελική ευθεία η Καλαμαριά

09:43ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επίθεση κατά δεξαμενόπλοιου στα Στενά του Ορμούζ

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου: Πότε θα δείτε το λαμπρότερο φεγγάρι του έτους

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Σε κατάσταση σοκ η οικογένεια του πρώην καθηγητή του Κέιμπριτζ που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του - «Η παραπληροφόρηση ήταν υπερβολική για εκείνον»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Στέφανος Μάνος σε ηλικία 87 ετών

17:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύστημα IRIS: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών

16:11WHAT THE FACT

Oικοδόμος στην Αυστραλία αποκαλύπτει τον μισθό του: «Μετά από 8 ώρες φεύγουμε με 300 ευρώ»

08:40LIFESTYLE

Άλλος για Πάρο τράβηξε και άλλος για Χαλκιδική – Πού κάνουν διακοπές οι παρουσιαστές

20:26WHAT THE FACT

Νύφη πήγε στον γάμο της με αγελάδα - «Είναι η καλύτερή μου φίλη», είπε

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική μοίρα της Marzieh Nayeri: Εξαναγκάστηκε σε γάμο στα 17, την παρενοχλούσαν σεξουαλικά φίλοι του συζύγου, εκτελέστηκε στα 24

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Ποια δρομολόγια πραγματοποιούνται από τα λιμάνια της Αττικής - Απαγορευτικό απόπλου μέχρι τις 13:00

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Στους 20 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό στην Ινδονησία: Κατέρρευσαν κτήρια, χωρίς ρεύμα πόλεις και χωριά - Δείτε βίντεο

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Σε κατάσταση σοκ η οικογένεια του πρώην καθηγητή του Κέιμπριτζ που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του - «Η παραπληροφόρηση ήταν υπερβολική για εκείνον»

22:12ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Πώς θα κυλήσει ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο - Πότε έρχεται νέο κύμα καύσωνα

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου: Πότε θα δείτε το λαμπρότερο φεγγάρι του έτους

06:42ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Ελληνικές συμμετοχές σε επτά τελικούς - Το πρόγραμμα της 6ης ημέρας

06:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρά μποφόρ στο Αιγαίο και μικρή πτώση της θερμοκρασίας - Πού θα ρίξει καταιγίδες

20:28WHAT THE FACT

Σίγουρα σας έχει… ξεφύγει: Το πιο αγενές πράγμα που κάνετε όταν ψωνίζετε στο σούπερ μάρκετ

08:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Τι αλλάζει στη φορολογία και στους συντελεστές - Πίνακες και παραδείγματα

05:45ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα 15 Αυγούστου - Τα ονόματα που γιορτάζουν

07:55ΕΘΝΙΚΑ

Τορπιλισμός της «Έλλης» στην Τήνο τον 15Αύγουστο του 1940: Ηχητικό ντοκουμέντο και μαρτυρίες

07:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μπόνους για 40.000 δημόσιους υπαλλήλους – Τα 4 κριτήρια για την επιβράβευση

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Στενό μαρκάρισμα της Τουρκίας στην Αίγυπτο για να υπογράψει τη συμφωνία της Μέκκας

07:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Τουρισμός υπερπολυτελείας: Η αγορά των βιλών που κοστίζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ την ημέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ