Σε κατάσταση σοκ η οικογένεια του πρώην καθηγητή του Κέιμπριτζ που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Σοκ στην Αγγλία έχει προκαλέσει η είδηση θανάτου του 41χρονου Τζέισον Άρντεϊ, του πρώην καθηγητή του Κέιμπριτζ που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Λονδίνο το απόγευμα της Παρασκευής, λίγες ημέρες αφού ξέσπασε ένα σκάνδαλο σχετικά με το ψεύτικο βιογραφικό και τη διατριβή του.

Η οικογένεια του Άρντεϊ δηλώνει ότι είναι «σε κατάσταση σοκ που χάσαμε αυτόν τον καταπληκτικό πατέρα, σύντροφο, αδελφό, θείο και γιο». «Η εκστρατεία παραπληροφόρησης ήταν υπερβολικά μεγάλη για τον Τζέισον, έναν ήρεμο άνθρωπο που πάντα ήθελε να βλέπει το καλύτερο στους άλλους».

Ο Άρντεϊ, ο οποίος ήταν ο νεότερος μαύρος καθηγητής στην ιστορία του βρετανικού πανεπιστημίου, έχοντας διοριστεί καθηγητής κοινωνιολογίας τον Μάρτιο του 2023, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του το απόγευμα της Παρασκευής, αφού αστυνομικοί κλήθηκαν σε μια διεύθυνση στην περιοχή Μπάτερσι στο δυτικό Λονδίνο.

Σε ανακοίνωσή της, η Μητροπολιτική αστυνομία δήλωσε: «Οι αρχές κλήθηκαν στην διεύθυνση στις 15:12 από την Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου. Ένας άνδρας 41 ετών εντοπίστηκε νεκρός. Η αστυνομία διευκρίνισε ότι ο θάνατος αντιμετωπίζεται ως απροσδόκητος, αλλά δεν θεωρείται ύποπτος. Οι συγγενείς του έχουν ενημερωθεί και η υπόθεση θα παραπεμφθεί στον ιατροδικαστή. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία του θανάτου».

Η υπουργός Παιδείας του Ηνωμένου Βασιλείου, Λούσι Πάουελ, δήλωσε «βαθιά συγκλονισμένη και θλιμμένη» από την είδηση θανάτου του 41χρονου και κάλεσε τον κόσμο να θυμηθεί ότι σε τέτοιες δημόσιες υποθέσεις «εμπλέκονται αληθινοί άνθρωποι με άτομα που τους αγαπούν».

Ο Τζείσον Άρντεϊ

«Δεν δολοφόνησα κανέναν»

Ο 41χρονος Άρντεϊ είχε αρνηθεί ότι είχε διαπράξει οποιαδήποτε λογοκλοπή, αλλά είχε παραδεχτεί λάθη στο έργο του, και την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ότι η πρόσφατη διαμάχη σχετικά με τη δουλειά του είχε οδηγήσει σε «αδιάκοπες προσωπικές επιθέσεις».

Το σκάνδαλο ξέσπασε όταν ένας άλλος ακαδημαϊκός, ο Νέιθαν Κόφνας, ο οποίος απολύθηκε από τη θέση του στο Κέιμπριτζ το 2024, είχε δηλώσει ότι εντόπισε πολυάριθμα περιστατικά λογοκλοπής στο έργο του καθηγητή.

Ο Άρντεϊ είχε δηλώσει ότι ορισμένα λάθη στην πρώιμη ακαδημαϊκή του εργασία οφείλονταν στον αυτισμό του, καθώς, όπως είχε υποστηρίξει, βασιζόταν στη μίμηση για να κατανοήσει τις πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι ένας παρόμοιος έλεγχος θα έβρισκε ανάλογα λάθη και στα έργα άλλων ακαδημαϊκών.

«Μιλάμε για τον ακαδημαϊκό χώρο εδώ. Δεν δολοφόνησα κανέναν. Πιστεύω ότι η σκληρότητα που έχω βιώσει και η παρουσίασή μου ως ψεύτη και φαντασιόπληκτου είναι εντελώς απαράδεκτη», είχε δηλώσει στους Times στις αρχές Αυγούστου.

Ανακοινώνοντας την παραίτησή του την περασμένη εβδομάδα, ο Άρντεϊ είχε δηλώσει ότι το «προσωπικό κόστος» της κριτικής εναντίον του είχε γίνει «υπερβολικά μεγάλο».

«Αν και η κριτική αποτελεί αναπόφευκτο μέρος της ακαδημαϊκής ζωής, αυτό που έχω βιώσει έχει ξεπεράσει κατά πολύ μια επιστημονική διαφωνία. Οι αδιάκοπες κατηγορίες, οι εικασίες και τα δημόσια σχόλια έχουν επιβαρύνει βαθιά εμένα και τους ανθρώπους που αγαπώ», είχε πει, ενώ τόνισε ότι η παραίτησή του δεν θα πρέπει «να εκληφθεί ως αποδοχή των αφηγήσεων που έχουν διαμορφωθεί γύρω από εμένα».

Η έρευνα του Κέιμπριτζ

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ είχε ανακοινώσει ότι ερευνά κάποιες καταγγελίες για λογοκλοπή σχετικά με τη διατριβή του Άρντεϊ, ενώ το Πανεπιστήμιο Λίβερπουλ Τζον Μουρς (LJMU) ερευνούσε ορισμένες δημοσιεύσεις του πρώην καθηγητή σε επιστημονικά περιοδικά.

Το LJMU, από το οποίο είχε λάβει το διδακτορικό του ο Άρντεϊ το 2015, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν είχε διαπράξει λογοκλοπή.

Αργότερα, το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ ανακοίνωσε ότι ξεκινά επίσημη έρευνα σχετικά με τα ακαδημαϊκά προσόντα και ορισμένες τιμητικές ακαδημαϊκές θέσεις που εμφανίζονταν στο βιογραφικό του Άρντεϊ.

Στο βιογραφικό του εμφανίζονταν, μεταξύ άλλων, θέσεις επισκέπτη καθηγητή στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Οχάιο, στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης και στο Πανεπιστήμιο Νέλσον Μαντέλα στην Νότια Αφρική, όμως εκπρόσωποι των ιδρυμάτων αμφισβήτησαν ότι ο Άρντεϊ πράγματι κατείχε τέτοιες θέσεις.

Παράλληλα, είχε παρουσιαστεί ως επίτιμος καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου του Ντάρχαμ, αν και η σχέση του με το συγκεκριμένο ίδρυμα είχε πλέον λήξει.

Το Jesus College στο Κέμπριτζ, όπου ήταν μέλος του διδακτικού προσωπικού, ξεκίνησε επίσης έρευνα.

Στην συνέχεια, εμφανίστηκαν διάφορα ερωτήματα για το βιογραφικό του Άρντεϊ.

Σε ομιλία του το 2022, είχε δηλώσει ότι παρακολουθούσε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην «Ψυχοδυναμική Πρακτική» στο Πανεπιστήμιο του Μπίρκμπεκ του Λονδίνου, κάτι που δεν φαινόταν στην λίστα των προσόντων του.

Αμφισβητήθηκαν επίσης κάποιοι ισχυρισμοί που είχε κάνει, μεταξύ των οποίων και το γεγονός ότι είχε πει ότι έτρεξε 600 μίλια μέσα σε έξι ημέρες και ότι συγκέντρωσε εκατομμύρια λίρες για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Ο ίδιος είχε αρνηθεί ότι ήταν μυθομανής, εξηγώντας ότι οι εκατομμύρια λίρες που είχε συγκεντρώσει, δεν ήταν ατομικό έργο, αλλά συμμετείχε σε μια ομάδα περισσότερων από 100 ανθρώπων που συγκέντρωσαν τα χρήματα.

Ερωτήματα τέθηκαν ακόμη και για αναφορές του σε εθελοντική δράση στη Νότια Αμερική και τη Δυτική Αφρική, καθώς ο ΜΚΟ WaterAid αμφισβήτησε τον ισχυρισμό ότι είχε εργαστεί εθελοντικά για την εγκατάσταση υποδομών ύδρευσης.

Διαβάστε επίσης