Τρέχοντας με 800 χιλιόμετρα την ώρα: Νέο παγκόσμιο ρεκόρ για κινεζικό τρένο μαγνητικής αιώρησης

Ένα κινεζικό τρένο μαγνητικής αιώρησης, γνωστό ως maglev, κατέγραψε νέο παγκόσμιο ρεκόρ, φτάνοντας τα 800 χιλιόμετρα την ώρα μέσα σε μόλις 5,3 δευτερόλεπτα.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που συρμός τεχνολογίας maglev αγγίζει αυτό το όριο ταχύτητας, το οποίο βρίσκεται πλέον κοντά στις ταχύτητες πλεύσης ενός επιβατικού αεροσκάφους. Για σύγκριση, τα περισσότερα αεροπλάνα επιβατικών πτήσεων κινούνται συνήθως με περίπου 800 έως 900 χιλιόμετρα την ώρα.

🚄 Chinese maglev train sets a world record — hitting 800 km/h in just 5.3 seconds



It is the first time a maglev train has reached such a speed. At 800 km/h, it’s already approaching the cruising speed of a passenger jet. pic.twitter.com/DrKSyrQHLY — NEXTA (@nexta_tv) August 14, 2026

Η τεχνολογία maglev βασίζεται στη μαγνητική αιώρηση: ο συρμός δεν κινείται πάνω σε συμβατικές σιδηροτροχιές με τροχούς, αλλά «αιωρείται» ελαφρώς πάνω από την ειδική υποδομή μέσω ισχυρών μαγνητικών πεδίων. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται σημαντικά η τριβή, γεγονός που επιτρέπει την ανάπτυξη πολύ υψηλών ταχυτήτων.

Το επίτευγμα θεωρείται σημαντικό για την έρευνα στις υπερταχείες χερσαίες μεταφορές, αν και η επίδοση καταγράφηκε σε ελεγχόμενο δοκιμαστικό περιβάλλον και δεν αφορά, σε αυτή τη φάση, κανονική επιβατική διαδρομή.

Η Κίνα επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη σιδηροδρομικών υποδομών υψηλής ταχύτητας και σε τεχνολογίες maglev, επιδιώκοντας να μειώσει τον χρόνο μετακίνησης μεταξύ μεγάλων αστικών κέντρων και να ενισχύσει την τεχνολογική της παρουσία στον τομέα των μεταφορών.