Τρέχοντας με 800 χιλιόμετρα την ώρα: Νέο παγκόσμιο ρεκόρ για κινεζικό τρένο μαγνητικής αιώρησης

Η τεχνολογία maglev βασίζεται στη μαγνητική αιώρηση: ο συρμός δεν κινείται πάνω σε συμβατικές σιδηροτροχιές με τροχούς, αλλά «αιωρείται» ελαφρώς πάνω από την ειδική υποδομή μέσω ισχυρών μαγνητικών πεδίων

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Τρέχοντας με 800 χιλιόμετρα την ώρα: Νέο παγκόσμιο ρεκόρ για κινεζικό τρένο μαγνητικής αιώρησης
ΚΟΣΜΟΣ
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Ένα κινεζικό τρένο μαγνητικής αιώρησης, γνωστό ως maglev, κατέγραψε νέο παγκόσμιο ρεκόρ, φτάνοντας τα 800 χιλιόμετρα την ώρα μέσα σε μόλις 5,3 δευτερόλεπτα.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που συρμός τεχνολογίας maglev αγγίζει αυτό το όριο ταχύτητας, το οποίο βρίσκεται πλέον κοντά στις ταχύτητες πλεύσης ενός επιβατικού αεροσκάφους. Για σύγκριση, τα περισσότερα αεροπλάνα επιβατικών πτήσεων κινούνται συνήθως με περίπου 800 έως 900 χιλιόμετρα την ώρα.

Η τεχνολογία maglev βασίζεται στη μαγνητική αιώρηση: ο συρμός δεν κινείται πάνω σε συμβατικές σιδηροτροχιές με τροχούς, αλλά «αιωρείται» ελαφρώς πάνω από την ειδική υποδομή μέσω ισχυρών μαγνητικών πεδίων. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται σημαντικά η τριβή, γεγονός που επιτρέπει την ανάπτυξη πολύ υψηλών ταχυτήτων.

Το επίτευγμα θεωρείται σημαντικό για την έρευνα στις υπερταχείες χερσαίες μεταφορές, αν και η επίδοση καταγράφηκε σε ελεγχόμενο δοκιμαστικό περιβάλλον και δεν αφορά, σε αυτή τη φάση, κανονική επιβατική διαδρομή.

Η Κίνα επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη σιδηροδρομικών υποδομών υψηλής ταχύτητας και σε τεχνολογίες maglev, επιδιώκοντας να μειώσει τον χρόνο μετακίνησης μεταξύ μεγάλων αστικών κέντρων και να ενισχύσει την τεχνολογική της παρουσία στον τομέα των μεταφορών.

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