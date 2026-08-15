Κολομβία: Έκτη ημέρα ερευνών για αγνοούμενους - Σβήνουν οι ελπίδες επιβίωσής τους

Η αναζήτηση των εκατοντάδων αγνοουμένων συνεχίζεται

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Κολομβία: Έκτη ημέρα ερευνών για αγνοούμενους - Σβήνουν οι ελπίδες επιβίωσής τους
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η αναζήτηση των αγνοουμένων από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία συνεχίζεται για έκτη ημέρα.
  • Ο σεισμός προκάλεσε 287 νεκρούς, περίπου 4.000 τραυματίες και 379 αγνοούμενους, ενώ κατέστρεψε πάνω από 13.000 ακίνητα.
  • Ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας χαρακτήρισε την κατάσταση «Αποκάλυψη» και υποσχέθηκε οικονομική βοήθεια και στήριξη στους πληγέντες.
  • Η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, ανακοίνωσε οικονομική βοήθεια για την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού.
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Παρότι οι πιθανότητες επιβίωσης θεωρείται πως -αν δεν έχουν εκμηδενιστεί- έχουν μειωθεί δραματικά, επαγγελματίες και εθελοντές διασώστες συνέχιζαν χθες Παρασκευή να ψάχνουν στα βουνά από συντρίμμια στην Κολομβία τους εκατοντάδες αγνοούμενους του σεισμού της Δευτέρας, που άφησε πίσω, σύμφωνα με τον νέο πρόεδρο της χώρας, κατάσταση που παραπέμπει στην «Αποκάλυψη».

Πολλοί πιάνονται από την ελπίδα πως μπορούν ακόμα να βρεθούν ζωντανοί και να σωθούν οι δικοί τους άνθρωποι, μολονότι η σημερινή είναι η έκτη ημέρα των επιχειρήσεων έρευνας.

Κι η οσμή της αποσύνθεσης πνίγει τις περιοχές που υπέστησαν τις χειρότερες ζημιές.

Μηχανήματα έργου έχουν αρχίσει τα τελευταία 24ωρα να απομακρύνουν συντρίμμια από τοποθεσίες όπου αποκλείστηκε κάθε ενδεχόμενο να υπάρχουν επιζώντες του σεισμού 7,4 βαθμών που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα), του φονικότερου στην Κολομβία από την αρχή του αιώνα.

Colombia Earthquake

Οι κηδείες πλέον διαδέχονται η μια την άλλη.

Κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό, η σεισμική δόνηση, που έπληξε κυρίως τις ακτές της χώρας στον Ειρηνικό ωκεανό και τομέα όπου παράγεται καφές, στα δυτικά, στοίχισε τη ζωή σε 287 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους σχεδόν 4.000.

379 οι αγνοούμενοι

Οι αρχές κάνουν λόγο για 379 ακόμη αγνοούμενους.

Η κατάσταση θυμίζει «την Αποκάλυψη», είπε ο πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια στην Περέιρα, μια από τις πόλεις που υπέστησαν τα πιο σκληρά χτυπήματα.

Έκανε επισκέψεις-αστραπές σε πληγείσες περιοχές και υποσχέθηκε βοήθεια, ιδίως στην καταβολή ενοικίων όσων έμειναν άστεγοι και θα χρειαστούν νέα σπίτια.

Ο πρόεδρος της λεγόμενης σκληρής δεξιάς, που έκανε προεκλογική εκστρατεία υποσχόμενος δραστικές περικοπές των δημοσίων δαπανών και καταφερόμενος συχνά-πυκνά κατά των «ελίτ», έκανε μάλιστα λόγο για «σχέδιο Μάρσαλ» στην περιοχή, από τις πιο φτωχές της Κολομβίας, που ήταν κατ’ αυτόν ως τώρα «εγκαταλελειμμένη στην τύχη της» από αυτόν που παρουσίασε ως υδροκεφαλισμό του «κεντρικού κράτους».

Ο νέος πρόεδρος, που ανέλαβε την εξουσία μόλις μια εβδομάδα νωρίτερα, βρέθηκε αντιμέτωπος με απροσδόκητη, τεράστια κρίση.

Στην Περέιρα, οι εξαντλητικές μέρες αρχίζουν να κάμπτουν το ηθικό ακόμη και των διασωστών με τον μεγαλύτερο ζήλο.

Colombia Earthquake

Με ράσο, κομποσκοίνι στο χέρι και κράνος προστασίας όπως αυτά που φορούν στα εργοτάξια στο κεφάλι, ο ιερωμένος Νέλσον Χιράλδο προσπαθεί να ανακουφίσει ψυχικά κατάκοπους διασώστες.

Ο 72χρονος δεν θα το ομολογήσει, αλλά δεν είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από εκείνους. Οι κάτοικοι της πόλης του, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο, «σιωπούν», κρατούν «το κεφάλι χαμηλωμένο», έχουν «θλίψη στα βλέμματα».

Χθες το πρωί, ο Ερνάν Χιράλδο ήθελε να πιστεύει πως θα βρεθεί ζωντανό το παιδί του, ο Χουάν Φελίπε, 24 ετών, που ετοιμαζόταν για τον γάμο του μεθαύριο Κυριακή.

Το πτώμα του νεαρού εντοπίστηκε μερικές ώρες αργότερα, το απόγευμα.

Αλληλεγγύη και βοήθεια

Στην Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, τμήμα του νεκροτομείου έχει καταρρεύσει.

Τα πτώματα έτσι μεταφέρονται στην Παλμίρα, κάπου 30 χιλιόμετρα μακριά, σε νεκροτομείο οι δυνατότητες υποδοχής του οποίου ενισχύθηκαν εκτάκτως.

Περίπου είκοσι άνθρωποι περίμεναν υπομονετικά χθες νέα για τους δικούς τους, αγνοούμενους ή νεκρούς. Ανάμεσά τους η Λορένα Λεόν, που πήγε να αναγνωρίσει τα πτώματα τριών εξαδέλφων της. Βρέθηκαν προχθές Πέμπτη, αγκαλιασμένες, κάτω από τραπέζι.

Colombia Earthquake

Σεισμός στην Κολομβία

AP/Dario Cardona

Σε κοντινές σκηνές, προσφέρονται στον κόσμο ψυχολογική στήριξη, γεύματα, κάτι να πιεί.

Έχει στηθεί επίσης χώρος προσευχής.

Σε όλη τη χώρα, οι εκδηλώσεις αλληλεγγύης συνεχίζονται. Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώνουν τρόφιμα, νερό, φάρμακα, ρούχα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης για τους σεισμοπαθείς, ιδίως στο μεγαλύτερο στάδιο της χώρας, στην πρωτεύουσα Μπογοτά.

Κάθε προσφορά είναι ευπρόσδεκτη -- καθώς κάπου 13.000 ακίνητα καταστράφηκαν εν μέρει ή ολοσχερώς κι αμέτρητες οικογένειες δεν έχουν πλέον στέγη.

Σε διεθνές επίπεδο, διάφορες χώρες, ανάμεσά τους οι ΗΠΑ, ιστορικός σύμμαχος της Κολομβίας, έχουν ανακοινώσει τη χορήγηση βοήθειας στο κράτος της Λατινικής Αμερικής.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή νέα προσφορά οικονομικής βοήθειας στη χώρα, άλλων 11 εκατομμυρίων δολαρίων, αυξάνοντας το σύνολο της συνεισφοράς των ΗΠΑ στα 26,5 εκατομμύρια.

Η Παγκόσμια Τράπεζα σκοπεύει από την πλευρά της να εκταμιεύσει από την πλευρά της 200 εκατομμύρια δολάρια για να διανεμηθεί βοήθεια κι έχει αρχίσει μελέτη των συνεπειών του καταστροφικού σεισμού, που άφησε βαθύ τραύμα στον πληθυσμό.

Σε γήπεδο ποδοσφαίρου που μετατράπηκε σε προσωρινό καταυλισμό άστεγων στην Κάλι, οικογένειες μαγειρεύουν σούπα, σε φωτιά με ξύλα.

Η Πατρίσια Ρομέρο λέει πως, μετά τον σεισμό, ο οκτάχρονος γιος της πλέον όταν τρομάζει, λιποθυμά.

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