Απαγορευτικό απόπλου μέχρι το μεσημέρι για Ραφήνα και Λαύριο, τροποποιήσεις στον Πειραιά

Μετ' εμποδίων διεξάγονται και σήμερα τα δρομολόγια των πλοίων από τα τρία λιμάνια της Αττικής, τον Πειραιά, τη Ραφήνα και το Λαύριο, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στα πελάγη.

Συγκεκριμένα απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον μέχρι τη 1 το μεσημέρι ανακοινώθηκε για τα πλοία που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσουν από Λαύριο και Ραφήνα. Από Ραφήνα φεύγουν μόνο τα πλοία για Μαρμάρι.

Όσον αφορά τον Πειραιά υπάρχουν τροποποιήσεις δρομολογίων που σημαίνει ότι οι ταξιδιώτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες προκειμένου να δουν πού, πώς και πότε θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο για το οποίο είχαν προμηθευτεί εισιτήριο.

Από τον Πειραιά, πάντως, κανονικά φεύγουν τα πλοία για τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Εξασθένηση των ανέμων αναμένεται μετά το μεσημέρι σήμερα.