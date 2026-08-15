Ουάσινγκτον: Ύποπτο αντικείμενο που κινητοποίησε τις αρχές αποδείχτηκε ερωτικό παιχνίδι

Ύποπτη συσκευή εντοπίστηκε έξω από πυροσβεστικό σταθμό

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Ουάσινγκτον: Ύποπτο αντικείμενο που κινητοποίησε τις αρχές αποδείχτηκε ερωτικό παιχνίδι
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ύποπτη ηλεκτρονική συσκευή με καλώδια βρέθηκε έξω από πυροσβεστικό σταθμό στην Ουάσινγκτον, προκαλώντας συναγερμό.
  • Οι πυροτεχνουργοί και η ομάδα K9 διέκοψαν την κυκλοφορία για σχεδόν δύο ώρες κατά τον έλεγχο του αντικειμένου.
  • Το ύποπτο αντικείμενο αποδείχτηκε ερωτικό παιχνίδι με αντλία, χωρίς εκρηκτικά.
  • Ένας άνδρας άφησε το αντικείμενο κοντά σε κάδο απορριμμάτων.
  • Η αστυνομική αναφορά περιέγραψε επισήμως το αντικείμενο ως «φορητή ηλεκτρονική συσκευή σεξουαλικής χρήσης».
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Μία ύποπτη ηλεκτρονική συσκευή από την οποία εξείχαν και καλώδια, εντοπίστηκε έξω από πυροσβεστικό σταθμό στην Ουάσινγκτον σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές.

Πυροτεχνουργοί και ομάδα K-9 έσπευσαν στο σημείο, διακόπτοντας και την κυκλοφορία του δρόμου για σχεδόν δύο ώρες. Εξετάζοντας, όμως, οι ειδικοί το αντικείμενο, συνειδητοποίησαν ότι το φαινομενικά ύποπτο αντικείμενο πρόκειται απλα για... ερωτικό παιχνίδι.

Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, ένας άνδρας εμφανίστηκε κοντά στον πυροσβεστικό σταθμό στη λεωφόρο Wisconsin, έχοντας μαζί του το αντικείμενο, πλησίασε μέλος της Πυροσβεστικής και στη συνέχεια το άφησε κοντά σε κάδο απορριμμάτων.

Τα καλώδια που εξείχαν ήταν αυτά που κινητοποίησαν τις αρχές και η αστυνομία ειδοποιήθηκε για «ύποπτη ηλεκτρονική συσκευή».

Δύο ώρες μετά, οι πυροτεχνουργοί έδωσαν τέλος στον συναγερμό. Το μπλε και μαύρο κυλινδρικό αντικείμενο, περίπου στο μέγεθος ενός μεγάλου μπουκαλιού νερού, δεν περιείχε εκρηκτικά. Στην αστυνομική αναφορά περιγράφηκε επισήμως ως «φορητή ηλεκτρονική συσκευή σεξουαλικής χρήσης με αντλία».

Φωτογραφίες από το σημείο έδειξαν τεχνικό της ειδικής μονάδας να μεταφέρει τη συσκευή μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου.

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