Υεμένη: Νέα πλήγματα των Χούθι κατά εμπορικών πλοίων στη Μόκα με 8 νεκρούς

Snapshot Οι Χούθι εξαπέλυσαν επίθεση με πύραυλους και drone στην πόλη Μόκα της Υεμένης, με αποτέλεσμα τον θάνατο οκτώ ανθρώπων.

Δύο από τους νεκρούς ήταν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της κυβέρνησης.

Το κίνημα Χούθι έπληξε επίσης πετρελαϊκή εγκατάσταση της ARAMCO στη Σαουδική Αραβία με drone, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία της επιχείρησης.

Οι εχθροπραξίες στην Υεμένη αυξήθηκαν σημαντικά μετά την παύση της κατάπαυσης του πυρός το 2022, με περισσότερους από 100 νεκρούς από τις επιθέσεις των Χούθι πρόσφατα.

Η Ανσαραλά ανακοίνωσε αποκλεισμό των σαουδαραβικών λιμανιών και τον περιορισμό της ναυσιπλοΐας στη Ερυθρά Θάλασσα, επηρεάζοντας το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων. Snapshot powered by AI

Νέα πλήγματα των Χούθι στην πόλη Μόκα της Υεμένης είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο οκτώ ανθρώπων, χθες Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε αξιωματικός του στρατού της κυβέρνησης.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι οι Χούθι έπληξαν με μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα πετρελαϊκή εγκατάσταση στο γειτονικό βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Οι Χούθι «εκτόξευσαν πέντε πυραύλους εναντίον εμπορικών πλοίων καθώς ξεφόρτωναν στο λιμάνι και δυο σκάφη βρίσκονται στις φλόγες», είπε ο αξιωματικός αναφερόμενος στην επίθεση στη Μόκα, η οποία είχε ήδη χτυπηθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Ανάμεσα στους οκτώ νεκρούς είναι δυο μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, διευκρίνισε η πηγή αυτή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί. Νωρίτερα, το κίνημα ανακοίνωσε πως στοχοποίησε με drone εγκατάσταση του πετρελαϊκού κολοσσού ARAMCO στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων SABA, που πρόσκειται στην Ανσαραλά.

Σύμφωνα με πηγή του πρακτορείου στο κίνημα, ο στόχος ήταν εγκατάσταση στη Νατζράν, στο νοτιοδυτικό τμήμα του βασιλείου, και η επιχείρηση έγινε «με drone» το οποίο «πέτυχε τον στόχο του». Μια ημέρα νωρίτερα, η Ανσαραλά είχε ανακοινώσει πως επιτέθηκε σε εγκατάσταση της ARAMCO στη Τζαζάν.

Για πρώτη φορά έπειτα από την κατάπαυση του πυρός που εφαρμοζόταν από το 2022, οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν σε ευρεία κλίμακα στην Υεμένη, με φόντο τον ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή ανάμεσα στις ΗΠΑ, σύμμαχο της Σαουδικής Αραβίας, και του Ιράν. Περισσότεροι από 100 νεκροί έχουν αναφερθεί το τελευταίο διάστημα από τις επιθέσεις των Χούθι εναντίον του κυβερνητικού στρατού.

Η Ανσαραλά ανακοίνωσε τον Ιούλιο αποκλεισμό των λιμανιών του βασιλείου καθώς και ότι θα εμποδίζουν στο εξής τα πλοία της Σαουδικής Αραβίας να κινούνται στην Ερυθρά θάλασσα, καίριας σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων, ακόμη περισσότερο αφότου η Τεχεράνη έκλεισε το στενό του Ορμούζ, στην άλλη πλευρά της αραβικής χερσονήσου. Οι αντάρτες έπληξαν επανειλημμένα σαουδαραβικά πλοία.

Διαβάστε επίσης