Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα απειλούν σοβαρά την επισιτιστική ασφάλεια

Ο Ουκρανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον Αιγύπτιο ομόλογό του

Ελένη Ευστρατίου

Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα απειλούν σοβαρά την επισιτιστική ασφάλεια
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  • Οι ρωσικές επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα απειλούν σοβαρά την επισιτιστική ασφάλεια στην Αίγυπτο και άλλες αφρικανικές χώρες.
  • Η Ουκρανία είναι σημαντικός προμηθευτής τροφίμων για την Αίγυπτο και άλλες χώρες της Αφρικής και Μέσης Ανατολής, αλλά οι προμήθειες μειώνονται λόγω του πολέμου.
  • Οι επιθέσεις έχουν μπλοκάρει τη βασική οδό εξαγωγής ουκρανικών σιτηρών προς τις διεθνείς αγορές, προκαλώντας αυξήσεις τιμών και ελλείψεις.
  • Οι πρόεδροι Ουκρανίας και Αιγύπτου συμφώνησαν να συνεργαστούν για την εξεύρεση λύσεων στα επισιτιστικά και ενεργειακά ζητήματα.
  • Συζητήθηκαν επίσης η ενεργειακή συνεργασία και οι διμερείς σχέσεις, με έμφαση στη διπλωματία ως μέσο επίλυσης του πολέμου.
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Συνάντηση με Αιγύπτιο πρόεδρο, Άμπντελ Φατάχ αλ Σίσι, πραγματοποίησε την Παρασκευή ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στη συζήτηση αναφέρθηκε το επισιτιστικό ζήτημα που προκύπτει στην Αίγυπτο και άλλες αφρικανικές χώρες, εξαιτίας των ρωσικών επιθέσεων σε φορτηγά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο Ουκρανός πρόεδρος, «η Ουκρανία είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές τροφίμων για την Αίγυπτο και για σημαντικό αριθμό άλλων χωρών στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή. Αυτές οι προμήθειες απειλούνται πλέον σοβαρά εξαιτίας του πολέμου της Ρωσίας».

«Βλέπουμε ήδη μια σημαντική μείωση των προμηθειών και αυτή θα μπορούσε να έχει πολύ δυσάρεστες συνέπειες», προκαλώντας «αυξήσεις τιμών και ελλείψεις», πρόσθεσε ο Ζελένσκι, αναφέροντας ότι το Κίεβο και το Κάιρο συμφώνησαν να συνεργαστούν για την εξεύρεση λύσεων.

Οι πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις εναντίον φορτηγών πλοίων και υποδομών σε ουκρανικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα έχουν μπλοκάρει de facto τη βασική οδό εξαγωγής ουκρανικών σιτηρών προς τις διεθνείς αγορές.

Στη συζήτηση των δύο προέδρων αναφέρθηκε επίσης και η ενεργειακή συνεργασία Ουκρανίας και Αιγύπτου, καθώς και οι διμερείς σχέσεις των δύο χωρών. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι, συμφώνησαν να εργαστούν πάνω σε όλα όσα συζητήθηκαν, ενώ τον ευχαρίστησε για την άποψη ότι η διπλωματία μπορεί να τελειώσει τον πόλεμο.

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