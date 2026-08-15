Αμπάς Αραγτσί: «Δεν υπάρχει καμία 60μερη εκεχειρία με τις ΗΠΑ που να χρειάζεται παράταση»

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι το μνημόνιο κατανόησης με τις ΗΠΑ προοριζόταν για τη λήξη του πολέμου

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Αμπάς Αραγτσί: «Δεν υπάρχει καμία 60μερη εκεχειρία με τις ΗΠΑ που να χρειάζεται παράταση»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι δεν υπάρχει 60μερη εκεχειρία με τις ΗΠΑ που χρειάζεται παράταση.
  • Το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προέβλεπε το τέλος του πολέμου και όχι εκεχειρία, την οποία οι ΗΠΑ παραβίασαν.
  • Το Ιράν δεν έχει αποφασίσει αν θα επανεκκινήσει έμμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, παρά τα μηνύματα από Κατάρ και Πακιστάν.
  • Συνεχίζονται τεχνικές διαπραγματεύσεις με το Ομάν για τη δημιουργία νέων ναυτιλιακών διαδρομών στο Στενό του Ορμούζ.
  • Η επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ εξαρτάται από την εκπλήρωση προϋποθέσεων που πρέπει να τηρήσουν οι ΗΠΑ.
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«Δεν υπάρχει καμία εκεχειρία με τις ΗΠΑ που να χρειάζεται παράταση», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, μιλώντας στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA την Παρασκευή.

Μιλώντας σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε στο Πακιστάν μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τον Ιούνιο, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει αποφασίσει αν θα ξεκινήσει πάλι έμμεσες διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον, ενώ οι συνομιλίες με τους διαμεσολαβητές δεν σημαίνουν και επανέναρξη των συνομιλιών. Όπως τόνισε, «το μνημόνιο κατανόησης περιελάμβανε το τέλος του πολέμου, όχι μία εκεχειρία. Οι ΗΠΑ παραβίασαν το μνημόνιο και άρχισαν τις μάχες».

Ο Αμπάς Αραγτσί απέρριψε τις αναφορές που υπονοούν ότι η 60ήμερη εκεχειρία στο πλαίσιο του μνημονίου του Ισλαμαμπάντ απαιτεί παράταση. Δήλωσε ότι οι 60 ημέρες στις οποίες αναφέρεται το μνημόνιο προορίζονταν ως χρονικό περιθώριο για διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας, και όχι ως διάρκεια εκεχειρίας.

«Τόσο το Κατάρ όσο και το Πακιστάν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα και παραμένουν σε επαφή μαζί μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι γίνονται διαπραγματεύσεις», είπε. «Δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση για την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Σύντομα η συμφωνία με το Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Αραγτσί ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις του Ιράν με το Ομάν συνεχίζονται, αλλά είναι εντελώς ξεχωριστές από οποιεσδήποτε συζητήσεις με την Ουάσινγκτον. Περιέγραψε τις συνομιλίες ως τεχνικές διαπραγματεύσεις που επικεντρώνονται στη δημιουργία νέων ναυτιλιακών διαδρομών μέσω των Στενών του Ορμούζ, καθώς οι προηγούμενες διαδρομές δεν ήταν πλέον κατάλληλες.

«Αυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε μια προσωρινή διαδρομή που αργότερα θα καταστεί μόνιμη», είπε, προσθέτοντας ότι συμμετέχουν εμπειρογνώμονες και από τις δύο χώρες, καθώς και οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, και ότι οι συνομιλίες ενδέχεται να ολοκληρωθούν σύντομα.

Ο Αραγτσί τόνισε ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις σχετικά με τις ναυτιλιακές διαδρομές δεν πρέπει να συγχέονται με το ζήτημα της επαναλειτουργίας του στενού. «Μόλις καθοριστεί η διαδρομή, το αν θα επαναλειτουργήσει το Στενό του Ορμούζ εξαρτάται από την εκπλήρωση άλλων προϋποθέσεων που πρέπει να τηρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε.

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