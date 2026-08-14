Το ψηλότερο άγαλμα της Παναγίας στην Ευρώπη - Αύριο τα εγκαίνια στην Πολωνία - Βίντεο

Snapshot Το ψηλότερο άγαλμα της Παναγίας στην Ευρώπη, ύψους 55,6 μέτρων, ολοκληρώθηκε στο πολωνικό χωριό Κονοτόπιε και θα εγκαινιαστεί στις 15 Αυγούστου 2026.

Η μορφή της Παναγίας έχει ύψος 40 μέτρα και στηρίζεται σε βάση 15 μέτρων με σχήμα στέμματος, που περιλαμβάνει και παρατηρητήριο με πανοραμική θέα.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τον Πολωνό επιχειρηματία Ρόμαν Καρκόσικ και ξεκίνησε το 2025, χρησιμοποιώντας περίπου 2.500 κυβικά μέτρα σκυροδέματος.

Σκοπός του αγάλματος είναι να λειτουργήσει ως χώρος προσευχής, περισυλλογής και θρησκευτικού προσκυνήματος, πέρα από το αρχιτεκτονικό του μέγεθος.

Τα αποκαλυπτήρια θα συμπέσουν με την εορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου, που τιμάται από την Καθολική και Ορθόδοξη Εκκλησία. Snapshot powered by AI

Το ψηλότερο άγαλμα της Παναγίας στην Ευρώπη, που υψώνεται πάνω από τις αγροτικές εκτάσεις γύρω από το πολωνικό χωριό Κονοτόπιε, πρόκειται να εγκαινιαστεί το Σάββατο.

Στο πολωνικό χωριό Κονοτόπιε, σε μικρή απόσταση από την πόλη Τορούν, οι εργασίες για την ανέγερση ενός τεράστιου μνημείου έχουν ολοκληρωθεί.

Πρόκειται για το άγαλμα της Παναγίας, το οποίο, μόλις αποκαλυφθεί πλήρως, θα αποτελέσει το ψηλότερο γλυπτό της Θεοτόκου σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Το κατασκευαστικό εγχείρημα ξεπερνά σε διαστάσεις ακόμη και εμβληματικά θρησκευτικά έργα της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Το συνολικό ύψος της κατασκευής θα φτάσει τα 55,6 μέτρα. Η ίδια η μορφή της Παναγίας αγγίζει τα 40 μέτρα, ενώ εδράζεται πάνω σε μια εντυπωσιακή βάση σχήματος στέμματος, η οποία προσθέτει ακόμη 15 μέτρα στο οικοδόμημα. Στο εσωτερικό της δομής έχει προβλεφθεί η δημιουργία παρατηρητηρίου, προσφέροντας στους επισκέπτες πανοραμική θέα στη γύρω περιοχή. Για την ολοκλήρωση του έργου χρησιμοποιήθηκαν περίπου 2.500 κυβικά μέτρα σκυροδέματος. Οι πρώτες εργασίες ξεκίνησαν το 2025.

Τα αποκαλυπτήρια και η τελετή καθαγιασμού έχουν προγραμματιστεί για τις 15 Αυγούστου 2026, ημέρα που η Καθολική και η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμούν την Κοίμηση της Θεοτόκου.Προσκύνημα, τουρισμός και κοινωνικές αντιδράσεις

Το έργο χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τον Πολωνό δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Ρόμαν Καρκόσικ. Σύμφωνα με τους εμπνευστές του, το οικοδόμημα δεν στοχεύει απλώς στην κατάρριψη ενός αρχιτεκτονικού ρεκόρ, αλλά φιλοδοξεί να μετατραπεί σε έναν χώρο προσευχής, περισυλλογής και θρησκευτικού προσκυνήματος.

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