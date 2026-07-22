Ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο τα αποκαλυπτήρια του μεγαλύτερου αγάλματος της Παναγίας στην Ευρώπη

Στο πολωνικό χωριό Κονοτόπιε, σε μικρή απόσταση από την πόλη Τορούν, οι εργασίες για την ανέγερση ενός τεράστιου μνημείου βρίσκονται πλέον στην τελική τους φάση.

Πρόκειται για το άγαλμα της Παναγίας, το οποίο, μόλις αποκαλυφθεί πλήρως, θα αποτελέσει το ψηλότερο γλυπτό της Θεοτόκου σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Όπως ανακοινώθηκε από το πολωνικό ειδησεογραφικό δίκτυο RMF 24, το κατασκευαστικό εγχείρημα ξεπερνά σε διαστάσεις ακόμη και εμβληματικά θρησκευτικά έργα της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Το σχέδιο του αγάλματος που θα ξεπερνά τα 55 μέτρα σε ύψος

Το συνολικό ύψος της κατασκευής θα φτάσει τα 55,6 μέτρα. Η ίδια η μορφή της Παναγίας αγγίζει τα 40 μέτρα, ενώ εδράζεται πάνω σε μια εντυπωσιακή βάση σχήματος στέμματος, η οποία προσθέτει ακόμη 15 μέτρα στο οικοδόμημα. Στο εσωτερικό της δομής έχει προβλεφθεί η δημιουργία παρατηρητηρίου, προσφέροντας στους επισκέπτες πανοραμική θέα στη γύρω περιοχή. Για την ολοκλήρωση του έργου χρησιμοποιήθηκαν περίπου 2.500 κυβικά μέτρα σκυροδέματος.Οι πρώτες εργασίες ξεκίνησαν το 2025.

Εγκαίνια τον Δεκαπενταύγουστο

Τα αποκαλυπτήρια και η τελετή καθαγιασμού έχουν προγραμματιστεί για τις 15 Αυγούστου 2026, ημέρα που η Καθολική και η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμούν την Κοίμηση της Θεοτόκου.Προσκύνημα, τουρισμός και κοινωνικές αντιδράσεις

Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον Πολωνό δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Ρόμαν Καρκόσικ. Σύμφωνα με τους εμπνευστές του, το οικοδόμημα δεν στοχεύει απλώς στην κατάρριψη ενός αρχιτεκτονικού ρεκόρ, αλλά φιλοδοξεί να μετατραπεί σε έναν χώρο προσευχής, περισυλλογής και θρησκευτικού προσκυνήματος. Παρότι οι εργασίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, το σημείο προσελκύει ήδη τα πρώτα βλέμματα τουριστών και πιστών.

Από πλευράς τους, οι τοπικές αρχές εκφράζουν την προσδοκία ότι το Κονοτόπιε θα ενταχθεί σταθερά στον χάρτη των σημαντικότερων προσκυνηματικών προορισμών της χώρας. Πάντως, η πρωτοβουλία αυτή δεν έμεινε στο απυρόβλητο. Η εκτεταμένη κλίμακα της επένδυσης πυροδότησε έντονες δημόσιες συζητήσεις στην πολωνική κοινωνία.

Αφορμή στάθηκε το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις του Καρκόσικ προχωρούν ταυτόχρονα σε απολύσεις προσωπικού, προκαλώντας επικρίσεις για τις προτεραιότητες του δισεκατομμυριούχου αναφορικά με τη διαχείριση των κεφαλαίων του. Με την παράδοσή του, το άγαλμα της Παναγίας στο Κονοτόπιε θα είναι ψηλότερο τόσο από το γνωστό άγαλμα του Χριστού Βασιλιά στο Σβιεμπόντζιν της Πολωνίας, όσο και από το διάσημο άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

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