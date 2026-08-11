Κρήτη: Φωτιά στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου - Καίει χώρο με λάστιχα
Έξι οχήματα της Πυροσβεστικής με 12 πυροσβέστες έχουν σπεύσει στο σημείο για την επιχείρηση κατάσβεσης
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- Φωτιά ξέσπασε σε χώρο με λάστιχα στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου Κρήτης.
- Στο σημείο επιχειρούν έξι οχήματα της Πυροσβεστικής με 12 πυροσβέστες.
- Η καύση των ελαστικών προκαλεί πυκνό καπνό και υψηλές θερμοκρασίες, δυσχεραίνοντας την κατάσβεση.
- Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες της φωτιάς.
Φωτιά σε χώρο με λάστιχα ξέσπασε στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου Κρήτης, προκαλώντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Έξι οχήματα της Πυροσβεστικής με 12 πυροσβέστες έχουν σπεύσει στο σημείο για την επιχείρηση κατάσβεσης.
Ο πυκνός καπνός που δημιουργείται από την καύση ελαστικών καθώς και οι υψηλές θερμοκρασίες, δημιουργούν μία ιδιαίτερα απαιτητική και δύσκολη συνθήκη για τους πυροσβέστες.
Στο σημείο σπεύδει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια και τις συνθήκες της φωτιάς.
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