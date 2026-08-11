ΣΚΑΪ: Ανακοινώθηκε ο νέος συμπαρουσιαστής του Δημήτρη Οικονόμου

Snapshot Η εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ θα ξεκινήσει τη νέα σεζόν στις 24 Αυγούστου.

Ο Δημήτρης Οικονόμου παραμένει παρουσιαστής της εκπομπής.

Ο Γιάννης Πιτταράς αντικαθιστά τον Άκη Παυλόπουλο ως συμπαρουσιαστής.

Ο Γιάννης Πιτταράς μετακινείται από τους «Δεκατιανούς» του Σαββατοκύριακου στην καθημερινή εκπομπή.

Το κανάλι ΣΚΑΪ δημοσίευσε το πρώτο teaser για την εκπομπή με τη νέα σύνθεση. Snapshot powered by AI

Είναι απο τις εκπομπές που έχει κερδίσει το κοινό και θεωρείται από τις πιο επιτυχημένες του ενημερωτικού τομέα.

Το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ έχειπάρει το πράσινο φως για τη νέα σεζόν, ενώ αναμένεται να κάνει πρεμιέραστις 24 Αυγούστου.

Ο Δημήτρης Οικονόμου παραμένει στη θέση του, ενώ μετά την αποχώρηση τουΆκη Παυλόπουλου θα υποδεχτεί τον νέο του συνεργάτη. Ο Γιάννης Πιτταράς,που άφησε τους «Δεκατιανούς» του Σαββατοκύριακου, σηκώνει μανίκια γιατην καθημερινή μάχη.

Στο επίσημο account του καναλιού αναρτήθηκε και το πρώτο teaser για τηνεκπομπή με τη νέα σύνθεση.

https://www.instagram.com/reel/Db2rPv5sTMb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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