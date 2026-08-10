Θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο: Βρέθηκε νεκρός αστυνομικός μέσα στο υπηρεσιακό του όχημα

Snapshot Ένας 34χρονος αστυνομικός βρέθηκε νεκρός μέσα στο υπηρεσιακό του όχημα στον Άγιο Δημήτριο.

Το όχημα ήταν κλειδωμένο και ο αστυνομικός είχε εκδορές στον λαιμό και μελανιές στα χέρια.

Η σύντροφός του είχε δηλώσει την εξαφάνισή του και ανέφερε ότι δεν υπήρξε διαφωνία μεταξύ τους και δεν είχε προβλήματα υγείας.

Η πρώτη εκτίμηση ιατροδικαστή δείχνει ως αιτία θανάτου πνευμονικό οίδημα από ουσίες.

Οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Ένας αστυνομικός, 34 ετών, εντοπίστηκε νεκρός, μέσα στο υπηρεσιακό του όχημα, αργά το βράδυ της Δευτέρας, στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης, στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsbomb, ο αστυνομικός εντοπίστηκε στη θέση του συνοδηγού από συναδέλφους του που πραγματοποιούσαν πεζές περιπολίες, καθώς το σήμα του κινητού του τούς οδήγησε στο σημείο.

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Ο άτυχος άνδρας φέρει εκδορές στον λαιμό και μελανιές στα χέρια, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι το όχημά του, συμβατικό, ήταν κλειδωμένο.

Η σύντροφός του τον αναζητούσε από χθες και είχε δηλώσει εξαφάνιση. Η γυναίκα βρέθηκε στο σημείο σε κακή ψυχολογική κατάσταση, αναφέροντας ότι δεν είχε προηγηθεί κάποιος καβγάς μεταξύ τους και ότι το θύμα δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή

Στο σημείο έσπευσε και ιατροδικαστής. Σύμφωνα με την πρώτη του εκτίμηση, αιτία θανάτου φαίνεται να είναι πνευμονικό οίδημα από ουσίες όλα τα ενδεχόμενα ενώ στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής.

Παράλληλα οι αρχές διερευνούν, όλα τα ενδεχόμενα.