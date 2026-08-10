Γερμανία: Ιερόδουλη σκότωσε και να διαμέλισε άνδρα κατά τη διάρκεια «σατανιστικής τελετής»

Πιθανότατα επέλεξε τυχαία το θύμα της, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστή από τις αστυνομικές αρχές

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Γερμανία: Ιερόδουλη σκότωσε και να διαμέλισε άνδρα κατά τη διάρκεια «σατανιστικής τελετής»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στη Γερμανία, μια 40χρονη ιερόδουλη κατηγορείται ότι δολοφόνησε και διαμέλισε έναν άνδρα τον Φεβρουάριο στο πλαίσιο «σατανιστικού τελετουργικού».
  • Το θύμα φέρεται να επιλέχθηκε τυχαία και εντοπίστηκε διαμελισμένο σε κάδους απορριμμάτων σε βιομηχανική περιοχή στο Χόιζενσταμ.
  • Η ύποπτη συνελήφθη δύο ημέρες μετά την ανακάλυψη της σορού, προσπαθώντας να διασχίσει πεζή τα σύνορα Γερμανίας-Πολωνίας.
  • Οι ανακριτές εκτιμούν ότι η κατηγορούμενη μπορεί να είχε ψυχική ασθένεια που επηρέασε την ικανότητά της να καταλογιστεί ευθύνη.
  • Η Εισαγγελία δεν έχει αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες για το τελετουργικό ή την ταυτότητα του θύματος.
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Μία μακάβρια τροπή παίρνει η υπόθεση της ανακάλυψης ενός διαμελισμένου πτώματος άνδρα στη Έσση, τον περασμένο Φεβρουάριο, καθώς η Εισαγγελία θεωρεί ότι η δολοφονία διαπράχθηκε στο πλαίσιο ενός «σατανιστικού τελετουργικού».

Η διαμελισμένη σορός, βρέθηκε σε κάδους απορριμμάτων και οι ερευνητές θεωρούν ότι πρόκειται για δολοφονία στο πλαίσιο «σατανιστικής τελετής».

Η Εισαγγελία του Ντάρμστατ, σύμφωνα με τη Welt, υπέβαλε εν τω μεταξύ σχετική αίτηση για την προφυλάκιση μιας 40χρονης ύποπτης, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η δικαστική αρχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η κατηγορουμένη, η οποία εργάζεται ως ιερόδουλη, φέρεται να σκότωσε το τυχαία επιλεγμένο θύμα τον Φεβρουάριο στο Χόιζενσταμ, στην επαρχία Όφενμπαχ,το οποίο είχε άγνοια για το τελετουργικό .

Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου της Εισαγγελίας, οι ανακριτές εκτιμούν ότι η γυναίκα ενδέχεται να ενήργησε σε κατάσταση ανικανότητας προς απόδοση ευθύνης λόγω ψυχικής ασθένειας.

Η Εισαγγελία δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας της γυναίκας και το «σατανιστικό τελετουργικό» που φέρεται να έχει διαπραχθεί.

Τμήματα της σορού του άνδρα είχαν ανακαλυφθεί στις 25 Φεβρουαρίου διασκορπισμένα σε κάδους απορριμμάτων σε μια βιομηχανική περιοχή στο Χόιζενσταμ. Η ύποπτη συνελήφθη δύο ημέρες αργότερα, ενώ προσπαθούσε να διασχίσει πεζή τα σύνορα μεταξύ Γερμανίας και Πολωνίας στο Σβέτ του Βρανδεμβούργου. Εκείνη την εποχή είχε ήδη εκδοθεί ένταλμα σύλληψής της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν δώσει τότε οι ανακριτές, η ύποπτη φέρεται να εργαζόταν ως ιερόδουλη στη βιομηχανική περιοχή και πιθανώς να ήρθε σε επαφή με το θύμα κατά τη διάρκεια της εργασίας της.

Η Εισαγγελία εξακολουθεί να μην παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του θύματος.

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