«Hobbyamory»: Θέλουν ερωτικό σύντροφο αλλά προτιμούν τα χόμπι τους

Για ορισμένους ελεύθερους, το «Hobbyamory» έχει αντικαταστήσει τα ερωτικά ραντεβού κα τις περιστασιακές σχέσεις

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

«Hobbyamory»: Θέλουν ερωτικό σύντροφο αλλά προτιμούν τα χόμπι τους
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το «hobbyamory» αναφέρεται στην προτίμηση πολλαπλών χόμπι αντί για ερωτικά ραντεβού και περιστασιακές σχέσεις από ορισμένους ελεύθερους ανθρώπους.
  • Πολλοί νέοι επιλέγουν να επενδύσουν χρόνο και ενέργεια σε δημιουργικές και κοινωνικές δραστηριότητες αντί για γνωριμίες μέσω εφαρμογών.
  • Η τάση αυτή συνδέεται με την αναζήτηση ευημερίας, ευτυχίας και πιο ευέλικτων τρόπων ζωής που υπερβαίνουν το παραδοσιακό μοντέλο εργασίας και σχέσεων.
  • Ειδικοί επισημαίνουν ότι η εστίαση σε πλούσιες προσωπικές εμπειρίες και ανεξαρτησία μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα των σχέσεων όταν αυτές αναζητούνται ξανά.
  • Η συμμετοχή σε κοινωνικές και δημιουργικές δραστηριότητες θεωρείται υγιής προσαρμογή που μπορεί να οδηγήσει και σε νέες ρομαντικές γνωριμίες με κοινά ενδιαφέροντα.
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Μάθημα σάλσα μετά τη δουλειά τη Δευτέρα. Λέσχη σκακιού την Τρίτη. Πυγμαχία την Τετάρτη. Αυτό ήταν μόνο το πρώτο μισό της εβδομάδας του Τάιλο Λέιντλοου. Έτσι, όταν η συζήτηση στρέφεται στα ραντεβού, η απάντηση είναι απλή: τον τελευταίο καιρό, αφιερώνει περισσότερο χρόνο στα χόμπι του παρά στα ραντεβού.

Αφού η τελευταία του σχέση έληξε το 2024, ο Λέιντλοου συνειδητοποίησε ότι είχε μείνει στάσιμος. Παρόλο που ακολούθησε την κλασική πορεία της αποφοίτησης από το πανεπιστήμιο, της εύρεσης εργασίας και της αποταμίευσης χρημάτων, «κάτι έλειπε», όπως είπε στους New York Times. Δεν ένιωθε συνδεδεμένος με τον εαυτό του.

Ο 30χρονος Λέιντλοου άρχισε να δοκιμάζει διάφορα χόμπι. Για τον ίδιο, το ζητούμενο ήταν να διατηρήσει την περιέργειά του και να βρεθεί σε περιβάλλοντα στα οποία διαφορετικά δεν θα βρισκόταν. Και τώρα, αισθάνεται πιο ολοκληρωμένος. Το σκάκι, για παράδειγμα, τον έφερε σε επαφή με νέους ανθρώπους και του δίδαξε μαθήματα ζωής σχετικά με τη στρατηγική και την υπευθυνότητα.

«Νιώθω τόσο ικανοποιημένος από τη ζωή μου που ξέρω ότι θα εμφανιστεί το σωστό πρόσωπο αλλά δεν βγαίνω έξω για να το ψάξω», είπε ο Λέιντλοου που ζει στο Λονδίνο. Παρόλο που είναι τύπος που του αρέσουν οι σχέσεις διαπιστώνει ότι δεν τον απασχολεί τόσο πολύ το να βγαίνει ραντεβού αφού έχει άλλα πράγματα στην ζωή του.

ζευγαρι σε παραλια στο ηλιοβασιλεμα

Ο όρος «hobbyamory»

Ο Λέιντλοου ανήκει σε έναν αυξανόμενο αριθμό ανύπαντρων ανθρώπων που δίνουν προτεραιότητα σε πολλλά χόμπι έναντι των ραντεβού και έτσι δημιουργήθηκε ο όρος «hobbyamory». Αντί να ξοδεύουν ώρες κάνοντας «swipe» και στέλνοντας μηνύματα σε εφαρμογές, αυτοί οι άνθρωποι επενδύουν το χρόνο, την ενέργεια και το διαθέσιμο εισόδημά τους σε πάθη όπως η αναρρίχηση, η καλλιγραφία, ο χορός. Λένε ότι το κοινωνικό τους πρόγραμμα είναι γεμάτο, οι παρέες τους διευρύνονται και η ζωή τους τους φαίνεται πλούσια, είτε έχουν ερωτικό σύντροφο είτε όχι.

Οι νέοι δίνουν προτεραιότητα στην ευημερία και την ευτυχία τους με έναν τρόπο που άλλες γενιές δεν έχουν κάνει, δήλωσε η Αλεξάνδρα Σόλομον, κλινική ψυχολόγος και επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Northwestern. «Πολλοί άνθρωποι αυτής της γενιάς θέτουν σημαντικά ερωτήματα σχετικά με αυτό το καπιταλιστικό μοντέλο εργασίας από τις εννιά έως τις πέντε», είπε η Σόλομον. «Προσπαθούν να δημιουργήσουν ζωές που έχουν περισσότερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα και που εκτιμούν πραγματικά τις εμπειρίες της ζωής που υπερβαίνουν το απλό κέρδος χρημάτων».

Είναι επίσης μια γενιά που αισθάνεται περιθωριοποιημένη από την τεχνητή νοημοσύνη και απρόθυμη να πίνει αλκοόλ, γεγονός που καθιστά τις υγιεινές, δημιουργικές και χειροπιαστές δραστηριότητες ακόμη πιο ελκυστικές.

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Σύμφωνα με την Έιμι Τσαν, σύμβουλο γνωριμιών και συγγραφέα του βιβλίου «Unsingle: How to Date Smarter and Create Love That Lasts»: «Οι άνθρωποι έχουν κουραστεί από τις γνωριμίες. Είναι τόσο απογοητευμένοι από τις εφαρμογές που ορισμένοι από αυτούς δεν βγαίνουν καθόλου ραντεβού».

Για τους πελάτες που έχουν την τάση να χάνουν τον εαυτό τους μέσα στις σχέσεις, η Τσαν συμβουλεύει να μετατοπίσουν την προσοχή τους από την αναζήτηση ραντεβού προς την οικοδόμηση μιας πλούσιας προσωπικής ζωής πρώτα. «Πρόκειται πραγματικά για το εξής: ας χτίσουμε μια πλήρη ζωή, ώστε να μην προέρχεστε από μια κατάσταση έλλειψης και να μην βγαίνετε ραντεβού σαν να πεινάτε», είπε η Τσαν, προσθέτοντας ότι η εδραίωση της ανεξαρτησίας δημιουργεί ένα θετικό ντόμινο όταν επιστρέψουν στα ραντεβού.

«Υπάρχει μια συλλογική αλλαγή πορείας όσον αφορά τις εφαρμογές γνωριμιών, οι οποίες αποτελούσαν το επίκεντρο των γνωριμιών τα τελευταία 10 χρόνια», πρόσθεσε η Αλεξάνδρα Σόλομον και η λύση είναι η επένδυση σε εμπειρίες στον πραγματικό κόσμο.

Αυτό δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό, αρκεί να μην προέρχεται από μια στάση συναισθηματικής απόσυρσης ή αποφυγής, όπως εξήγησε η ψυχολόγος. «Το να βγαίνεις στον κόσμο και να συναναστρέφεσαι με πραγματικούς ανθρώπους, να συμμετέχεις σε πραγματικά καλλιτεχνικά έργα, δημιουργικές δραστηριότητες ή κοινοτικές πρωτοβουλίες — αυτό είναι μια πραγματικά υγιής προσαρμογή», τόνισε. Αυτές οι δραστηριότητες θα μπορούσαν ακόμη και να οδηγήσουν σε νέες ρομαντικές προοπτικές με άτομα που έχουν κοινά ενδιαφέροντα.

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